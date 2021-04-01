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Вступил в силу закон о единой минимальной цене пачки сигарет

С 1 апреля в России вступает в силу закон, по которому минимальная стоимость пачки сигарет не может быть ниже максимальной розничной цены.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России» и депутат от ЛДПР Сергей Катасонов еще в апреле 2018 года. В пояснительной записке авторы напоминают, что законодательство запрещает делать скидки на табачные изделия. При этом действующий механизм позволяет устанавливать минимальную цену на такие изделия на уровне 75% от максимальных розничных цен. По мнению депутатов, это фактически и есть скидка на табачную продукцию.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По новой системе под понятие скидка будет также подпадать и продажа сигарет по цене, ниже максимальной розничной, которая установлено в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Ранее, летом прошлого года, власти приняли закон, который запрещает продажу вейпов и кальянов несовершеннолетним, а также ограничивает их использование в общественных местах.

В законодательство было введены понятия «кальяна» и «электронных курительных изделий». Под последним понимаются устройства, которые производят аэрозоль или пар за счет нагревания жидкости, а также которые вырабатывают дым или аэрозоль за счет нагревания табака без горения.

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