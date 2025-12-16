Трамп подал иск к Би-би-си на $5 млрд за клевету. С какими СМИ он судился

Трамп подал иск к Би-би-си из-за монтажа его выступления в день штурма Капитолия в 2021 году. Президент США не первый раз судится со СМИ. Против каких СМИ и журналистов он подавал иски и чем заканчивались разбирательства

Дональд Трамп (Фото: Justin Lane / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подал иск к Би-би-си на сумму $5 млрд из-за того, что телеканал перемонтировал его выступление в день штурма Капитолия в 2021 году. Компанию обвиняют в клевете на политика за «умышленное, злонамеренное и обманное искажение его речи». Би-би-си пока не ответила на иск.

В прошлом месяце Трамп заявил, что планирует подать в суд. Би-би-си принесла извинения Трампу, но отклонила его требования о компенсации и не согласилась с тем, что есть «основания для иска о клевете».

Скандал разгорелся 4 ноября после публикации газеты The Telegraph, в которой утверждалось, что в программе Panorama «Трамп: Второй шанс?» была отредактирована речь Трампа, произнесенная в день штурма Капитолия. В оригинале Трамп заявил: «Мы пойдем к Капитолию и будем подбадривать наших храбрых сенаторов и конгрессменов». В программе Panorama его слова были смонтированы так: «Мы пойдем к Капитолию... и я пойду с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил».

На фоне скандала гендиректор корпорации Тим Дэйви и глава BBC News (основного подразделения Би-би-си, отвечающего за сбор и производство новостных материалов и программ о текущих событиях) Дебора Тернесс ушли в отставку. Председатель Совета Би-би-си Самир Шах принес извинения за отредактированную речь.

Для республиканца конфликты со СМИ — частое явление. Только за первую половину 2025 года Трамп оказался втянут в такое же количество судебных исков (пять), связанных со СМИ и клеветой, как за весь 2024 год, подсчитал Axios. Речь о разбирательствах, в которых президент США и его компании выступают в качестве истцов и ответчиков. За что Трамп судился с медиагруппами и журналистами — в материале РБК.

WSJ и статья о непристойной открытке для Эпштейна

Фото: Democrats on the House Oversight Committee / Reuters

В июле 2025 года Дональд Трамп подал к The Wall Street Journal (WSJ) иск по меньшей мере на $10 млрд. Поводом стала публикация, в которой говорилось, что в 2003 году Трамп отправил Эпштейну на 50-летие «непристойную» открытку: текст был обрамлен контуром в виде обнаженной женщины, нарисованным маркером. Письмо заканчивалось подписью «Дональд». Издание считает, что автором является Трамп.

В иске говорится, что поздравление — подделка, а WSJ опубликовала статью, чтобы нанести ущерб репутации Трампа. Ответчиками по делу также выступают медиамагнат Руперт Мердок, главный редактор Роберт Томсон, агентство Dow Jones, которое издает WSJ, и два репортера. «Мы полностью уверены в точности и обоснованности наших публикаций и будем решительно защищаться от любых судебных исков», — заявили в Dow Jones. $10 млрд — сумма, значительно превосходящая любые выплаты по искам о клевете в новейшей истории, отмечает Reuters.

Обвинения СМИ во вмешательстве в выборы в 2024 году

Дональд Трамп на предвыборном митинге (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В декабре 2024-го Трамп подал в суд на самое авторитетное издание штата Айова — газету Des Moines Register, ее материнскую компанию Gannett и социолога Энна Сельцера за «наглое вмешательство в выборы». Поводом стал предвыборный опрос, опубликованный за несколько дней до голосования. Он показывал, что Трамп на несколько процентных пунктов уступает кандидату от демократов Камале Харрис в штате, где он уверенно победил как в 2016-м, так и в 2020 году. Другие опросы указывали на противоположный исход. Представитель Register заявил, что газета считает иск беспочвенным. Летом Трамп отозвал федеральный иск и подал его заново в суд штата.

В октябре 2024-го политик подал в суд на медиахолдинг Paramount, владеющий телеканалом CBS News. В иске он утверждал, что телеканал отредактировал интервью Камалы Харрис в программе «60 минут», чтобы «склонить чашу весов в пользу Демократической партии» на выборах. В документе говорится, что CBS транслировал две версии интервью Харрис, в которых она дает разные ответы на один и тот же вопрос о войне Израиля и ХАМАС. Компания сочла иск необоснованным и опровергла фальсификацию материала.

Сначала Трамп потребовал компенсацию в $10 млн, в феврале эта сумма выросла до $20 млн. В начале июля Paramount согласился выплатить $16 млн для прекращения суда по иску. Демократы раскритиковали сделку, заявив, что холдинг мог бы выиграть это дело в суде, но решил не конфликтовать с президентом из-за потенциальных проблем с получением одобрений регуляторов при реформировании своего бизнеса.

ABC News и обвинения в изнасиловании

В марте 2024 года Трамп подал в суд на телекомпанию ABC и ее ведущего Джорджа Стефанопулоса, который в эфире заявил, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы и журналистки Джин Кэрролл. В мае 2023 года суд присяжных признал политика виновным в сексуальных домогательствах, а не изнасиловании, сам республиканец отверг все обвинения.

По мнению адвокатов Трампа, ведущий ABC News выступил с ложным обвинением и «либо руководствовался злым умыслом, либо безрассудно пренебрег истиной». В декабре 2024 года телеканал выплатил Трампу $15 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать дело о защите чести и достоинства. Средства пошли в качестве благотворительного взноса в «президентский фонд и музей, который будет учрежден» истцом. Телеканал также покрыл юридические издержки Трампа на сумму $1 млн.

Авторские права и «искаженные» интервью

В январе 2023 года Дональд Трамп подал иск против издательства Simon & Schuster и журналиста Боба Вудворда за публикацию аудиокниги с записями интервью без его разрешения. Согласно иску, Трамп «неоднократно заявлял [Вудворду], что такое интервью проводится с единственной целью», — сбор информации для написания печатной книги.

Боб Вудворд (Фото: RW / Imago Images / Global Look Press)

Трамп также утверждает, что понес материальный ущерб, не получив никаких отчислений от продажи аудиокниги, и требует компенсацию в $50 млн. Ответчики настаивают, что интервью были записаны и опубликованы с согласия Трампа, и называют иск необоснованным. Суд отклонил иск, поскольку президент не смог убедительно доказать, что является соавтором книги.

Три иска о клевете за публикации о связях с Россией

Дональд Трамп во время предвыборной кампании в 2016 году (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В конце февраля — марте 2020 года Трамп подал иски против CNN, The New York Times и The Washington Post за серию публикаций, посвященных «российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года». За эти материалы редакциям The New York Times и The Washington Post вручили Пулитцеровскую премию в 2018 году, политик также потребовал у совета по присуждению награды отозвать ее. Суд отклонил все три иска.

Занижение доходов в книге TrumpNation

В 2006 году Дональд Трамп подал иск против репортера New York Times, автора книги «TrumpNation: Искусство быть Дональдом» Тимоти О'Брайана и издательского дома Warner Books, Inc., требуя выплатить $5 млрд (около $8,2 млрд с учетом инфляции) в качестве компенсации за моральный ущерб и клевету. В своем исковом заявлении миллиардер утверждает, что автор книги и издатель намеренно исказили факты его биографии, детали деловых контрактов и личной жизни с целью опорочить его честь. А еще истец утверждал, что автор занизил его доходы. О'Брайан со ссылкой на три анонимных источника оценил состояние Трампа в $150–250 млн, в то время как Forbes — в $2,7 млрд. В 2008 году Трамп проиграл дело.

«Большая ложь» и CNN

В октябре 2022 года Трамп подал в суд на телеканал CNN, потребовав компенсацию в $457 млн. Поводом стало использование журналистами термина «большая ложь» для описания ложных утверждений Трампа о победе на выборах 2020 года и якобы сравнение его с Адольфом Гитлером. Суд постановил, что использование CNN термина «большая ложь» и сравнения были мнениями, а не фактами.

Суд с племянницей и NYT

Мэри Трамп (Фото: Peter Serling / Simon & Schuster / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В сентябре 2021-го Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и The New York Times за статью, якобы нарушившую запрет на разглашение конфиденциальной налоговой отчетности их семьи. Речь идет о материале 2018 года, где журналисты попытались опровергнуть заявления Трампа, что он сам заработал свое состояние.

По данным газеты, которая ссылалась на источники, отец экс-президента, предприниматель Фред Трамп передал сыну $413 млн, в том числе через схемы уклонения от уплаты налогов. Мэри Трамп написала и опубликовала книгу о семье Трамп, в которой призналась, что именно она была источником издания. Дональд Трамп заявил, что хочет компенсацию в $100 млн, поскольку его племянница нарушила мировое соглашение от 2001 года о неразглашении этой информации, передав конфиденциальные данные о его финансах газете.

Журналистов издания он обвинил в том, что они, зная об этом запрете, пытались получить от нее эту информацию в целях личной выгоды. Иск был отклонен, а Трампа обязали покрыть NYT судебные издержки на сумму $392 тыс.