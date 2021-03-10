ЦБ впервые выявил попытку влиять на цену акций с помощью Telegram-каналов

В России набирают силу свои «инвесторы с Reddit»: ЦБ впервые выявил попытку разогнать цену акций с помощью Telegram-каналов. Организаторы планировали закрыть позиции, когда «новички» на рынке начнут покупать бумаги, считают в ЦБ

Фото: Олег Яковлев / РБК

Центральный банк впервые выявил попытку повлиять на цену акций на организованных торгах с помощью Telegram-каналов, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, регулятор выявил нерыночное ценообразование у акций компании «Россети Юг».

В пятницу, 5 марта, на торгах на Московской бирже в течение часа объемы торгов акциями «Россети Юг» выросли с нескольких сотен тысяч рублей до 10 млн руб., а стоимость акций поднималась почти на 5%, с 0,0476 руб. до 0,0499 руб. «Это нерыночное ценообразование продолжалось порядка получаса», — рассказал Лях. По его словам, затем автоматические системы начали искать, с чем оно могло быть связано. «Были выявлены Telegram-каналы, в которых распространялась информация о вовлечении в действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций», — отметил директор департамента ЦБ. В Telegram-каналах, где состояли от пятисот до нескольких тысяч человек, была названа ценная бумага и опубликован призыв к тому, чтобы покупать эту ценную бумагу, «дождаться роста и закрывать позиции на новичках, которые зашли на хайпе».

«Для предотвращения дальнейшего нарушения ценообразования и устранения угрозы правам частных инвесторов на рынке было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами и принимали участие в координации в данных Telegram-каналах действий на конкретном рынке», — сказал Лях.

По его словам, в дальнейшем ЦБ даст окончательную квалификацию этим действиям и выявит, имело ли место манипулирование. Всего были заблокированы счета более чем 60 физических лиц. 9 марта ЦБ сообщил, что выдал соответствующее предписание Сбербанку, ВТБ, Тинькофф Банку, Альфа-банку, а также брокерам «Открытие брокер», БКС и «Атон» о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам. Вынесение такого предписания ЦБ объяснял целями предупреждения нарушения запрета на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.