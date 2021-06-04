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Россия нашла три замены доллару
Газета № 082 (3371) (0406)
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Россия нашла три замены доллару

Антон Силуанов объявил об исключении активов в американской валюте из средств ФНБ
Минфин решил обнулить долю доллара в средствах Фонда национального благосостояния, объявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас она составляет 35%. От американской валюты в резервах власти планируют отказаться за месяц
Фото: Dimas Ardian / Bloomberg
Фото: Dimas Ardian / Bloomberg

Правительство приняло решение полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы. Об этом журналистам на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов, передал корреспондент РБК.

«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% — в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%», — заявил Силуанов.

По его словам, замещение произойдет «достаточно быстро, в течение месяца». Как конкретно проводить эти операции, решит Банк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты, указал Силуанов.

Позднее Минфин уточнил, что доллара в ФНБ нет с 20 мая, а с 1 июня в нормативную структуру ликвидных средств ФНБ включено золото в обезличенной форме с долей 20% (то есть золото не в физической форме, а на металлических счетах в ЦБ).

«В качестве альтернативы активам в долларах США, на долю которых до последнего времени приходилось около 35% ликвидных активов ФНБ, определены китайский юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото в качестве актива, способного обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков», — поясняет Минфин.

Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой считает, что золото будет выступать неким функциональным эквивалентом доллара в составе ФНБ (в частности, потому что котируется в долларах на мировых биржах), что «довольно элегантно».

Как сейчас устроен ФНБ

Валютную структуру фонда, который раньше состоял только из вложений в доллары, евро и фунты стерлингов, правительство начало менять с прошлого года — в апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее инвестировать средства ФНБ в юани и китайские гособлигации. В дальнейшем было решено добавить в корзину ФНБ и японскую иену — обе валюты в структуру фонда Минфин включил в феврале 2021 года.

Доля иены составила 5%, юаня — 15%. Одновременно с этим Минфин сократил долю долларовых и евровых активов в ФНБ — с 45 до 35%. Уровень вложений в фунт стерлингов оставили неизменным. Изменения объяснялись необходимостью сближения со структурой международных резервов Банка России, которую скорректировали в 2018 году, чтобы минимизировать санкционные риски.

Экономика
В ЦБ не увидели существенного влияния отказа от долларов в ФНБ на рынок Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Сейчас порядка $39,8 млрд в ФНБ приходится на доллары. По состоянию на 1 мая 2021 года объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 8,66 трлн руб., или $116,4 млрд, сообщал Минфин. Это менее 20% всех международных резервов России (более $600 млрд на конец мая), которыми в целом управляет ЦБ.

В составе резервов Минфина также есть доллары, приобретенные с начала 2021 года в рамках операций по бюджетному правилу, но еще не переведенные в ФНБ. По оценке директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, с января по май это $4,2 млрд. Не ясно, включит ли Минфин эти $4 млрд в предстоящую операцию по распродаже долларов из ФНБ.

Чем объясняется решение

В правительстве напрямую связали решение обнулить долю доллара в суверенном фонде с американскими санкциями. «Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства», — сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Минфин видит риск блокировки долларовых активов российского правительства за рубежом. В 2019 году администрация США впервые распространила санкции на российский ЦБ (а также Минфин и ФНБ), запретив своим банкам участвовать в первичных размещениях долговых обязательств этих институтов, номинированных в иностранной валюте. В апреле 2021 года США расширили такие санкции на первичные покупки рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ).

В 2017 году Reuters сообщал, что чиновники Минфина США и других правительственных агентств периодически получают доступ к конфиденциальной информации о долларовых счетах, которые центробанки различных стран держат в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Это позволяет им анализировать структуру активов центробанков. В том числе Reuters рассказал о попытке американских чиновников в марте 2014 года отследить движения по счету российского Центробанка.

Бывший старший советник OFAC (санкционное подразделение Минфина США) Брайан О’Тул считает, что в решении отказаться от долларов в резервах правительства «есть определенный смысл». Суверенный фонд назывался в числе потенциальных целей санкций, а ЦБ России — фактически нет, то есть эта мера позволит избежать полной блокировки долларового портфеля в случае таких жестких санкций, сказал РБК О’Тул.

Что будет с долларом в международных резервах России

Ликвидная часть ФНБ является частью международных резервов России: валютные средства ФНБ размещены на счетах в Банке России и инвестированы им в такие надежные активы, как иностранные гособлигации и депозиты в иностранных коммерческих и центральных банках. Помимо средств ФНБМинфин держит на счетах в ЦБ валюту, закупленную в 2021 году по бюджетному правилу на нефтегазовые сверхдоходы, но еще не зачисленную в ФНБ. С учетом этой валюты Минфину де-факто принадлежат порядка $130 млрд из общих золотовалютных резервов в $606 млрд, или около 21%, следует из данных Минфина и Банка России.

Остальная часть резервов (около 80%) находится под контролем ЦБ и размещается в соответствии с другой структурой (доля евро — самая большая, есть небольшие вложения в канадский и австралийский доллары и т.д.). ЦБ раскрывает структуру валютных активов с опозданием в полгода. Информация ЦБ покрывает в том числе и валютную структуру резервов, принадлежащих Минфину. Рассчитать распределение по валютам и золоту собственных резервов Банка России точно затруднительно.

По состоянию на конец 2020 года доля евро в общих международных резервах России составляла около 29%, доллара — около 21%, юаня — 12,8%, британского фунта — 6,3%. Доля золота превышала долю доллара и составляла 23,3%, следует из данных ЦБ (.pdf). Поскольку доля доллара в ФНБ до недавнего времени составляла 35–45%, это значит, что в собственных резервах ЦБ его доля была ниже, чем 21%.

Экономика
Кудрин отверг идею полной дедолларизации из-за нестабильности рубля Алексей Кудрин

Эксперты, опрошенные РБК, уверены, что Банк России продаст на рынке основную часть долларов из ФНБ (или все), в результате чего доля американской валюты в международных резервах снизится. «Думаю, это будет временная перебалансировка ФНБ и остальной части резервов, то есть в остальной части [в собственности ЦБ] доля доллара временно повысится. А физические продажи будут, возможно, как-то расписаны в заранее известную схему и анонсированы на существенно более длинный период, чем один месяц», — сказал РБК Дмитрий Куликов.

Дмитрий Полевой считает, что «необходимые конверсионные операции могут быть проведены на рынке либо «внутри себя» с последующей аллокацией в рынок в течение более растянутого периода времени». Минфин указал, что сообщит дополнительно о завершении необходимых конверсионных операций.

«Мы будущие решения по золотовалютным резервам не комментируем. Конечно, валютная структура резервов правительства — один из факторов, который мы принимаем во внимание [управляя международными резервами]», — сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина «Интерфаксу».

ЦБ не будет следовать за Минфином и сохранит долю долларовых активов в своих резервах, которые необходимы для обеспечения финансовой стабильности в будущем, уверен Полевой. Доля доллара в общих резервах снизится, но вряд ли дойдет до нуля, согласен Куликов. «Все-таки диверсификация подразумевает максимально широкий набор валют в портфеле, а риск того, что долларовые вложения станут неликвидными для ЦБ, на мой взгляд, менее вероятен», — указывает он. РБК направил запросы в Минфин и ЦБ.

Как в целом проходит дедолларизация экономики

В 2018 году президент Владимир Путин поддержал план дедолларизации российской экономики, разработанный правительством в ответ на ужесточение санкций США (в частности, блокировку активов «Русала» Олега Дерипаски и «Реновы» Виктора Вексельберга). За 2014–2019 годы доля доллара в торговых и финансовых потоках России упала в среднем на 15–20 п.п., писал банк ING, в том числе до 49% в экспорте товаров и услуг, 25% в импорте, 37% во внешнем долге и т.д. Еще до Минфина Банк России провел масштабную реструктуризацию своих золотовалютных резервов, переложив в 2018 году примерно $100 млрд в евро, юани и иены.

Однако дедолларизация в расширенном значении (с учетом валютных предпочтений населения и частных компаний) по-прежнему находится под вопросом, поскольку российские домохозяйства и корпорации должны сначала увидеть надежную альтернативу доллару, подчеркивал ING в декабре 2020 года.

Бизнес
Власти выбрали первые проекты для финансирования из ФНБ Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Американские санкции являются «постоянным риском» для российской экономики, говорила в интервью CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Чтобы управлять рисками, связанными с владением иностранной валютой, Россия проводит политику дедолларизации, напомнила она. Многие страны, «не только Россия», двигаются в сторону диверсификации международных резервов, но этот процесс проходит не резко, а постепенно, отмечала она.

Будет ли влияние на курс рубля

Влияние на курс рубля к евро и доллару непосредственно из-за решения убрать доллары из ФНБ, вероятно, будет нейтральным, поскольку решение Минфина потребует реализации долларов за евро и юани, полагает Полевой.

Фундаментального эффекта для рынка не будет, поскольку дедолларизация ФНБ произойдет в результате «внутренней транзакции» между Минфином и ЦБ, считает и главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Инвестиции
Аналитики оценили влияние отказа от долларов в ФНБ на курс рубля Фото: Shutterstock

В то же время изменения также затронут регулярные операции по покупке/продаже валюты по бюджетному правилу. Обычно валютная структура этих операций полностью соответствует нормативной структуре ФНБ. Обороты торгов в паре евро/рубль повысятся, однако пара доллар/рубль все равно останется ключевым индикатором валютного рынка, считает Полевой. «Для экономики же и ее внешней конкурентоспособности ключевым оставался и остается реальный эффективный курс рубля (номинальный курс рубля по корзине валют-торговых партнеров с поправкой на инфляцию)», — заключает экономист.

Авторы: Павел Казарновский, Иван Ткачёв, Антон Фейнберг.
Теги: ФНБ , Минфин , Антон Силуанов
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