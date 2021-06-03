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ПМЭФ-2021 ,  

В Deloitte объяснили количество IPO в России опасением публичности

Российские компании не стремятся размещать акции в том числе и потому, что не хотят много о себе рассказывать и принимать на себя риски, связанные с открытостью, считает топ-менеджер Deloitte Екатерина Трофимова

Небольшое количество первичных размещений акций (IPO) в России объясняется в том числе нежеланием бизнеса принимать на себя риски, связанные с публичностью. Об этом в разговоре с РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ «Делойт» Екатерина Трофимова.

По словам Трофимовой, запрос на активность и публичность российских компаний остается крайне малым. «Мы видим много крупных и относительно крупных бизнесов, которые не структурированы качественно, со слабым уровнем корпоративного управления, раскрытия информации, консолидации, да даже просто базовой полноценной отчетности. Уровень управления даже в крупном бизнесе может быть невысоким, чтобы выйти на открытый рынок», — рассказала Трофимова.

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«Многие компании заявляют о повышении прозрачности структуры и бизнеса, но реализуются эти планы частично или очень фрагментарно», — сказала топ-менеджер Deloitte. По ее словам, российский бизнес заинтересован в том, чтобы выйти на рынок, но «желания все привести в соответствие с требованиями рынка мало». «Многие ищут недостижимого компромисса: давайте мы на рынок выйдем, но ничего не расскажем и, если что, вообще быстро уйдем с рынка. Закрытость, опасения, что публичность может поставить их в уязвимое положение, связанные прямые и косвенные расходы — все это среди прочего сдерживает приток IPO. Но, как показал 2020 год, выборочные IPO некоторых компаний будут проходить», — сказала Трофимова.

Наконец, добавила топ-менеджер Deloitte, не секрет, что и банкам не всегда выгодно мотивировать клиентов на большую открытость, тем самым привязывая их к себе и зарабатывая повышенную маржу.

Выход российских компаний на IPO возобновился в 2019 году с размещения Headhunter на NASDAQ (первое размещение в США с 2013 года). В 2020 году на рынок публичного капитала вышли российский ретейлер Ozon и судоходная компания «Совкомфлот». Начало 2021 года оказалось самым успешным для рынка акционерного капитала, но благодаря всего трем сделкам: IPO дискаунтера Fix Price, и двух SPO — Ozon и «М.Видео», подсчитывал Refinitiv. В апреле на рынок вышел и лесопромышленный холдинг Segezha Group. В отличие от остального мира, в России бума IPO нет, говорил РБК глава Сбербанка Герман Греф.

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Небольшое количество размещений объясняется и экономическими причинами. «Во-первых, экономика не растет достаточными темпами, чтобы обеспечивать прирост на рынке. Во-вторых, экономика очень концентрирована, поэтому новые «единороги» крайне редко у нас появляются из-за структуры экономики и отсутствия новых прорывных отраслей и проектов», — перечислила Трофимова. Еще одна причина заключается в том, что уровень экономической эффективности, рентабельности и реальной доходности очень многих проектов крайне низкий, сказала топ-менеджер Deloitte.

Российские власти стараются поддержать рынок первичных размещений. Так, в марте 2021 года на обсуждении программы развития финансового рынка первый зампред ЦБ Сергей Швецов предлагал запустить «конвейер поддержки IPO». Впоследствии глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с предложением освободить от НДФЛ доходы от продажи активов, приобретенных в ходе IPO или после удержания акций в течение полугода.

Автор
Павел Казарновский Павел Казарновский
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