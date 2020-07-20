Минздрав оценил идею создания отдельных курилок для электронных сигарет

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Если закон, приравнивающий электронные сигареты к табаку, будет принят, в аэропортах России могут появиться отдельные курилки для пользователей электронных сигарет, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«В случае внесения изменений [в антитабачный закон], которые распространяли бы данную норму на электронные сигареты, такие курилки могут быть созданы», — сообщили в ведомстве.

В то же время в пресс-службе министерства отметили, что такие курилки в аэропортах могут стать способом продвижения табака и никотина, если у них будет стильное оформление, удобное расположение, а также обзор со стороны несовершеннолетних.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил «Интерфаксу», что введение запрета на курение электронных сигарет в аэропортах может повлечь создание отдельных курилок для их пользователей. Боярский является одним из авторов поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (№ 119575-7), которые приравнивают никотиносодержащую продукцию, в том числе электронные сигареты и вейпы, к табаку. В декабре прошлого года Госдума рассмотрела предложенные поправки в первом чтении. Как сообщает ТАСС, второе чтение законопроекта запланировано на 21 июля.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возращение в аэропорты изолированных помещений для курения. В соответствии с законом курилки можно оборудовать в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров.