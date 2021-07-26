Чечня берет пример с Чукотки

Как в российских регионах идет вакцинация от коронавирусной инфекции

Подмосковье и Москва — в пятерке лидеров, на последнем месте Дагестан. Как меняется ситуация с прививками в России, изучил РБК

Фото: Елена Афонина / ТАСС

К 22 июля, чуть более чем через полгода после начала массовой вакцинации от коронавируса, в России хотя бы одну дозу вакцины получили 32,9 млн человек, свидетельствуют данные о ходе вакцинации в регионах. Информацию, как движется прививочная кампания, РБК запросил у региональных властей, а также изучил сведения, опубликованные оперштабами субъектов Федерации.

За две недели с последнего подсчета РБК число россиян, начавших вакцинацию, выросло на 5,8 п.п. (с 16,7 до 22,5% населения страны). Полностью привиты, по данным на 18–22 июля, 14,6% граждан (на момент прошлого подсчета — 11,7%). Сахалинская и Тверская области не предоставили РБК данных о доле полностью привитого населения.

К достижению коллективного иммунитета

По подсчетам РБК, Чукотка и Белгородская область по-прежнему занимают первое и второе места, соответственно, в рейтинге регионов с наибольшим числом вакцинированных. При этом по доле привитых хотя бы одним компонентом вакцины вторая отстает от первой всего на 0,1 п.п. (первым компонентом в Белгородской области привиты 38,11% от населения, на Чукотке — 38,12%). Разрыв по доле полностью привитых между регионами более ощутим — в Чукотском автономном округе обе дозы получили 30,6% от населения, в Белгородской области — 27,4%.

Оба региона по темпам вакцинации за эти и предыдущие две недели уступают Чеченской Республике, Московской области и Москве. С момента последнего подсчета число привитых хотя бы одной дозой на Чукотке выросло на 5,1 п.п., в Белгородской области — на 7,25 п.п.

Какие регионы близки к коллективному иммунитету Накануне вице-премьер Татьяна Голикова назвала среди регионов, наиболее близких к достижению коллективного иммунитета (то есть антитела к вирусу есть как минимум у 60% населения), Москву, Санкт-Петербург, Туву, Карелию, Бурятию, Калмыкию, Алтай, Якутию, Коми, а также Московскую, Белгородскую, Сахалинскую, Магаданскую, Архангельскую, Мурманскую области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Выработать коллективный иммунитет на уровне 80%, по ее словам, россияне должны к ноябрю.

Рывок Чечни в тройку

По темпам первичной вакцинации от коронавируса за эти две недели на первое место с серьезным отрывом вышла Чечня. С последнего подсчета РБК доля привитых хотя бы одной дозой вакцины там выросла на 18,2 п.п. Московская область, которая заняла второе место по этому параметру, отстает от республики на 7,1 п.п.

Чечня нагнала лидеров рейтинга по доле населения, начавшего вакцинацию, всего за пару месяцев. Еще в конце мая она числилась среди отстающих регионов: первую дозу вакцины тогда получили только 3,01%. Две недели назад республика поднялась на 21-ю строку рейтинга, а доля привитых хотя бы одной дозой на тот момент составляла 17,9%. По данным на 22 июля, хотя бы одну прививку в Чечне получили уже 36,1% от населения. Сейчас она занимает третье место в рейтинге регионов, лидирующих по первичной вакцинации.

В Чечне не вводили обязательную вакцинацию работников, как в Москве и в более 30 других регионах. Но глава республики Рамзан Кадыров активно призывал население прививаться, используя жесткие формулировки. Например, он говорил, что, если не остановить третью волну, придется вводить такие меры, что прошлогодняя самоизоляция «покажется каникулами». К разъяснительной работе чеченский лидер предлагал привлекать не только врачей, но и духовенство и полицию. «Врач, имам, участковый на все вопросы за раз ответят. Если и тогда он не согласен, то последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода», — заявил он на заседании республиканского оперативного штаба в конце мая. В начале июля в общественный транспорт Чечни перестали пускать пассажиров и водителей без масок. Надевать их обязали в мечетях и храмах, где также ограничили максимальное число посетителей (до 50% от общей вместимости). Уже к 13 июля Кадыров заявил, что пункты вакцинации переполнены, а власти делают все, чтобы перебоев в поставках не было (в июне он сообщал Путину о дефиците вакцины).

По доле полностью привитого населения Чечня тоже улучшила показатели: сейчас она на 61-м месте. По данным на 22 июля, обе дозы вакцины там получили 13,2% от населения. Никаких сложностей с организацией прививочной кампании нет, сообщили РБК в минздраве республики.

Москва и Подмосковье в пятерке лидеров

Об обязательной вакцинации большинства работников некоторых сфер в Москве и Подмосковье было объявлено 16 июня. Первую дозу вакцины требовалось получить до 15 июля, вторую — до 15 августа. К концу первой недели июля доля привитых хотя бы одной дозой вакцины в Москве, согласно прошлым подсчетам, выросла на 8 п.п., в Подмосковье — на 6,4 п.п. Столица вернула себе место в пятерке лидеров по вакцинации, из которой выбыла еще весной, а Московская область впервые с начала прививочной кампании вошла в топ-10 регионов.

Теперь Подмосковье занимает четвертое место среди субъектов Федерации с наибольшей долей привитых как минимум одной дозой вакцины. По данным на 22 июля, хотя бы первую дозу там получили 34,4% от населения, или 2,7 млн человек. Полностью привиты в регионе 21,1%. Увеличились и темпы вакцинации: за две недели с прошлых подсчетов доля привитых первой дозой выросла на 11,13 п.п., а полностью привитых — на 6,76 п.п.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Москва на пятом место в рейтинге. Доля привитых первой вакциной там растет почти равномерно и за две недели увеличилась на 7,9 п.п. (до 31,6%), по данным на 20 июля. Хотя бы одну дозу получили 4 млн москвичей, полностью вакцинированы 2,2 млн человек, или 17,4% от населения региона.

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С 19 июля сначала в столице, а затем и в области отменили систему QR-кодов для привитых, запрет на работу ресторанов, баров и клубов по ночам, а также на работу детских комнат. Система QR-кодов в Московском регионе прожила всего три недели. К 17 июля столичный мэр Сергей Собянин заявил, что работодатели выполнили задачу по обязательной вакцинации большинства сотрудников из некоторых сфер, и в ряде учреждений здравоохранения и образования их доля достигла 70% (Роспотребнадзор обязал привить не менее 60% работников). При этом через несколько дней столичные власти вернулись к иному способу стимулирования вакцинации — объявили новый розыгрыш пяти автомобилей для тех, кто сделал первую прививку от коронавируса с 12 по 18 июля.

Обязательная вакцинация в регионах-аутсайдерах

К концу июля Дагестан стал единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% населения (6,8%, по данным на 22 июля), а целиком привито менее 5% (4,4%). Группу отстающих по вакцинации регионов республика замыкает с марта. Среди аутсайдеров (где хотя бы одну дозу вакцины получили менее 15%) по-прежнему находится и Кабардино-Балкария, хотя доля начавших вакцинацию там выше — 11,9% населения. Полностью привиты только 7,3% человек.

С 15 июля в Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан (работники сфер общепита, торговли, туризма, услуг и др.). Первую дозу вакцины они должны получить до 10 августа, вторую — до 1 сентября. Следом об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, в том числе живущих в домах престарелых и интернатах для инвалидов, объявили в Дагестане.

Из группы регионов, отстающих по числу привитых от коронавируса, за последние две недели выбыла Северная Осетия. Там доля получивших хотя бы одну дозу выросла с 9,8 до 14,6%, а полностью привитых — до 9,9% (на момент прошлых подсчетов вакцинацию в регионе завершили 6,8% от населения).

На третьем месте с конца — Ингушетия, где первую дозу вакцины получило 13,7%, а вторую — 9,74% населения.

В числе аутсайдеров остается Владимирская область. Несмотря на обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, которую там ввели 16 июля (к 23 июля обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в 38 регионах), первую дозу вакцины получило 14,4% населения, вторую — 10,3%.



Президент Владимир Путин 21 июля заявил, что Россия должна ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Для предупреждения перебоев в поставках вакцин премьер-министр Михаил Мишустин поручал Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию препаратов: узнать, сколько осталось, и сформировать запасы. При этом он рассказал, что в одном из регионов в пунктах вакцинации жителям говорят о закончившихся препаратах, хотя на складах они есть. Где именно сложилась такая ситуация, президент не уточнил, но добавил, что руководители регионов должны лично заниматься вопросом распределения вакцин.