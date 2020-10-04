Организаторы концертов в Москве потеряли из-за пандемии больше ₽5 млрд

С начала пандемии недополученные доходы организаторов концертов из-за непроданных билетов превысили 5,2 млрд руб., утверждает агрегатор Eticket4. Восстановления рынка его игроки ждут не раньше весны следующего года

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С 16 марта, когда мэрия Москвы запретила проведение массовых мероприятий, в столице были отменены больше 2 тыс. концертов, шоу и спектаклей, подсчитал для РБК агрегатор по продаже билетов Eticket4. В частности, были отменены 388 концертов на 69 площадках, среди которых Большая спортивная арена «Лужники» (вместимость — 81 тыс. человек), «ВТБ Арена» (33 тыс.), клуб Adrenaline Stadium (7 тыс.). Из-за нереализованных билетов организаторы концертов потеряли, по подсчетам Eticket4, более 5,2 млрд руб.

Если бы не введенные ограничительные меры в столице, могли бы быть проданы как минимум 1,5 млн билетов, средняя цена которых равнялась бы 3,5 тыс. руб., обосновывает свои расчеты агрегатор. При аншлаге на каждом концерте были бы реализованы 2 млн билетов на общую сумму 7,4 млрд руб., но так называемый sold-out, когда на мероприятие проданы все билеты, бывает не часто — как правило, в год бывает всего несколько десятков таких успешных концертов.

Продажи билетов зависят от популярности артиста, рекламной кампании, сезона и других факторов, перечисляют в Eticket4. Частично заполняемость зала можно спрогнозировать на основе поисковых запросов в интернете: например, из тех концертов, которые были запланированы, наибольший интерес был к выступлениям Басты, «Би-2», Натальи Орейро.

Как считали Аналитики Eticket4 подсчитали число отмененных и перенесенных мероприятий и число билетов, которые могли быть на них проданы, на основе данных крупнейших билетных операторов «Яндекс.Афиша», «Кассир.ру», Ponominalu, Ticketland, Parter.ru, Concert.ru. Средняя стоимость билетов вычислялась на основе цен, которые успели объявить организаторы отдельных мероприятий, учитывались также прошлогодние данные.

В Москве потери организаторов концертов были меньше 5 млрд руб., оценивает исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций и гендиректор компании «Русский шоу центр» Владимир Зубицкий. По всей стране, по его мнению, концертные агенты потеряли порядка 10–12 млрд руб.