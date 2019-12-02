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Глава ДНР предложил сделать русский единственным госязыком в республике

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предложил внести изменения в Конституцию непризнанного образования, которые сделают русский язык единственным государственным языком в республике. Об этом говорится в сообщении на сайте Народного совета ДНР.

«Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом Донецкой народной республики с Российской Федерацией», — отмечается в заявлении.

Сейчас, согласно тексту Конституции непризнанной республики, такой статус есть у русского и украинского языков. Однако, как говорится в сообщении на сайте Народного совета ДНР, «применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации». 

Исключение украинского языка из числа государственных «не умаляет его значимости» и не нарушает прав граждан ДНР на использование украинского «как языка частного общения», подчеркнули в парламенте.

Кроме того, изменения могут коснуться закона «Об образовании» в том, что касается языка, на котором ведется преподавание. В документе говорится, что обязательным будет изучение русского языка, а преподавание украинского, как и языков других народов региона, будет возможным с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации.

В конце сентября глава ДНР Денис Пушилин назвал интеграцию с Россией приоритетной задачей для республики. «Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — сказал он. По его словам, жители региона «настроены оптимистично» на фоне подписания Владимиром Путиным указа об упрощенной выдаче паспортов населению Донбасса.

Теги: ДНР, русский язык, Денис Пушилин
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