Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях

Кабмин внес Китай в перечень государств, в долговые обязательства которых можно вкладывать средства фонда. Ранее с таким предложением выступил Минфин

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Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет инвестировать в юани и китайские гособлигации, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В нем уточняется, что объем выпуска облигаций Китая должен быть не менее 1 млрд юаней.

Внести Китай в перечень государств, в долговые обязательства которых можно вкладывать средства фонда, предложил Минфин. В ведомстве считают, что добавление юаня в валютную структуру фонда «потенциально способно оказать на нее стабилизирующее влияние и позитивно повлиять на доходы от управления средствами». По состоянию на 30 июня прошлого года, отмечало министерство, доля юаня в международных (золотовалютных) резервах России составляла 13,2%.

В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.