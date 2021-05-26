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Протесты в Белоруссии ,  
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Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов

Внешний рынок для Минска фактически закрыт
Цены на еврооблигации Белоруссии на фоне ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair упали до уровней осени 2020 года. Возможности Минска по рефинансированию внешних долгов связаны только с Россией, говорят эксперты
Роман Протасевич
Роман Протасевич (Фото: Сергей Гриц / AP)

Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Опрошенные РБК эксперты указывают, что в этих условиях финансовая зависимость Белоруссии от России продолжит расти, а рефинансирование ее долгов будет возможно только на российском рынке или с участием России.

Что происходит с белорусским госдолгом

В понедельник, 24 мая, выпуск долларовых облигаций Белоруссии с погашением в 2031 году опустился в цене на 2,7 процентного пункта, а его доходность поднялась примерно на 42–44 базисных пункта, говорится в обзоре «ВТБ Капитала». Схожую динамику показали и другие выпуски Белоруссии, больше других подешевел выпуск с погашением в 2027 году (минус 2,9 п.п. при росте доходности на 58 б.п.). Разница в доходности между длинными белорусскими выпусками и сопоставимыми по срокам российскими евробондами выросла до 4,85–4,90 процентного пункта. Это максимальный уровень с конца ноября прошлого года, указали в «ВТБ Капитале».

Во вторник, 25 мая, десятилетние облигации Белоруссии продолжили падение, хотя оно и было не таким стремительным: они опустились до 90,94% от номинала (минус 3,01 п.п. с конца прошлой недели при доходности 7,83%), свидетельствуют данные торгов на Франкфуртской бирже. На таком уровне десятилетние облигации страны, размещенные в июне 2020 года, торговались в сентябре, когда в финансовом секторе страны была напряженная обстановка на фоне массовых протестов.

Какие страны решили прекратить авиасообщение с Белоруссией. Инфографика
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Белорусские облигации падают в цене из-за ожидания инвесторами новых санкций, отмечал Bloomberg. В понедельник, 24 мая, 27 лидеров европейских стран потребовали освобождения Протасевича и приняли решение о запрете полетов белорусских авиаперевозчиков над Евросоюзом. Они также рекомендовали европейским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Белоруссии, часть перевозчиков так и сделали.

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Возможности Минска по рефинансированию валютного долга сокращаются. По данным белорусского Минфина, внешний государственный долг Белоруссии на 1 апреля 2021 года составлял $18,1 млрд. «С прошлого года доступ страны на внешний рынок долга оставался закрытым, и последние события окончательно убивают надежду на его открытие в обозримой перспективе», — рассуждает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. В таких условиях властям Белоруссии придется и далее рассчитывать лишь на внутренний рынок и помощь со стороны России по линии межгосударственных кредитов или рыночных заимствований в рублях, добавляет он.

Чем грозит Белоруссии авиабойкот из-за скандала с Ryanair
Бизнес
Фото: ТАСС

По оценке руководителя отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексея Булгакова, ценовая динамика по белорусским евробондам сейчас умеренно негативная и объясняется по большей части тем, что их продают американские держатели, которые были основными покупателями при первичных размещениях в 2017–2020 годах. «Сокращение позиций определенными категориями держателей происходит, видимо, из-за переоценки политических рисков для белорусских бумаг — если раньше инвесторы исходили из того, что действия ЕС в отношении Белоруссии будут иметь рыночно нейтральный характер, то резкое ухудшение отношений дает основание для изменения этих ожиданий», — отметил Булгаков. До объявления Евросоюзом нового пакета мер в отношении Белоруссии техническая ситуация в бумагах, видимо, останется неустойчивой, предполагает аналитик.

Сможет ли Минск рефинансировать долги в России

В мае этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размещении в России облигаций на 100 млрд руб. в целях «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь». Правительству страны поручено привлечь эту сумму в 2021–2023 годах на срок не меньше трех лет. По словам источника РБК на финансовом рынке, Белоруссия уже начала обсуждать размещение облигаций с российскими инвестбанками. «Уже торгуемые рублевые бонды отреагировали слабее, чем еврооблигации, но любые новые размещения, вероятно, потребуют более высокой премии за риск, если говорить о действительно рыночных размещениях», — считает Полевой. На Мосбирже четырехлетний выпуск белорусских бондов подешевел менее чем на 0,5 п.п. за последние два дня.

«Не думаю, что риски дефолта Белоруссии по евробондам высоки — внешний долг республики не так велик. Однако потеря экспортных доходов, начало которой положили санкции США в отношении белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, может повлечь гораздо больше проблем с фондированием ее экономики», — прогнозирует независимый аналитик в области политических рисков и энергетики, главный редактор блога OGs and OFZs Ник Трикетт.

США дали срок свернуть дела с белорусскими предприятиями под санкциями
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Чем сложнее для Белоруссии размещать евробонды на международном рынке (что усугубляется снижением валютной выручки, затрудняющим обслуживание существующих евробондов), тем больше она будет вынуждена рассматривать выпуск суверенных и корпоративных бумаг в России (сама Белоруссия размещала облигации на российском рынке в 2019–2020 годах), отмечает эксперт. «В общем, мы видим внешние факторы давления на Белоруссию, которые усиливают финансовую роль России», — заключает Трикетт.

«В рублевых облигациях Белоруссии падения нет, что подтверждает тезис стабильности и поддержки режима в Белоруссии со стороны российских элит. Предположу, что основные покупатели рублевых выпусков облигаций Белоруссии — это как раз российские инвесторы, и они выкупят и следующие выпуски, их мнение не меняется текущей политической повесткой», — говорит главный аналитик брокера «Алор» Алексей Антонов.

Пока средства от привлечения займов на российском рынке составляют очень небольшую часть от белорусского внешнего долга, замечает Булгаков: основными его компонентами являются еврооблигации и кредиты от российских и китайских квазисуверенных финансовых институтов, причем еврооблигации начинают погашаться только начиная с 2023 года. Четырехлетние рублевые бонды Белоруссии сейчас предполагают спред по доходности к ОФЗ в районе 2,1 процентного пункта; при размещении в мае 2020 года он составлял 3,5 п.п. Спрос на новые размещения будет зависеть от доходности и наличия лимитов у российских банков, которые являются основной категорией инвесторов — держателей белорусских рублевых облигаций, говорит Алексей Булгаков.

Авторы
Павел Казарновский Павел Казарновский, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Белоруссия рефинансирования евробонды
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