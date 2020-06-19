Пользователи решили после отмены самоизоляции снизить активность в сети

Одна из причин снижения спроса на онлайн-развлечения после окончания пандемии — падение доходов россиян, считает директор по цифровой трансформации бизнеса российского офиса Publicis Groupe Юлия Удовенко. Только у трети россиян доход остался на докризисном уровне, треть потеряла до 25% своего ежемесячного дохода, у оставшихся потери еще больше либо они вовсе остались без работы.

Кроме того, пользователи в принципе не считают нужным платить за контент, поэтому, когда у онлайн-кинотеатров истечет срок бесплатных подписок и промокодов, часть аудитории вернется на торренты, прогнозирует Удовенко.

Как пандемия изменила спрос на товары домашнего досуга В марте 2020 года интернет-магазин Ozon зафиксировал трехкратный рост продаж подписок на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры. Сервисы по-разному стимулировали спрос на свой контент, в частности, онлайн-кинотеатры на время пандемии и самоизоляции открывали бесплатный доступ к своему контенту или делали большие скидки на подписку, благодаря чему уже в середине марта отчитались о резком росте аудитории: дневная аудитория «Кинопоиск HD», по собственным данным, выросла на 50%, посещаемость Okko и Amediateka — на 30%.

Спад интереса к онлайн-кинотеатрам уже начался, поскольку люди стали выходить на работу, отправляться в отпуска, констатирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, из тех, кто пользовался официальными видеосервисами в разгар пандемии, подписку по итогам года купят только 10%.

Очевидно, что с полным снятием ограничительных мер зритель не будет проводить много времени за просмотром контента в онлайне, а ожидаемо выйдет в офлайн, признает замгендиректора «Газпром-Медиа» Светлана Баланова. Поэтому, по ее мнению, все видеосервисы должны быть готовы к тому, что потребление контента вернется к показателям, близким к «докарантинному периоду».

Онлайн-кинотеатр ivi наблюдает стандартные сезонные изменения аудитории вслед за хорошей летней погодой, утверждает представитель видеосервиса. Он добавляет, что сейчас уровень активно смотрящей аудитории превышает прошлогодние значения, на что влияет продолжающая самоизоляция.

Во время карантина стали больше устанавливать игры и увеличилась ежедневная активность пользователей как во всем мире, так и в России, констатирует исполнительный директор компании-разработчика игра Pixonic Георгий Егоровпо. По его словам, по числу активных игроков будние дни сравнялись с выходными — такое поведение обычно характерно для длинных праздников и каникул. С первых чисел июня виден тренд возврата к привычным значениям, признает Егоров.