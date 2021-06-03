В Deloitte объяснили количество IPO в России опасением публичности

Российские компании не стремятся размещать акции в том числе и потому, что не хотят много о себе рассказывать и принимать на себя риски, связанные с открытостью, считает топ-менеджер Deloitte Екатерина Трофимова

Небольшое количество первичных размещений акций (IPO) в России объясняется в том числе нежеланием бизнеса принимать на себя риски, связанные с публичностью. Об этом в разговоре с РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ «Делойт» Екатерина Трофимова.

По словам Трофимовой, запрос на активность и публичность российских компаний остается крайне малым. «Мы видим много крупных и относительно крупных бизнесов, которые не структурированы качественно, со слабым уровнем корпоративного управления, раскрытия информации, консолидации, да даже просто базовой полноценной отчетности. Уровень управления даже в крупном бизнесе может быть невысоким, чтобы выйти на открытый рынок», — рассказала Трофимова.

«Многие компании заявляют о повышении прозрачности структуры и бизнеса, но реализуются эти планы частично или очень фрагментарно», — сказала топ-менеджер Deloitte. По ее словам, российский бизнес заинтересован в том, чтобы выйти на рынок, но «желания все привести в соответствие с требованиями рынка мало». «Многие ищут недостижимого компромисса: давайте мы на рынок выйдем, но ничего не расскажем и, если что, вообще быстро уйдем с рынка. Закрытость, опасения, что публичность может поставить их в уязвимое положение, связанные прямые и косвенные расходы — все это среди прочего сдерживает приток IPO. Но, как показал 2020 год, выборочные IPO некоторых компаний будут проходить», — сказала Трофимова.

Наконец, добавила топ-менеджер Deloitte, не секрет, что и банкам не всегда выгодно мотивировать клиентов на большую открытость, тем самым привязывая их к себе и зарабатывая повышенную маржу.