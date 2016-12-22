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В Индонезии рассказали об обстоятельствах крушения лайнера Lion Air
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В Индонезии рассказали об обстоятельствах крушения лайнера Lion Air
Общество, 08:00
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В Индонезии рассказали об обстоятельствах крушения лайнера Lion Air
Эксперты исключили вероятность взрыва на борту лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air. На основании данных самописцев и расположения обломков на поверхности воды был сделан вывод, что он на высокой скорости врезался в море
Фото: Beawiharta Beawiharta / Reuters

Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости. Об этом заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, пишет Detik News.

Таджахоно добавил, что во время касания с водой двигатель самолета Lion Air работал на высоких оборотах. Он пояснил, что это было установлено на основании данных одного из черных ящиков лайнера. Глава комитета добавил, что всего на нем записаны данные о 69 летных часов самолета и 1,9 тыс. его параметров. Второй бортовой самописец, который находится в кабине пилота и записывает переговоры экипажа, все еще не найден.

Председатель комитета сообщил, что вывод об обстоятельствах крушения был сделан также на основании положения обломков в воде. Он отметил, что они находились на поверхности воды в 250 кв.м. Таким образом, пояснил Таджахоно, обломки находились друг от друга в радиусе не более 500 м. Он пояснил, что так самолет разрушается при контакте с водной поверхностью на высокой скорости. Глава комитета добавил, что при взрыве воздушного судна след его крушения выглядит по другому: таким образом, версия взрыва на борту лайнера исключается.

Крушение самолета в Индонезии. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Самолет Lion Air потерпел крушение 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море около острове Ява, спустя 13 минут полета. В результате погибли все 189 человек на борту. Перед падением пилоты самолета связывались с диспетчерами и запрашивали разрешение вернуться в аэропорт вылета. Позднее в Lion Air признали, что у разбившегося борта ранее были технические проблемы.

Авторы: Надежда Карнаухова, Георгий Тадтаев.
Теги: Индонезия , авикатастрофа , авиапроисшествие
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