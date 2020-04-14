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Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор

Букмекерская компания «Фонбет» попала в перечень системообразующих на основе общих критериев, утвержденных еще в 2015 году, сообщили в Минэке. Ранее с обстоятельствами включения фирмы в список просила разобраться Генпрокуратура
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Сферу игорной деятельности исключили из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее ООО «Ф.О.Н.» (букмекерская компания «Фонбет»), основным видом деятельности которой является организация заключения пари, была включена в перечень системообразующих предприятий. Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, ООО «Ф.О.Н.» попало в этот список за счет соответствия критериям отбора, разработанным в 2015 году. Это, в частности, годовая выручка, размер налоговых отчислений и численность персонала. Однако эти критерии оставили за бортом ряд стратегически важных для экономики страны предприятий, отметили в ведомстве.

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В связи с этим правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 10 апреля утвердила скорректированные критерии и порядок отбора в список системообразующих предприятий. Критерии отбора разработали для 72 видов экономической деятельности, которые содержат как универсальные показатели, такие как выручка и численность персонала, так и индивидуальные, учитывающие специфику соответствующих отраслей.

«Сфера игорной деятельности была исключена из критериев отбора», — заявили в пресс-службе.

Там сообщили также, что уточненный список системообразующих предприятий 17 апреля рассмотрит правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики.

Согласно обновленным критериям, включение предприятий в перечень системообразующих осуществляется на основании отраслевых показателей по предложению федеральных органов власти и госкорпораций (pdf). Критерием для включения является минимальное превышение отраслевых показателей, определенных для каждой из 72 отраслей.

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Кроме того, организация может претендовать на включение в перечень системообразующих, если она удовлетворяет одному из следующих специальных критериев:

  • это градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона;
  • это головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу;
  • осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры или обеспечению безопасности на территории Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа;
  • осуществляет разработку и внедрение критических технологий, разработку критически важного программного обеспечения;
  • обеспечивает информационную безопасность, предоставляет услуги по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых интернет-сервисов;
  • обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий;
  • признано доминирующее положение организации на рынке определенного товара в соответствии со статьей 5 федерального закона «О защите конкуренции».
В обновленном в конце марта списке системообразующих предприятий, который публиковал «Интерфакс», 646 позиций. Среди прочих в список попали «Макдоналдс», «Бургер Рус» (российское юридическое лицо Burger King), авиакомпании («Россия», «Сибирь», Utair и др.), продуктовые сети («ВкусВилл», «Ашан»), а также впервые были включены сети, реализующие непродовольственные товары (IKEA, «Спортмастер», «Леруа Мерлен Восток», «М.Видео»).
Автор: Анна Гальчева
Теги: системообразующие предприятия, Минэкономразвития, пандемия
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