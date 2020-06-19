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Пользователи решили после отмены самоизоляции снизить активность в сети

С отменой самоизоляции россияне хотят меньше тратить времени на видеосервисы, онлайн-игры, видеоконференции и обучающие сайты. Спрос на развлечения в сети неминуемо должен снизиться из-за падения доходов, предупреждают эксперты
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский офис французской рекламной Publicis Groupe и специализирующаяся на интернет-исследованиях компания Online Market Intelligence предоставили РБК результаты своего опроса россиян, цель которого было сравнить потребительские предпочтения в период самоизоляции и ожидания после отмены ограничений.

Опрос проводился в мае, выборка из 1058 респондентов отражает все население России старше 18 лет.

  • В период самоизоляции 37% россиян пользовались услугами онлайн-кинотеатров, но после ее отмены готовы и дальше оставаться активными подписчиками видеосервисов только 24%. О желании меньше смотреть контент в интернете заявляют представители практически всех возрастных групп. Например, среди 18-24-летних остаться клиентами онлайн-кинотеатров хочет 31% опрошенных, тогда как этой весной эти сервисы использовал 41%. Среди тех, кому 25-34 года, эти показатели равны соответственно 26 и 40%.

  • Различными обучающими программами в интернете в разгар пандемии пользовались 22% россиян, после отмены самоизоляции продолжить такое образование намерены лишь 11%. Наиболее высокий процент тех, кто обучался при помощи интернета, ожидаемо оказался среди самых молодых — 18-24-летних. В этой возрастной группе онлайн-образование получали 38%, продолжить и дальше учится онлайн хотят лишь 19%.
  • Видеоконференции по работе использовали 13% россиян, продолжать общаться с коллегами в таком формате и дальше хотят только 5%. Для общения с друзьями видеоконференции задействовали 16%, намерены сохранить их только 7%.
  • Не так сильно должен снизиться интерес к онлайн-играм. В период самоизоляции такой вид досуга был свойственен 27% россиян, после отмены ограничений хотят и дальше играть в сети 20%. Среди 18-24-летних эти показатели равны соответственно 32 и 26%.

Одна из причин снижения спроса на онлайн-развлечения после окончания пандемии — падение доходов россиян, считает директор по цифровой трансформации бизнеса российского офиса Publicis Groupe Юлия Удовенко. Только у трети россиян доход остался на докризисном уровне, треть потеряла до 25% своего ежемесячного дохода, у оставшихся потери еще больше либо они вовсе остались без работы.

Кроме того, пользователи в принципе не считают нужным платить за контент, поэтому, когда у онлайн-кинотеатров истечет срок бесплатных подписок и промокодов, часть аудитории вернется на торренты, прогнозирует Удовенко.

Как пандемия изменила спрос на товары домашнего досуга

В марте 2020 года интернет-магазин Ozon зафиксировал трехкратный рост продаж подписок на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры. Сервисы по-разному стимулировали спрос на свой контент, в частности, онлайн-кинотеатры на время пандемии и самоизоляции открывали бесплатный доступ к своему контенту или делали большие скидки на подписку, благодаря чему уже в середине марта отчитались о резком росте аудитории: дневная аудитория «Кинопоиск HD», по собственным данным, выросла на 50%, посещаемость Okko и Amediateka — на 30%.

Спад интереса к онлайн-кинотеатрам уже начался, поскольку люди стали выходить на работу, отправляться в отпуска, констатирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, из тех, кто пользовался официальными видеосервисами в разгар пандемии, подписку по итогам года купят только 10%.

Очевидно, что с полным снятием ограничительных мер зритель не будет проводить много времени за просмотром контента в онлайне, а ожидаемо выйдет в офлайн, признает замгендиректора «Газпром-Медиа» Светлана Баланова. Поэтому, по ее мнению, все видеосервисы должны быть готовы к тому, что потребление контента вернется к показателям, близким к «докарантинному периоду».

Онлайн-кинотеатр ivi наблюдает стандартные сезонные изменения аудитории вслед за хорошей летней погодой, утверждает представитель видеосервиса. Он добавляет, что сейчас уровень активно смотрящей аудитории превышает прошлогодние значения, на что влияет продолжающая самоизоляция.

Во время карантина стали больше устанавливать игры и увеличилась ежедневная активность пользователей как во всем мире, так и в России, констатирует исполнительный директор компании-разработчика игра Pixonic Георгий Егоровпо. По его словам, по числу активных игроков будние дни сравнялись с выходными — такое поведение обычно характерно для длинных праздников и каникул. С первых чисел июня виден тренд возврата к привычным значениям, признает Егоров.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: онлайн, онлайн-кинотеатр, пандемия, коронавирус
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