Глава ДНР предложил сделать русский единственным госязыком в республике

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предложил внести изменения в Конституцию непризнанного образования, которые сделают русский язык единственным государственным языком в республике. Об этом говорится в сообщении на сайте Народного совета ДНР.

«Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом Донецкой народной республики с Российской Федерацией», — отмечается в заявлении.

Сейчас, согласно тексту Конституции непризнанной республики, такой статус есть у русского и украинского языков. Однако, как говорится в сообщении на сайте Народного совета ДНР, «применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации».

Исключение украинского языка из числа государственных «не умаляет его значимости» и не нарушает прав граждан ДНР на использование украинского «как языка частного общения», подчеркнули в парламенте.

Кроме того, изменения могут коснуться закона «Об образовании» в том, что касается языка, на котором ведется преподавание. В документе говорится, что обязательным будет изучение русского языка, а преподавание украинского, как и языков других народов региона, будет возможным с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации.