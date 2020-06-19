Пользователи решили после отмены самоизоляции снизить активность в сети
Российский офис французской рекламной Publicis Groupe и специализирующаяся на интернет-исследованиях компания Online Market Intelligence предоставили РБК результаты своего опроса россиян, цель которого было сравнить потребительские предпочтения в период самоизоляции и ожидания после отмены ограничений.
Опрос проводился в мае, выборка из 1058 респондентов отражает все население России старше 18 лет.
- В период самоизоляции 37% россиян пользовались услугами онлайн-кинотеатров, но после ее отмены готовы и дальше оставаться активными подписчиками видеосервисов только 24%. О желании меньше смотреть контент в интернете заявляют представители практически всех возрастных групп. Например, среди 18-24-летних остаться клиентами онлайн-кинотеатров хочет 31% опрошенных, тогда как этой весной эти сервисы использовал 41%. Среди тех, кому 25-34 года, эти показатели равны соответственно 26 и 40%.
- Различными обучающими программами в интернете в разгар пандемии пользовались 22% россиян, после отмены самоизоляции продолжить такое образование намерены лишь 11%. Наиболее высокий процент тех, кто обучался при помощи интернета, ожидаемо оказался среди самых молодых — 18-24-летних. В этой возрастной группе онлайн-образование получали 38%, продолжить и дальше учится онлайн хотят лишь 19%.
- Видеоконференции по работе использовали 13% россиян, продолжать общаться с коллегами в таком формате и дальше хотят только 5%. Для общения с друзьями видеоконференции задействовали 16%, намерены сохранить их только 7%.
- Не так сильно должен снизиться интерес к онлайн-играм. В период самоизоляции такой вид досуга был свойственен 27% россиян, после отмены ограничений хотят и дальше играть в сети 20%. Среди 18-24-летних эти показатели равны соответственно 32 и 26%.