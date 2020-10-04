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Организаторы концертов в Москве потеряли из-за пандемии больше ₽5 млрд

С начала пандемии недополученные доходы организаторов концертов из-за непроданных билетов превысили 5,2 млрд руб., утверждает агрегатор Eticket4. Восстановления рынка его игроки ждут не раньше весны следующего года
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С 16 марта, когда мэрия Москвы запретила проведение массовых мероприятий, в столице были отменены больше 2 тыс. концертов, шоу и спектаклей, подсчитал для РБК агрегатор по продаже билетов Eticket4. В частности, были отменены 388 концертов на 69 площадках, среди которых Большая спортивная арена «Лужники» (вместимость — 81 тыс. человек), «ВТБ Арена» (33 тыс.), клуб Adrenaline Stadium (7 тыс.). Из-за нереализованных билетов организаторы концертов потеряли, по подсчетам Eticket4, более 5,2 млрд руб.

Если бы не введенные ограничительные меры в столице, могли бы быть проданы как минимум 1,5 млн билетов, средняя цена которых равнялась бы 3,5 тыс. руб., обосновывает свои расчеты агрегатор. При аншлаге на каждом концерте были бы реализованы 2 млн билетов на общую сумму 7,4 млрд руб., но так называемый sold-out, когда на мероприятие проданы все билеты, бывает не часто — как правило, в год бывает всего несколько десятков таких успешных концертов.

Продажи билетов зависят от популярности артиста, рекламной кампании, сезона и других факторов, перечисляют в Eticket4. Частично заполняемость зала можно спрогнозировать на основе поисковых запросов в интернете: например, из тех концертов, которые были запланированы, наибольший интерес был к выступлениям Басты, «Би-2», Натальи Орейро.

Как считали

Аналитики Eticket4 подсчитали число отмененных и перенесенных мероприятий и число билетов, которые могли быть на них проданы, на основе данных крупнейших билетных операторов «Яндекс.Афиша», «Кассир.ру», Ponominalu, Ticketland, Parter.ru, Concert.ru.

Средняя стоимость билетов вычислялась на основе цен, которые успели объявить организаторы отдельных мероприятий, учитывались также прошлогодние данные.

В Москве потери организаторов концертов были меньше 5 млрд руб., оценивает исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций и гендиректор компании «Русский шоу центр» Владимир Зубицкий. По всей стране, по его мнению, концертные агенты потеряли порядка 10–12 млрд руб.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Организаторы концертов могли не возвращать зрителям деньги за проданные билеты, а переносить само мероприятие и продлять срок действия билета, напоминает Зубицкий. Это стало возможно благодаря постановлению правительства от 6 июня, определившего порядок возмещения стоимости билетов на отмененные или перенесенные мероприятия. Сейчас на руках у россиян находится около 10 млн билетов только на перенесенные мероприятия, предполагает исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций.

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В 2020 году выручка концертных и фестивальных мероприятий в России сократится на 76%, до $129 млн (около 10 млрд руб. по курсу ЦБ на 2 октября), объявляли в конце сентября свой прогноз аналитики PwC. В 2019 году этот сегмент рынка оценивался в $538 млн (примерно 42 млрд руб.).

«Индустрия находится на грани катастрофы. Никто не знает, как и когда начнется поэтапное снятие ограничений на проведение массовых мероприятий, — констатирует гендиректор Eticket4 Даниил Кручинин. — В таких условиях невозможно ничего планировать, ведь чтобы провести концерт, на организацию нужно минимум полгода, а в случае с зарубежными звездами, еще больше». Даже если сейчас вновь введут запрет на проведение массовых мероприятий, по мнению Кручинина, ничего не изменится: он еще даже не начал восстанавливаться.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Какие перспективы у отрасли

При позитивном сценарии концерты «Русского шоу центра», перенесенные с марта 2020 года, могут состояться уже в декабре, прогнозирует Зубицкий. По его мнению, восстановление индустрии в целом при таком оптимистичном раскладе начнется лишь весной 2021 года, резюмирует он.

«Мы долго учили зрителей ходить на концерты на большие площадки, арены и стадионы, а сейчас они боятся идти туда, — объясняет Зубицкий. — Когда пандемия закончится, до них снова нужно будет доносить, что они не заболеют, что концерты — это безопасно». Сейчас, отмечает гендиректор «Русского шоу центра», для организаторов концертов нет смысла возобновлять деятельность, когда заполняемость залов ограничена 50%: такое количество зрителей позволяет организатору только «выйти в ноль», прибыль можно получить лишь при продаже 70–80% билетов.

Рынок оживет не раньше весны 2021 года, но полное восстановление, когда индустрия вернется к «доковидным» показателям, стоит ожидать не раньше 2022 года, говорит Кручинин.

Одним из первых крупных состоявшихся концертов в Москве стало выступление группы «Би-2» 19 сентября в Adrenaline Stadium, которое прошло с учетом всех ограничений. По действующим сейчас правилам на концерте могли собраться максимум 3,5 тыс. человек, которые должны были быть в средствах индивидуальной защиты и на расстоянии 1,5 м друг от друга. Точное количество зрителей, побывавших на мероприятии, не называлось. РБК направил запрос представителям «Би-2» и Adrenaline Stadium.

Автор
Елизавета Ефимович
коронавирус пандемия концерт музыка потери
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