Музеи и театры раскрыли данные о потерях из-за простоя во время пандемии

Учреждения культуры корректируют свои финансовые планы из-за пандемии. Большой театр не получит больше 1 млрд руб., а доходы московского Музея космонавтики от платных услуг в этом году будут на 70% ниже изначально запланированных.

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РБК изучил планы финансово-хозяйственной деятельности известных учреждений культуры, чтобы определить, как сами заведения оценили размер своих недополученных доходов от вынужденного простоя за весну и частично лето 2020 года.

Подведомственные Министерству культуры музеи, театры, филармонии и цирки закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. Региональным властям тогда рекомендовали принять аналогичные меры в отношении подведомственных им заведений.

В Москве музеям разрешили открыться только 16 июня после отмены пропускного режима. Сейчас в музеи можно попасть, только купив предварительно билет, преимущественно электронный, — проход в музеи осуществляется по расписанию, число билетов на сеанс ограничено. В экскурсионной группе единовременно должно быть не более пяти человек, проведение массовых мероприятий (например концертов, лекций) запрещено, указано в правилах Роспотребнадзора. Кроме того, учреждения культуры лишились доходов от иностранных туристов.

Наибольший недополученный доход ожидает столичный Мемориальный музей космонавтики, следует из материалов Федерального казначейства. В опубликованной еще в конце января версии своего плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год руководство этого бюджетного учреждения культуры указывало, что его доход от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности (код по бюджетной классификации — 130) в этом году составит почти 169 млн руб. В последней, датированной концом июня версии этот показатель составил всего 50,5 млн руб. Таким образом, ожидаемый доход музея от платных услуг снизится по сравнению с изначально запланированным на 70%.