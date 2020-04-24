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Падение цен на нефть ,  
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Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

У инвесторов не было возможности уменьшить или ограничить свои риски, когда цены на нефть WTI опустились до отрицательных значений
BRENT BR-5.20 $21,95 -2,18%
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля. В тот день цена на этот сорт впервые в истории опустилась до отрицательных значений. Иск готовит юридическая компания Milton Legal, о его подготовке РБК рассказал ее партнер Сергей Шакиров.

По его словам, 20 апреля Мосбиржа ограничила диапазон торгов на уровне $8,84 за баррель. «При этом ни у одного из покупателей на российской секции биржи, это порядка 700 человек по предварительной оценке, не было возможности свои риски уменьшить или ограничить», — пояснил Шакиров.

Вдобавок на Мосбирже технически невозможно выставить заявку с минусом, система отклоняет ее как несоответствующую регламенту, отметил партнер Milton Legal. «Поэтому все, кто пытался продать хотя бы в небольшой минус, например, когда цена была минус $5, не могли этого сделать и просто наблюдали, как цена падала до минус $37», — сообщил Шакиров.

На следующий день Мосбиржа приостановила торги на полдня. По словам юриста, позиции всех российских инвесторов закрыли на цене минус $37 за баррель.

Сейчас Milton Legal определяет круг лиц, которые будут участвовать в иске. «В зависимости от выбранной стратегии брокеры будут привлекаться в качестве третьих лиц, или в качестве третьего лица будет привлечен клиринговый центр», — отметил собеседник РБК.

По его словам, пока общая сумма ущерба оценивается в 230 млн руб.

РБК направил запрос в пресс-службу Московской биржи.

Мосбиржа введет механизм для торгов при отрицательных ценах
Финансы
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Цены майских фьючерсов WTI обвалились на фоне близкого срока истечения контракта (21 апреля), а также в связи с отсутствием на рынке свободных хранилищ для нефти. По условиям контракта инвестор должен обязательно забрать сырье, и в этом случае на него ложится обязательство его где-то хранить.

Мосбиржа приняла решение приостановить торги 21 апреля, чтобы избежать «дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов» из-за беспрецедентного падения цен. «Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля и равна минус $37,63 за баррель», — гласило сообщение биржи.

В четверг, 23 апреля, Мосбиржа объявила о намерении ввести механизм для торгов при отрицательных ценах. На это торговой площадке может понадобиться несколько месяцев. Также биржа внедрит механизмы, позволяющие до этого момента снижать риски при торгах нефтяными контрактами.

Авторы: Павел Казарновский, Мария Лисицына
Теги: цены на нефть, Мосбиржа, иск, приостановка торгов
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