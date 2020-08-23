Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
В Москве от коронавируса вылечились еще 965 человек Общество, 10:19 Собянин назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Москве Общество, 10:10 Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Pro, 10:10 Глава ОСК сообщил о планах построить новый плавучий космодром Технологии и медиа, 10:08 Музеи и театры раскрыли данные о потерях из-за простоя во время пандемии Технологии и медиа, 10:00 Краденый самокат и подписка на Maserati: дайджест шеринга №18 Экономика шеринга, 10:00  Российские школьники оценили дистанционное обучение Общество, 09:59 Поступайте правильно: как обеспечить ребенку хорошее образование РБК и Сбербанк, 09:52 Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии Общество, 09:50 Спецназу предложили «Спрут» и «Фактор» для охраны Крымского моста Политика, 09:16 Юрген Саленбахер — РБК Pro: «У многих людей полно сути и никакого стиля» Pro, 09:13 В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров Общество, 09:01 Глава Коми обратится к кабмину из-за нехватки рабочих в связи с пандемией Экономика, 08:46 В Польше пообещали не нарушать территориальную целостность Белоруссии Политика, 08:06
Технологии и медиа ,  
0 

Музеи и театры раскрыли данные о потерях из-за простоя во время пандемии

Учреждения культуры корректируют свои финансовые планы из-за пандемии. Большой театр не получит больше 1 млрд руб., а доходы московского Музея космонавтики от платных услуг в этом году будут на 70% ниже изначально запланированных.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

РБК изучил планы финансово-хозяйственной деятельности известных учреждений культуры, чтобы определить, как сами заведения оценили размер своих недополученных доходов от вынужденного простоя за весну и частично лето 2020 года.

Подведомственные Министерству культуры музеи, театры, филармонии и цирки закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. Региональным властям тогда рекомендовали принять аналогичные меры в отношении подведомственных им заведений.

В Москве музеям разрешили открыться только 16 июня после отмены пропускного режима. Сейчас в музеи можно попасть, только купив предварительно билет, преимущественно электронный, — проход в музеи осуществляется по расписанию, число билетов на сеанс ограничено. В экскурсионной группе единовременно должно быть не более пяти человек, проведение массовых мероприятий (например концертов, лекций) запрещено, указано в правилах Роспотребнадзора. Кроме того, учреждения культуры лишились доходов от иностранных туристов.

Наибольший недополученный доход ожидает столичный Мемориальный музей космонавтики, следует из материалов Федерального казначейства. В опубликованной еще в конце января версии своего плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год руководство этого бюджетного учреждения культуры указывало, что его доход от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности (код по бюджетной классификации — 130) в этом году составит почти 169 млн руб. В последней, датированной концом июня версии этот показатель составил всего 50,5 млн руб. Таким образом, ожидаемый доход музея от платных услуг снизится по сравнению с изначально запланированным на 70%.

В Музее космонавтики подтвердили корректность этих цифр. Музей открылся после пандемии 1 июля 2020 года, с каждой неделей число посетителей увеличивается, поэтому падение выручки в третьем и четвертом кварталах будет не такое значительное, отмечает представитель учреждения Ольга Филимонова.

В музеях Москвы после открытия выявили локальные вспышки COVID-19
Общество
Фото: АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Как считали

Все государственные и муниципальные бюджетные учреждения обязаны составлять план финансово-хозяйственной деятельности, который отражает информацию о всех существующих их доходах и расходах. В плане обязательно должны быть указаны планируемый размер всех поступлений, в частности госсубсидии и доходы от оказания услуг. В течение года учреждения могут корректировать свои финансовые планы.

В своих расчетах РБК сравнивал доходы учреждений культуры от платных услуг, указанные в первой версии плана и актуальной на данный момент.

Многие учреждения культуры, чьи планы финансово-хозяйственной деятельности изучил РБК, не приводят никакой информации о доходах от оказания платных услуг.

У части учреждений определить возможные потери из-за пандемии можно лишь косвенным путем. Например, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в феврале в своем плане финансово-хозяйственной деятельности указывал, что рассчитывает в 2020 году на 1,3 млрд руб. дохода, из которых 733,6 млн руб. будут субсидией из федерального бюджета, 569,6 млн руб. — поступления от платных услуг. В версии плана от 21 августа общий годовой доход от оказания услуг и компенсаций затрат определен уже в 984 млн руб., из которых 746 млн руб. являются субсидиями. Доход от платных услуг не раскрывается, но можно сделать вывод, что теперь он не превысит 238 млн руб.

В абсолютных значениях наибольшие потери из-за продолжающегося вынужденного простоя ожидает Большой театр. В феврале в первой версии плана финансово-хозяйственной деятельности администрация театра заявляла о 2,9 млрд руб. дохода от платных услуг, в июне этот показатель был снижен почти на 1,1 млрд руб., до 1,8 млрд руб.

Из-за пандемии Большой театр от продажи билетов в этом году не получит из планируемых доходов свыше 850 млн руб., сообщил РБК гендиректор театра Владимир Урин. Кроме того, по его словам, на снижении доходов скажется отмена гастролей — балет должен был поехать в Америку и Японию, оркестр — в Европу. Суммарно театр не получит свыше 1 млрд руб., которые рассчитывал заработать в 2020 году, признает Урин.

В Большом и Мариинском театрах артистов отправили на карантин
Общество
Государственный академический Большой театр России, Москва

Большой театр планирует открыться 6 сентября 2020 года, соблюдая правила Роспотребнадзора, — заполняемость зала составит не выше 50%. В этом году не будет поставлено ни одной премьеры, кроме тех, над которыми работа началась до пандемии, уточнил Урин. По его словам, это произошло не только из-за снижения доходов, но и потому, что из-за закрытия границ не смогли приехать зарубежные специалисты.

Среди учреждений культуры нашлись и такие, которые ожидают увеличения дохода от оказания платных услуг по сравнению с первыми прогнозами в начале года. Театр имени Моссовета в январе заявлял о 230 млн руб., в конце июня — уже о 240 млн руб. РБК направил запрос в Театр имени Моссовета.

Кинотеатры смогли вернуть только 5% оборота вопреки разрешению открыться
Бизнес
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Представители учреждений культуры, в чьих планах детально не прописаны доходы от платных услуг, также подтверждают неизбежные потери из-за простоя. В Государственном историческом музее в июле после открытия было реализовано лишь 28,6 тыс. билетов, что составляет лишь 20% от посещаемости июля 2019 года. Доходы музея от продажи билетов в этом июле составили 7,2 млн руб., или только 12% от доходов аналогичного периода прошлого года. Музей сейчас работает только на поддержание текущей деятельности, все проекты, требующие серьезных затрат, перенесены на 2021 год, констатирует представитель музея Мария Лемигова.

У музея-заповедника «Петергоф» в июле 2020 года посещаемость упала на 71% по сравнению с прошлым годом: сейчас для посетителей открыты только парки, 32 музея «Петергофа» закрыты. Доходы музея снизились на 80%, уточняет его представитель Мария Оганесьянц.

У Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина посещаемость в июле 2020 года была примерно в четыре раза ниже по сравнению с «нестандартным» июлем 2019-го (тогда музей проводил выставки «Щукин. Биография коллекции», «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное») и в 2,5 раза по сравнению с обычным июлем, выручка в июле 2020 года снизилась более чем в четыре раза, сообщила представитель музея Агния Надеждина.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: коронавирус, пандемия, кризис, музеи, театры, культура
Материалы по теме
В музеях Москвы после открытия выявили локальные вспышки COVID-19
Общество
Московские музеи назвали сроки открытия для посетителей
Общество
В Мариинском театре выявили около 30 случаев COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter