«Не стоит полагаться на мнения в социальных сетях»

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов в интервью РБК рассказал, как изменятся торги для инвесторов, сколько IPO ждать в России в ближайшее время и существуют ли сейчас опасения новых санкций

Юрий Денисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сколько россиян станут инвесторами в 2021 году

Об угрозе самоорганизации инвесторов

Популярны ли на Мосбирже иностранные акции

О санкциях и Белоруссии

Сколько IPO ждать в этом году

Об инструментах для квалифицированных инвесторов

«Средний чек все еще очень высок»

— Количество розничных инвесторов, которые открыли счета на Московской бирже, превысило 12 млн человек. Насколько долго будет сохраняться такой же темп прироста новых счетов? В мае он уже начал немножко замедляться.

— Мы обсуждали этот вопрос в рамках Биржевого форума и сошлись во мнении, что каждый человек, который имеет банковский счет и является экономически активным, скорее всего, откроет со временем брокерский счет. А так как у нас экономически активного населения где-то в районе 70 млн человек, это и есть потолок рынка брокерских услуг по количеству. Но это вопрос времени. До конца года мы ждем порядка 15 млн человек.

Интересный показатель — объем средств на счетах. На фондовом рынке зафондировано (не пустует. — РБК) около 5 млн счетов, то есть это те люди, которые реально пришли на рынок. Мы также видим активные счета — это те люди, которые делают хотя бы одну сделку за месяц. Это 1,9 млн на фондовом рынке и около 900 тыс. — на валютном. Причем на валютном рынке за последний год произошел шестикратный рост активности «физиков».

— 5 млн зафондированных счетов — это много или мало? С одной стороны, кажется, что это большой показатель, с другой — если сравнивать с 12 млн, то не такой уж и большой. Если мы говорим, что все экономически активное население станет участниками фондового рынка, то может ли случиться так, что формально — да, станет, но по факту обороты не сильно вырастут?

— Мне кажется, что 5 млн — это хорошая цифра, особенно учитывая, что несколько лет назад количество зафондированных счетов исчислялось всего лишь сотнями тысяч. Этот рост случился благодаря тому, что вся индустрия, вместе с регуляторами, готовилась [к буму инвестиций]: это и введение налоговых льгот, и изменения корпоративного управления в компаниях, и новые диджитальные каналы доступа на рынок. И вот мы видим результаты этой большой работы.

— Какова средняя сумма инвестиций населения на фондовом рынке? Она растет или снижается из-за прихода более мелких инвесторов?

— Средний чек (средний объем сделки) все еще очень высок, хотя и постепенно снижается. Если в 2019 году он был в районе 90 тыс. руб., то в прошлом году он уменьшился до 50 тыс. руб., а сейчас — на уровне 36 тыс. руб. Это связано с тем, что на биржу пришел массовый инвестор.

— Сейчас растет ключевая ставка и ставки по вкладам. Это может замедлить приток инвесторов на биржу?

— Мне кажется, нет. Когда частный инвестор приходит, он начинает с покупки низкорискованных инструментов, в основном облигаций — либо ОФЗ [облигаций федерального займа], либо квазисуверенных. Потом уже постепенно начинает покупать корпоративные облигации, биржевые фонды и только потом акции. Риски, которые возникают у инвесторов, в облигациях меньше. Доходность облигаций имеет тенденцию расти вслед за процентной ставкой, поэтому и интерес там тоже сохраняется и остается.

Во-вторых, если говорить об акциях, то дивидендная доходность у многих российских компаний превышает ключевую ставку. Поэтому с учетом развития бизнеса, с учетом роста акционерной стоимости компании инвестиции в акции остаются интересными. Мне кажется, что сейчас это (рост ставок по вкладам. — РБК) не должно повлиять на рынок.

— Зарабатывает ли средний инвестор на бирже? Существует мнение, что инвесторы могут в случае падения рынка разочароваться и вернуться во вклады. Могут ли реализоваться эти риски?

— Когда инвестор приходит и в первый раз пробует рынок, очень важно, чтобы он не разочаровался. Поэтому биржа, вся индустрия должны показывать «физику», как правильно инвестировать. Если вы пришли инвестировать на три—шесть месяцев, скорее всего, вам будет очень тяжело заработать: вы купите более длинный актив, цена его может сильно колебаться на коротком горизонте. Поэтому правильная инвестиция — это инвестиция на несколько лет.

У частного инвестора должна быть не только финансовая, но и инвестиционная грамотность. Он должен понимать, как устроены разные биржевые инструменты. И, самое главное, он должен правильно планировать, сколько денег сейчас он готов инвестировать, а какую сумму важно сохранить как финансовую подушку безопасности. Брокер обязательно должен проводить риск-профилирование.

Мы сейчас видим в целом рациональное поведение большей части инвесторов. Важно, чтобы вся индустрия правильно доносила принципы грамотного инвестирования и правильно строила свои продукты. И тогда инвестор не будет разочарован.

— А какая часть инвесторов нерациональна?

— Мы видим, что из пришедших на рынок через два года примерно половина остаются активными инвесторами. И задача всей индустрии, чтобы это была не половина, а больший показатель.

Карьера главы Мосбиржи Юрий Денисов окончил МГИМО по специальности «международные экономические отношения». Работает в российском финансовом секторе с 1987 года: начал карьеру во Внешэкономбанке, а в 1992-м перешел в банк «Еврофинанс», где проработал десять лет и достиг позиции вице-президента — начальника казначейства. Затем Денисов начал работать в ВТБ, где занял позицию старшего вице-президента и начальника казначейства. В госбанке он входил в том числе в кредитный комитет, в разное время отвечал за торговые операции на рынке ценных бумаг, денежном, валютном рынках, а также за управление капиталом. Еще в 2008 году, во время работы в ВТБ, Денисов вошел в наблюдательный совет Мосбиржи. В ее совете состоял с 2008 по 2011 год и с 2013-го по апрель 2020 года. В разные годы он возглавлял в набсовете комиссию по управлению рисками, комиссию по этике и биржевой практике, комиссию по аудиту. В 2010–2011 годах и 2016–2019 годах возглавлял наблюдательный совет Национального клирингового центра. В мае 2019 года Денисов возглавил Мосбиржу, сменив бывшего предправления Александра Афанасьева.

«Есть эффективный механизм охлаждения пыла инвесторов»

— С притоком частных инвесторов на рынке появилась относительно новая проблема — их самоорганизация, как продемонстрировали пользователи с Reddit. Вы вообще считаете это проблемой? Какие у биржи есть механизмы действия в таких ситуациях?

— Самоорганизация может становиться проблемой, если ведет к массовой покупке какого-то актива по абсурдной цене, совершенно оторванной от фундаментальной стоимости. После таких взлетов котировок случаются падения, и люди теряют деньги. Самоорганизация частных инвесторов возможна и на нашем рынке. Другое дело, что по российским акциям у нас реализован ряд механизмов, позволяющих оперативно реагировать на случаи дестабилизации цен и высокую волатильность. В случае резкого изменения цены акции, входящей в индекс Мосбиржи, торги по этой бумаге могут быть переведены в режим дискретного аукциона. Для менее ликвидных акций биржа в случае необоснованного движения цен может ограничивать предельное дневное изменение цены.

Юрий Денисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Частным инвесторам при принятии инвестиционных решений можно посоветовать изучать материалы компании, аналитику и не полагаться только на мнения в социальных сетях. Если многие люди включаются в такого рода игры, они должны в первую очередь понимать, из-за чего они происходят. Информации на интернет-форумах, вполне вероятно, может быть недостаточно. Надо идти и смотреть, что лежит в ее основе. Потому что иначе это становится просто-напросто определенного рода казино для большинства людей.

— Вам часто приходится применять механизм ограничения движения сейчас?

— Да, несколько раз приходилось. В таких ситуациях мы выясняем, нет ли каких-то корпоративных событий, сопоставляем новостной фон с колебанием цены. В ряде случаев мы проводили коммуникацию с эмитентом о необходимости дополнительного раскрытия информации в отношении ситуации с его акциями и публиковали соответствующую информацию на своем сайте.

— Их становится больше?

— Нет.

— ЦБ предлагал конкретные решения. Например, в какой-то момент, если видно, что цена акций разгоняется, делать их доступными только для квалифицированных инвесторов. Как вы считаете, это помогло бы решить проблему?

— Мне кажется, возможности биржи по ограничению дневного колебания цены — это эффективный механизм охлаждения пыла инвесторов.

«Основное насыщение по иностранным акциям уже произошло»

— В прошлом году Мосбиржа запустила торговлю иностранными акциями. Насколько спрос на эти бумаги отвечает тем прогнозам, которые вы закладывали, когда запускали это направление?

— Доступ к иностранным ценным бумагам через Московскую биржу значительно расширяет возможности частных инвесторов и позволяет делать это через надежную российскую инфраструктуру. На текущий момент доля иностранных ценных бумаг в оборотах рынка акций на Московской бирже составляет около 2%.

Юрий Денисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

— Решение запустить торги в рублях было оправданно, оно не отпугивает инвесторов?

— Вообще на биржах принято предоставлять частным лицам возможность торговать именно в той валюте, в которой они живут. С другой стороны, есть ряд инвесторов, которые привыкли работать в долларах. Поэтому в сентябре мы планируем запустить торговлю иностранными ценными бумагами в валюте (для американских бумаг — в долларах). У нас останутся акции в рублях и появятся акции в долларах, чтобы каждому инвестору было удобно инвестировать в той валюте, в которой он привык это делать.

У нас также есть планы по увеличению количества иностранных бумаг, торгуемых на бирже. Сейчас доступны 144 бумаги. Мы ежемесячно добавляем примерно по 20 новых акций. Планируем повысить темпы добавления новых инструментов, чтобы выйти на показатель около 500 бумаг до конца года. Еще около 200 бумаг добавим в начале следующего года, чтобы покрыть 99% основного интереса физических лиц.

— Планируете ли вы допускать к торгам акции азиатских компаний?

— У нас уже торгуются в рублях депозитарные расписки на акции крупнейших китайских компаний. Так как с сентября мы начнем торговать акциями иностранных компаний в валюте первоначального листинга, то потенциально у нас могут появиться акции азиатских компаний в азиатской валюте. Кроме того, этим летом мы планируем начать торги фьючерсами на иностранные акции, в первую очередь китайских компаний. По мере добавления азиатских акций будем добавлять и фьючерсы на них. Также интересно запустить фьючерс на один из ведущих азиатских индексов.

— Вы можете запустить утренние торги акциями уже в этом году? Когда это произойдет?

— В прошлом году у нас появилась вечерняя торговая сессия по акциям, в этом году — утренняя торговая сессия на срочном и валютном рынках. В целом у нас теперь на срочном и валютном рынках торговля ведется 17 часов, а на рынке акций — 14 часов. В вечернюю торговую сессию на рынке акций доля «физиков» достигла 60%. Сейчас мы хотим добавить торговлю на рынке акций с семи утра. Но все будет зависеть не только от нашей готовности, но и от готовности инфраструктуры, от готовности брокеров. Думаю, утреннюю сессию на рынке акций мы запустим ближе к концу года. План такой: мы сначала допустим акции из индекса Мосбиржи, это 44 бумаги, и примерно столько же иностранных акций, а дальше будем смотреть на интерес инвесторов и добавлять новые акции.

Мы также планируем расширить время торгов двумя классами облигаций, ОФЗ и еврооблигациями, до 23:50 и сделать это уже в начале осени. Таким образом, инвесторы смогут «отыгрывать» некоторые значимые для глобального долгового рынка события, которые происходят вечером.

В итоге к концу года большинством инструментов на биржевых рынках можно будет торговать практически 17 часов: с 7 утра до 23:50 вечера.

— Вы рассматривали возможность расширить торговлю на сутки, будет ли это целесообразно?

— Здесь опять же все зависит от участников торгов, которые тоже должны запустить свои системы в это же время. И мы технологически в принципе готовы двигаться дальше и запускаться, допустим, с 4–5 часов утра. На срочном и валютном рынках приблизительно 8% торгов — это именно утренняя сессия. Мы видим там присутствие восточных регионов, где находится более четверти экономически активного населения. Нам также интересно охватить азиатских инвесторов.

— Среди частных инвесторов, в том числе начинающих, очень популярны иностранные акции. Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на этом сегменте, даже обгоняла по оборотам акций Московскую биржу. Вы не боитесь потерять позиции на этом рынке именно за счет того, что люди больше покупают иностранные акции?

— Действительно, частный инвестор ищет возможность диверсификации инвестиций по географии компаний и по индустриям. С точки зрения возможностей по индустриальной диверсификации российский рынок акций уступает ведущим зарубежным. Но это постепенно меняется: проходят IPO компаний новой экономики, в Россию приходят за вторым листингом компании, которые изначально размещались на зарубежных площадках. Все это привело к удвоению объема торгов акциями на нашей бирже в прошлом году. Есть данные, которые показывают, что российских акций — 18% в частных портфелях инвесторов, а иностранных акций — 13%. Можно предположить, что основное насыщение по иностранным акциям уже произошло. Тем не менее, когда мы запустим торги иностранными акциями в валюте, мы начнем конкурировать с Санкт-Петербургской биржей на их сегменте рынка.

Юрий Денисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

— Акционеры Санкт-Петербургской биржи недавно подписали соглашение, где заблокировали продажу своих акций другому организатору торгов. Теперь для этого нужно согласие минимум трех четвертей акционеров. Мосбиржа планировала участвовать в капитале Петербургской биржи, хотели купить?

— У нас таких планов нет. Не вижу, как бизнес Санкт-Петербургской биржи может быть для нас комплементарен.

«Вопрос санкций не стоит сейчас на повестке»

— В 2018 году Мосбиржа заявляла, что проводит стресс-тесты на случай введения жестких санкций. Проводите ли вы такие стресс-тесты сейчас? В чем они заключаются, каковы их результаты, проходите ли вы эти санкции?

— Санкционная риторика часто ведет к дополнительной волатильности на рынках. Это, в свою очередь, может менять требования к уровню маржирования при работе на биржевых рынках, требовать дополнительного капитала на уровне центрального контрагента. Поэтому стресс-тестирования — это наша рутинная процедура, мы постоянно контролируем наши риски стресс-тестами, это и наше обязательство перед регулятором.

— Как вы вообще оцениваете риск распространения санкций на российскую финансовую инфраструктуру?

— Мне кажется, этот вопрос не стоит сейчас на повестке.

— Одно из последних потенциально рискованных событий — это размещение белорусских бондов в России. К нему идет подготовка? Участвует ли в ней Мосбиржа? И не опасаетесь ли вы санкционных мер из-за этого?

— Мы региональный инвестиционный хаб, и у нас есть эмитенты из разных юрисдикций, которые размещают на рынке свои облигации. У нас есть три выпуска белорусских бумаг, которые торгуются на бирже. Я, честно говоря, не слышал о новом размещении. Но при листинге новых облигаций мы анализируем все возможные риски.

«Мы ждем десятки размещений»

— Какое количество новых IPO в России вы ожидаете до конца этого года?

— Бывает хорошее время для компании финансироваться на долговом рынке, а иногда интереснее на долевом. Все эти годы у нас был хороший спрос и хороший рост на долговом рынке. Так вот сейчас, в том числе из-за прихода физических лиц, созрели все условия для волны новых размещений на рынке акций. С начала прошлого года состоялось 15 первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещений акций. Компании, которые ранее делали размещения за границей, приходят к нам на биржу за вторым листингом. После прихода к нам такие компании смогли многократно увеличить ликвидность своих акций. Так, объемы торгов акциями Mail.ru и «Тинькофф» с момента получения листинга на Московской бирже выросли более чем в десять раз.

За счет того что на биржу к нам пришли новые эмитенты, мы смогли запустить в этом году два новых индекса. Это индекс по ИТ-компаниям и индекс строительных компаний. Мы хотим, чтобы наша вселенная российских акций была больше, прирастала и новыми отраслями, и новыми компаниями.

В целом мы ждем, я думаю, десятки [размещений] в ближайшие годы. До конца года мы можем увидеть около десяти [IPO и SPO].

Юрий Денисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

— Какие индексы в обозримом будущем Московская биржа хотела бы запустить по российским акциям?

— Индексы нам интересны и по фармацевтическим, и по медицинским, и по нефтеперерабатывающим компаниям — большое количество отраслей. У нас этих индексов пока нет. По мере выхода на биржу большего количества компаний из этих секторов мы сможем формировать на них индексы.

— В прошлом году цены на фьючерсы на нефть марки WTI на Московской бирже упали до отрицательных уровней, что привело к убыткам многих частных инвесторов. Правильно ли мы понимаем, что никаких законодательных изменений, дополнительного регулирования в этой сфере не будет? Возможно ли повторение этой ситуации?

— Мы действовали четко по правилам, которые были подтверждены регулятором. Нам очень жалко, конечно, что индустрия, включая инвесторов, потеряла деньги в этой ситуации. Мы разработали вместе с брокерами и банками новые подходы с точки зрения механизмов отрицательных цен. Банки, брокеры и мы внесли изменения в свою ИТ-инфраструктуру. И сейчас мы готовы работать при отрицательных ценах фьючерсов и опционов.

«Многие не задавали себе вопроса, нужно ли стать квалифицированным инвестором»

— Закон с 1 октября сделает обязательным тестирование для «неквалов» на покупку «неспонсируемых» ETF (фондов, чьи эмитенты не давали согласие на обращение на бирже и не несут ответственности перед инвесторами). Сейчас на рынке по большей части представлены биржевые ПИФы. Стоит ли допускать «неспонсируемые» ETF на российский рынок?

— Инвестиции через биржевые фонды — это самый популярный в мире способ инвестиций в рынок. Фонды дают возможность инвестировать в стратегии, в идеи без необходимости разбираться в инвестиционной привлекательности отдельных бумаг.

Сегодня на бирже торгуются почти 90 фондов, из них около 70 — БПИФы, то есть созданные по российским правилам. Остальные — это ETF. И количество инвесторов, которые пришли и купили эти фонды, выросло в десятки раз за последнее время, до 1,6 млн человек.

«Неспонсируемый» листинг ETF вызвал большую дискуссию в силу повышенных рисков для инвесторов, прежде всего частных. Совместно с индустрией мы ищем компромисс в формировании регуляторных требований для обеспечения допуска таких инструментов. Неквалифицированные инвесторы должны получать доступ только к самым качественным и надежным продуктам.

— Инструменты, которые с 1 октября будут доступны только после тестов, вообще популярны на Мосбирже? Или это просто отдельный сегмент для ценителей?

— Основные и самые популярные биржевые ценные бумаги частные инвесторы смогут покупать без тестирования. Кроме, пожалуй, деривативов. Также необходимо будет пройти тестирование, чтобы получить доступ к акциям компаний третьего эшелона, высокодоходным облигациям, маржинальной торговле.

Если человек торговал всеми этими инструментами до 1 октября 2021 года, то ему не надо проходить тест. Не думаю, что введение тестирования негативно скажется на объемах. Кроме того, мы видим сильный поток тех неквалифицированных инвесторов, которые становятся квалифицированными, а им можно покупать все инструменты. В начале года их было 111 тыс., а сейчас уже 187 тыс. Мне кажется, многие просто не задавали себе вопроса, нужно ему стать квалифицированным или не нужно. И со временем, по мере того как мы приближаемся к дате, люди просто переходят в стадию квалифицированного, чтобы быть готовыми.