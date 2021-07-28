Минздрав пообещал новые ограничения для сигарет

После публикации доклада ВОЗ о вреде электронных сигарет и опасности их распространения среди детей

После публикации доклада ВОЗ о вреде электронных сигарет и опасности их распространения среди детей Минздрав России заявил о планах проработать новые меры для ограничения данного вида продукции

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В российском Минздраве планируют проработать новые меры по ограничению распространения электронных сигарет после опубликованного доклада ВОЗ о вреде данной продукции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

«В нашей стране за это время был принят комплексный антитабачный закон, содержащий основные меры, направленные на защиту от табачного дыма. В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — сказал он.

Замминистра сообщил, что в России планируют проработать следующие меры:

производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения;

запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. «Это позволит не вводить в заблуждение потребителей», — пишет Салагай;

введение запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Блок видео рекомендаций

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила специальный доклад, в котором призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет, а также ввести специальную маркировку о вреде таких продуктов для здоровья.

«Эти продукты (электронные сигареты) часто рекламируются детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение заявлений о своей продукции. ВОЗ обеспокоена тем, что дети, использующие эти продукты, в три раза чаще прибегают к употреблению табачных изделий в будущем. Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения», — говорилось в сообщении.

В ВОЗ, в частности, предложили правительствам принять соответствующую политику, аналогичную с мерами борьбы с обычными сигаретами, для защиты населения от вреда электронных сигарет и предотвращения их распространения среди детей, подростков и других уязвимых групп населения.

По оценкам организации, 32 страны уже запретили продажу электронных сигарет, еще 79 стран приняли хотя бы частичные меры, запрещающие использование этих продуктов в общественных местах, их рекламу, продвижение и спонсорство. Там также добавили, что в 84 странах эти системы не регулируются и никак не ограничиваются.

В ВОЗ уточнили, что на сегодняшний день доля людей, употребляющих табак, снижается в большинстве стран. Однако общее число курящих людей остается высоким — 1 млрд человек. Из них около 80% проживают в странах с низким и средним уровнем дохода населения. При этом табак является причиной смерти 8 млн человек в год, в том числе 1 млн — от пассивного курения.

Ранее аналитики оператора фискальных данных OFD.ru провели исследование, согласно которому в России доля продаж в деньгах обычных сигарет сократилась с 93,8% в 2020 году до 85% в 2021 году, а доля продаж систем нагревания табака выросла с 6,2% в 2020 году до 15% в 2021-м. При этом общий объем продаж в деньгах электронных систем нагревания табака за первые четыре месяца этого года сократился на 16,1%.

С апреля этого года в России вступил в силу закон, который установил новый механизм образования единой минимальной цены табачной продукции. Минимальная цена будет рассчитываться по следующей формуле: коэффициент 0,02, умноженный на минимальное значение ставки акциза в рублях на 1 тыс. шт., а также на коэффициент 1,4 и ставку НДС плюс один. Так, в 2021 году минимальная цена составит 108 руб. за пачку из 20 сигарет.



6 мая российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. В частности, план предусматривает «проработку вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет». Согласно концепции государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции, к 2035 году число курильщиков должно быть сокращено с нынешних 29% до 21%.