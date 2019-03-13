Norwegian потребует от Boeing компенсацию из-за простоя своих 737 MAX

Норвежская авиакомпания Norwegian считает, что американская аэрокосмическая корпорация должна выплатить ей компенсацию за то, что она не может использовать лайнеры из-за требований ЕС

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Глава отдела по связям с общественностью Norwegian Лассе Сандакер-Нильсен в интервью изданию E 24 рассказал, что авиакомпания намерена выставить Boeing счет в связи с отменой целого ряда рейсов и вынужденным простоем самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатацию которых приостановили власти Евросоюза. Поскольку большинство рейсов Norwegian совершает именно в ЕС, решение Брюсселя осложнило работу перевозчика.

На вопрос, почему Boeing должен платить норвежцам, если ограничения вводили для европейцев, Сандакер-Нильсен ответил, что поскольку речь идет о совсем новых самолетах, авиакомпания вправе рассчитывать на то, что они будут эксплуатироваться на регулярной основе.

Представитель Norwegian не уточнил, как отреагировал Boeing на их требование. По его словам, диалог на эту тему ведется, а об окончательной сумме компенсации можно будет говорить исходя из срока, в течение которого будут действовать ограничения.

Всего у Norwegian 18 Boeing 737 MAX. Заменить их авиакомпания может более старыми Boeing 737-800.