Пандемия научила развлекаться по-другому

Эксперты PwC представили ежегодный отчет о состоянии дел в индустрии развлечений и медиа

Совокупная выручка всех компаний индустрии медиа и развлечений в ковидном 2020 году снизилась на $81 млрд, что стало самым крупным падением за последние 20 лет, но уже в этом году доходы превысят уровень 2019 года

Фото: Eric Gaillard / Reuters

В 2020 году доход всей глобальной индустрии медиа и развлечений составил $2 трлн, что на 3,8% меньше, чем годом ранее, сообщила консалтинговая компания PwC в своем традиционном отчете Global Entertainment & Media Outlook. Это самое крупное падение за 22 года наблюдений, уточняют аналитики.

В прошлом году началась пандемия коронавирусной инфекции и с ней — ограничения вплоть до локдаунов в большинстве стран мира. В частности, уже больше года полный запрет на работу кинотеатров и проведение массовых мероприятий сменяется ограничениями, из-за падения доходов снижают свою активность рекламодатели.

Пандемия замедлила развитие индустрии развлечений и медиа, но, с другой стороны, ускорила тенденции, которые трансформируют отрасль, признает PwC. В этом году индустрия не просто вернется на уровень 2019-го, но и слегка превзойдет его: $2,164 трлн против $2,112 трлн. По итогам 2025 года доходы отрасли достигнут почти $2,6 трлн.

Но даже в тех областях, которые демонстрируют сейчас наиболее впечатляющий рост, например потоковое видео, характер конкуренции, вероятно, резко изменится в ближайшие годы, так как социальный, политический и нормативный контекст, в котором вынуждены работать компании отрасли, меняется непредсказуемым образом, предупреждает PwC. В России, например, в этом месяце были подписаны президентом сразу три закона, влияющих на работу интернет-компаний. Один из них, в частности, может повлиять на работу таких соцсетей, как Facebook и Twitter, которые теперь должны будут открыть в России свои полноценные представительства.

О том, что прогнозирует PwC для различных сегментов глобальной индустрии развлечений, — в обзоре РБК.

Видеосервисы

После резкого — на 26% — увеличения доходов видеосервисов в прошлом году в этом темпы роста неизбежно замедлятся — это будут лишь 12%, примерно до $65,9 млрд.

Прошлогодний бум обеспечил массовый локдаун почти во всех странах мира, сейчас потребление снижается на уровень, который был до пандемии. Поэтому в следующие несколько лет видеоплатформам нужно будет искать новые пути привлечения аудитории, констатируют авторы отчета.

В России общая выручка легальных видеосервисов по итогам прошлого года достигла 38,9 млрд руб. ($541 млн по среднему курсу ЦБ на 2020 год). Лидером рынка остался онлайн-кинотеатр ivi, но «Кинопоиск» и Netflix забрали часть его доли. Для игроков рынка было ожидаемо, что со снятием ограничений и возвращением людей на работу потребление контента вернется к «докарантинному периоду», признавали еще прошлым летом опрошенные РБК эксперты.

Кинотеатры

В 2020 году общие кассовые сборы на 53 ключевых рынках мира упали на 71%, до $11,8 млрд. Многие закрывшиеся в пандемию кинотеатры так и не откроются, уверены аналитики PwC. Но уже в 2024 году сборы превысят уровень 2019 года, увеличившись до $41 млрд. В 2021-м кинотеатры заработают только $23 млрд.

В России в прошлом году кассовые сборы снизились на 59%, составив 22,8 млрд руб. ($317,1 млн). Количество работающих кинотеатров в стране снизилось почти на 9%, до 1,9 тыс. На протяжении 2020 года кинотеатры в разных регионах России были закрыты от четырех до девяти месяцев, при этом различные ограничения, например по заполняемости зала, сохраняются до сих пор.

Уже этим летом в ряде регионов был введен запрет на допуск в кинотеатры посетителей без прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. Такие меры сокращают количество посетителей практически на 100%, сетовали владельцы кинотеатров.

Музыка, радио и подкасты

Пострадавший из-за пандемии сектор «живой музыки» — концерты, фестивали, шоу — помог вырасти музыкальным сервисам, таким как Spotify, а также сегменту радио, отмечает PwC.

Глобальная выручка всего сегмента в 2020 году составила $78,1 млрд, из них лишь $7,3 млрд пришлись на живые выступления артистов. Подкасты оказались основным развлекательным форматом и даже пандемия не смогла замедлить рост его популярности, констатируют аналитики PwC, однако данные о доходах в этом подсегменте не приводят.

В России организаторы концертов из-за ограничений только с марта по октябрь 2020 года потеряли более 5,2 млрд руб. ($72,3 млн), сообщал ранее РБК агрегатор по продаже билетов Eticket4. Аналитики PwC прогнозировали, что к концу 2020 года выручка концертных и фестивальных мероприятий в России сократится на 76%, до $129 млн. Доходы российских радиостанций можно оценить по их рекламным сборам — они в прошлом году снизились на 30%, до 11,2 млрд руб. ($156,9 млн).

Интернет-реклама

Несмотря на общее сокращение затрат рекламодателей, сегмент интернет-рекламы во всем мире все равно показал в 2020 году 9-процентный рост, до $365,9 млрд. Хотя многие компании сократили свои бюджеты на рекламу или заморозили их вовсе в разгар кризиса, меры по изоляции повысили привлекательность цифрового медиаконтента, объясняют в PwC положительную динамику интернет-рекламы. В этом году рекламная выручка интернет-площадок вырастет на те же 9%, до $398,2 млрд.

В России сегмент интернет-рекламы в прошлом году вырос на 4%, до 253 млрд руб. ($3,5 млрд). Тогда этот медиасегмент оказался единственным, который показал в пандемию положительную динамику. В этом году рекламные доходы у российских интернет-площадок могут увеличиться на 10‒14%, прогнозирует рекламная группа dentsu.

Среди наиболее серьезных проблем интернет-отрасли аналитики PwC называют меры, затрудняющие предоставление персонализированного и целевого контента пользователям. Такие инициативы предпринимают крупные интернет-компании. Например, Google планирует к 2022 году отказаться от отслеживания файлов cookie в своем браузере Chrome. Такие файлы содержат информацию о пользователях: какие сайты они посещали, в какое время, чем именно интересовались. С помощью этой информации создаются профили пользователей для таргетирования рекламы.