Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор

Букмекерская компания «Фонбет» попала в перечень системообразующих на основе общих критериев, утвержденных еще в 2015 году, сообщили в Минэке. Ранее с обстоятельствами включения фирмы в список просила разобраться Генпрокуратура

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Сферу игорной деятельности исключили из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее ООО «Ф.О.Н.» (букмекерская компания «Фонбет»), основным видом деятельности которой является организация заключения пари, была включена в перечень системообразующих предприятий. Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, ООО «Ф.О.Н.» попало в этот список за счет соответствия критериям отбора, разработанным в 2015 году. Это, в частности, годовая выручка, размер налоговых отчислений и численность персонала. Однако эти критерии оставили за бортом ряд стратегически важных для экономики страны предприятий, отметили в ведомстве.

В связи с этим правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 10 апреля утвердила скорректированные критерии и порядок отбора в список системообразующих предприятий. Критерии отбора разработали для 72 видов экономической деятельности, которые содержат как универсальные показатели, такие как выручка и численность персонала, так и индивидуальные, учитывающие специфику соответствующих отраслей.