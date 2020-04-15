Орешкин заявил о не работающих «как задумывалось» мерах для экономики

Помощник президента отметил, что среди таких мер по поддержке экономики — беспроцентные кредиты на обеспечение зарплат. Бизнес-омбудсмен Борис Титов указывал, что банки отклонили заявки большинства компаний

Не все меры по поддержки бизнеса в связи с ограничениями из-за пандемии работают так, как задумывалось. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин во время онлайн-совещания с предпринимателями на базе ситуационного центра «Единой России» Трансляция велась в Facebook партии.

В качестве примера он привел беспроцентные кредиты работодателям для обеспечения зарплат сотрудников предприятий. «Сегодня в выступлении президент очень четко сказал, что меры не последние, которые сегодня были озвучены, что нужно оценивать достаточность и эффективность мер. Поэтому понимание того, что происходит на местах, сейчас очень важно, для того чтобы этот список мер расширять и донастраивать», — сказал Орешкин. Он добавил, что для того, чтобы больше компаний могли воспользоваться предложенными инструментами, важна обратная связь.

По словам Орешкина, президент продолжит серию отраслевых совещаний. Глава государства уже встретился с представителями космической отрасли и ОПК, на 16 апреля запланировано совещание по строительной отрасли, а на следующей неделе — по автомобильной промышленности. «И целый ряд отраслей еще будет рассматриваться детально по ситуации, и конкретные меры будут объявляться дополнительно для поддержки, которая будет настроена для конкретной отрасли», — заключил Орешкин.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что большинство банков отклоняют заявки на беспроцентные кредиты. Указывалось, что из 158 заявителей кредиты получили только шесть человек, еще пяти компаниям одобрили заявки, но пока ничего не выдали, заявки 132 человек (83%) отклонили, еще 15 находятся на рассмотрении.