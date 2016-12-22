Кудрин отверг идею полной дедолларизации из-за нестабильности рубля

Национальная валюта, считает глава Счетной палаты, не настолько стабильна, чтобы полностью переводить экономику на расчеты в рублях. По словам Кудрина, полная дедолларизация приведет к созданию налога на валютную безопасность

Алексей Кудрин (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на конференции Евразийского банка развития (ЕАБР), заявил, что полностью отказываться от доллара в экономике страны нельзя, поскольку рубль сейчас является не самой стабильной и сильной валютой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, расчеты в рублях имеют высокие риски. «В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчеты в рубли — это дополнительные валютные риски и, по сути, налог. Готовы ли мы уходить от доллара и платить особый дополнительный налог за эту безопасность?» — отметил он.

Кудрин подчеркнул, что причиной идей о дедолларизации экономики является текущая геополитическая обстановка. Тем не менее глава Счетной палаты признал потенциал расчетов в национальных валютах. Для того чтобы увеличить их долю в российской экономике, нужно создать госинститут, который будет снижать риски расчетов.

«Пусть каждый выбирает сам тот инструмент расчетов, который ему более удобен и вызывает меньше затрат. Доллар нам необходим. Уход от доллара имеет свои границы. <...> Я бы не ограничивал наши расчеты и движение капитала в любых валютах. Вот почему быстро дедолларизация не произойдет», — заключил глава Счетной палаты.

Активно идея дедолларизации российской экономики обсуждается с лета. Первым с таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин. В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в июле он заявил, что его эксперты подготовили соответствующие предложения, которые бы позволили увеличить использование рубля в международных расчетах и таким образом защитить финансовый сектор страны от внешних факторов.

Уже в конце июля Путин публично прокомментировал предложенную инициативу. По итогам саммита БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге, он рассказал журналистам, что Россия не намерена отказываться от долларовых расчетов, поскольку более универсальной валюты пока нет.

План по дедолларизации уже подготовлен и внесен в правительство. Он предполагает преференции и послабления для экспортеров, которые используют рублевые расчеты (например, ускоренный возврат НДС для экспортных поставок). Первые власти рассчитывают реализовать уже до 2024 года. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заверял, что полного отказа от доллара не будет, дедолларизация не затронет валютные счета вкладчиков российских банков.