Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

У инвесторов не было возможности уменьшить или ограничить свои риски, когда цены на нефть WTI опустились до отрицательных значений

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Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля. В тот день цена на этот сорт впервые в истории опустилась до отрицательных значений. Иск готовит юридическая компания Milton Legal, о его подготовке РБК рассказал ее партнер Сергей Шакиров.

По его словам, 20 апреля Мосбиржа ограничила диапазон торгов на уровне $8,84 за баррель. «При этом ни у одного из покупателей на российской секции биржи, это порядка 700 человек по предварительной оценке, не было возможности свои риски уменьшить или ограничить», — пояснил Шакиров.

Вдобавок на Мосбирже технически невозможно выставить заявку с минусом, система отклоняет ее как несоответствующую регламенту, отметил партнер Milton Legal. «Поэтому все, кто пытался продать хотя бы в небольшой минус, например, когда цена была минус $5, не могли этого сделать и просто наблюдали, как цена падала до минус $37», — сообщил Шакиров.

На следующий день Мосбиржа приостановила торги на полдня. По словам юриста, позиции всех российских инвесторов закрыли на цене минус $37 за баррель.

Сейчас Milton Legal определяет круг лиц, которые будут участвовать в иске. «В зависимости от выбранной стратегии брокеры будут привлекаться в качестве третьих лиц, или в качестве третьего лица будет привлечен клиринговый центр», — отметил собеседник РБК.