Повторение — мать лечения

Власти призывают россиян ревакцинироваться на фоне нового пика заболеваний. Нужно ли ориентироваться на уровень антител, эффективны ли вакцины против новых штаммов и подходит ли «Спутник Лайт» для ревакцинации — разбирался РБК

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Как может проходить ревакцинация

Вакцинация против коронавируса в России идет с конца 2020 года. Первоначально прививку получало население из групп риска, контактировавшее с большим количеством других людей, — медработники, учителя и т.д. В январе стартовала массовая вакцинация — сначала россиян прививали «Спутником V» Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКороной» от «Вектора», позднее к ним добавился «КовиВак» Центра им. Чумакова, в мае регистрацию получил «Спутник Лайт», который в сущности представляет собой первый компонент двухкомпонентного «Спутника V».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее объявил, что Минздрав разработал рекомендации по ревакцинации против коронавируса. Ведомство считает, что в период подъема эпидемии ревакцинироваться как переболевшим, так и ранее привитым необходимо раз в полгода. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, проводить ревакцинацию тем людям, которые ранее уже получили тот или иной вакцинный препарат, стоит не ранее чем через год, но в условиях неблагоприятной эпидситуации еще раз вакцинироваться действительно надо через шесть месяцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ревакцинация и вовсе «неизбежна».

На момент написания статьи рекомендации Минздрава еще не опубликованы, процедура официально не утверждена. Источник РБК в мэрии Москвы уточняет: для того чтобы пройти ревакцинацию, нужно будет обратиться в поликлинику спустя полгода после сделанной прививки. Собеседник РБК сомневается, что для повторной прививки от коронавируса потребуется предъявлять тест на антитела. «Платить за ревакцинацию не нужно», — добавил он.

Несмотря на отсутствие официальных рекомендаций по ревакцинации «Спутником Лайт», в последнее время представители разработчика вакцины — Центра им. Гамалеи, а также Минздрав все чаще рекомендуют проводить повторную вакцинацию именно этим препаратом, хотя и говорят, что приемлемы и другие зарегистрированные. Мэр Москвы Сергей Собянин счел, что других препаратов для повторной вакцинации, кроме «Спутника Лайт», «пока не существует».

Собянин, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев и владелец «Р-Фарм» (одного из производителей «Спутника V») Алексей Репик заявляли, что ревакцинацию проводили первым компонентом вакцины. Власти анонсировали поступление в гражданский оборот «Спутника Лайт» после 25 июня.

На какие показатели ориентироваться, принимая решение о ревакцинации, можно ли ревакцинироваться теми же вакцинами, что использовались для первых прививок, и будут ли имеющиеся вакцины эффективны против новых штаммов — разбирался РБК.

Низкий уровень антител — показание к ревакцинации

После попадания антигена коронавируса в организм естественным путем либо после прививки у человека вырабатывается иммунитет — гуморальный («антительный») и клеточный (Т-клеточный). Опрошенные РБК эксперты отмечают: в настоящее время нет либо недостаточно данных о том, что при оценке иммунитета к коронавирусу обычному человеку нужно ориентироваться именно на уровень антител.

Антитела в организме вырабатываются B-лимфоцитами. Их задача — «узнать» различные белки вируса, физически связаться с ними и нейтрализовать. Для противодействия вирусу важны нейтрализующие, хорошо связывающиеся с белками вируса антитела. При этом многообразие антител и их эффективность индивидуальны и у разных людей проявляются по-разному: некоторые антитела вырабатываются в большом количестве, но слабо взаимодействуют с вирусными белками, каких-то, наоборот, мало, но они эффективны, говорит заведующий отделом инновационных биотехнологических препаратов Центра им. Чумакова Илья Гордейчук.

Эффективными будут только нейтрализующие антитела, но доступные на сегодняшний день тесты иммуноферментного анализа (ИФА) показывают лишь общее количество антител, но не качество их нейтрализации. Тесты по выявлению нейтрализующих антител проводятся в специальных лабораториях, на территории России такие есть в Центре им. Гамалеи, Центре им. Чумакова и в «Векторе», говорит заведующий лабораторией Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Александр Иванов. Поэтому как такового порога антител, при котором рекомендована ревакцинация, нет, считают эксперты.

Кроме того, после вакцинации или болезни антитела у определенного количества людей могут вовсе не вырабатываться, что тем не менее не будет обязательно говорить об отсутствии защиты, так как эту защиту может давать Т-клеточный иммунитет (за счет «Т-киллеров»).

Несмотря на то что измерение концентрации антител в крови не даст однозначного ответа о защите организма от вируса, некоторые опрошенные РБК эксперты отмечают наличие научных работ, в которых допускается, что высокий уровень антител в иммуноферментном анализе теоретически может быть взаимосвязан с высоким титром именно нейтрализующих антител.

Опрошенные РБК специалисты подчеркивают, что противопоказаний к ревакцинации нет. В качестве примера врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич приводит научную работу, в которой говорится, что вакцинация тех, кто уже имеет антитела после болезни, дает ускоренный прирост антител, а значит, более эффективную нейтрализацию. Такой же точки зрения придерживается Гордейчук.

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов также считает, что противопоказаний к ревакцинации препаратами с доказанной эффективностью нет. «Для принятия разумных решений необходимы результаты исследований, которые показывали бы, какая доля вакцинированных или переболевших людей попадает в госпитали с инфекцией, какая у них тяжесть заболевания и сколько времени прошло после вакцинации или исходного заболевания», — говорит он, добавляя, что сейчас в России таких исследований не ведется.

Почему падение уровня антител нормально После того как вирус выводится из организма, антитела некоторое время держатся на высоком уровне, но со временем их количество снижается: чем больше прошло времени с момента выздоровления, тем сильнее снижается уровень антител. В конечном счете их уровень становится низким, но это не значит, что человек потерял защиту: есть B-клетки памяти, они хранятся в костном мозге и находятся «на страже». Если происходит повторное инфицирование уже знакомым организму вирусом, эти клетки размножаются и быстро производят необходимые антитела, которые позволяют предотвратить дальнейшее развитие инфекции. «Если бы антитела, выработанные на каждый антиген, с которым мы встречаемся в течение жизни, всегда поддерживались в большом количестве, наша кровь перестала бы быть жидкой и стала бы похожа на студень», — рассказывает Северинов.

Через какое время после болезни или вакцинации стоит ревакцинироваться

Вакцинация также может быть показана тем, кто переболел естественным образом и не обнаружил у себя антител, говорит замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева Дарья Даниленко. «В первую очередь вакцинацию должны пройти те, кто переболел в первую волну, в 2020 году, а также те, кто не болел совсем», — отмечает она.

Станевич и Гордейчук обращают внимание на то, что защитный уровень антител против перенесенной инфекции сохраняется в среднем от шести до восьми месяцев. В условиях неблагоприятной эпидобстановки эффективнее всего будет ревакцинация с интервалом полгода, добавляет Гордейчук. Если же человек после вакцинации имеет низкий уровень антител, целесообразно подумать о ревакцинации «Спутником Лайт», хотя обоснований того, что это необходимо, пока нет, также добавляет Станевич.

Сейчас нет прямых рекомендаций вакцинироваться повторно, если имеется выраженный высокий уровень антител, однозначного ответа на вопрос, нужна ли повторная вакцинация в таком случае, тоже пока нет, говорит Даниленко.

В чем отличие антител после болезни и после вакцинации

Когда человек заболевает COVID-19, в организме присутствует цельный вирус и иммунная система вырабатывает антитела на все его белки. После вакцинации «Спутником V» иммунитет вырабатывает антитела только к S-белку вируса и его фрагменту RBD, который отвечает за первичное взаимодействие вируса с клеткой человека, после вакцинации «ЭпиВакКороной» предполагается выработка антител на нуклеокапсидный белок, который служит носителем в этой вакцине, и на три пептида S-белка. Разработчики «КовиВака» обещают выработку антител ко всем структурным белкам вируса, в том числе и к S-белку.

Важна выработка нейтрализующих антител именно к S-белку и его фрагменту RBD, так как он отвечает за проникновение в клетку и инфицирование, замечают опрошенные эксперты. У вакцинированных «Спутником V», говорит Даниленко, двукратно вырабатываются нейтрализующие антитела к этому белку — часто в таком же или большем титре, чем у просто переболевших людей. После естественной болезни у человека действительно появляется спектр антител к разным структурам вируса, но они могут давать различный эффект в плане нейтрализации, дополняет Станевич.

Вакцинация обладает большими преимуществами, чем естественная инфекция, в том числе потому, что естественное протекание болезни несет в себе большие риски. Кроме того, на сегодняшний день есть исследования, отмечает Гордейчук, которые показали, что у пациентов, погибших от коронавируса, само образование антител было подавлено, чего не происходит после вакцинации.

Тем не менее Северинов замечает, что опубликованные данные по испытаниям «Спутника» показывают, что уровень антител к S-белку у недавно вакцинированных и переболевших сравним.

Допустима ли ревакцинация той же вакциной, которая использовалась для первой прививки

Весной этого года эксперт Роспотребнадзора высказала предположение, что привиться «Спутником V» повторно будет нельзя из-за особенностей самой платформы. «Одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года, с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», — говорила специалист ведомства Наталья Пшеничная. Позднее в Роспотребнадзоре опровергли невозможность ревакцинации «Спутником V», а глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что «ревакцинация аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену (то есть к SARS-CoV-2. — РБК)» доказана.

В «Спутнике V» в каждой дозе содержатся разные рекомбинантные аденовирусы человека, которые используются в качестве вектора, — это rAd26 и rAd5, а «Спутник Лайт» — это по сути первый компонент с аденовирусом 26. Помимо «Спутника V» похожая платформа с вектором в виде аденовируса используется, к примеру, в вакцине AstraZeneca — но там применяется аденовирус не человека, а шимпанзе.

Можно предположить, что повторное введение векторной вакцины того же типа и с той же вставкой приведет к большей выработке антител на сам аденовирус, чем при первой вакцинации, но это не значит, что антител на коронавирус не будет совсем, говорит Даниленко.

В случае со «Спутником V» и подобными ему зарубежными вакцинами должны появляться антитела как к коронавирусу, так и к аденовирусу, который используется как носитель его генетической информации, подтверждает Северинов. «Поэтому ревакцинация может приводить к меньшему иммунному ответу, потому что ранее выработанные антитела к аденовирусу-носителю будут быстрее выводить вакцину из организма, и также возможны аллергические реакции. Но происходит ли это на самом деле, неизвестно: по словам Гинцбурга, это не проблема», — добавляет он.

Предварительные результаты испытаний «Спутника Лайт» демонстрируют, что не возникнет проблем, если человек привит обычным «Спутником» и планирует ревакцинацию лайт-версией: она будет эффективна, уверяет Станевич.

В целом эксперты резюмируют, что сейчас появляется все больше данных о том, что ревакцинация тем же препаратом (с доказанной ранее эффективностью), которым была произведена первичная вакцинация, возможна и даст хороший иммунный ответ. Кроме того, как российские разработчики вакцин, так и опрошенные РБК эксперты утверждают, что различные вакцинные платформы по-разному стимулируют иммунный ответ, поэтому, вероятно, имеет смысл их чередовать.

Вакцины разрабатывались против исходного (уханьского) штамма. Будут ли они защищать против новых мутаций вируса

Известные сегодня мутировавшие штаммы коронавируса отличаются от исходного в первую очередь своим измененным S-белком, который первым взаимодействует с человеческой клеткой. Благодаря этому новые штаммы быстрее находят «мишень» и более заразны.

Нейтрализующие антитела, полученные в ходе вакцинации с исходным уханьским вирусом или его компонентами, будут хуже узнавать и нейтрализовывать новые варианты вируса, но «хуже» не означает, что нейтрализация совсем сойдет на нет, говорит Северинов.

Гордейчук, в свою очередь, добавляет, что у S-белка есть ограниченные возможности к изменению, он не способен быть принципиально другим, иначе перестанет связываться с клетками человека и заражать их. «Антитела действительно могут несколько хуже связываться с новыми вариантами, но часть из них будет связываться с S-белком в любом случае и нейтрализовывать некоторое количество вирусных частиц», — объясняет он.

Блок видео рекомендаций

Вакцинация может предотвратить тяжелое течение болезни и позволит приостановить ее распространение среди людей, помимо этого вакцины защитят от летального исхода, уверены эксперты.

«Эффективность вакцины и разнообразие вариантов зависят от самих людей и уровня привитости. Чем больше людей привьются вакциной, тем меньше будет цепочек передачи вируса и тем меньше возможностей для вируса изменяться. Сейчас вирус активно циркулирует и меняется при слабой вакцинации», — резюмирует Даниленко.