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Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях

Кабмин внес Китай в перечень государств, в долговые обязательства которых можно вкладывать средства фонда. Ранее с таким предложением выступил Минфин
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет инвестировать в юани и китайские гособлигации, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В нем уточняется, что объем выпуска облигаций Китая должен быть не менее 1 млрд юаней.

Внести Китай в перечень государств, в долговые обязательства которых можно вкладывать средства фонда, предложил Минфин. В ведомстве считают, что добавление юаня в валютную структуру фонда «потенциально способно оказать на нее стабилизирующее влияние и позитивно повлиять на доходы от управления средствами». По состоянию на 30 июня прошлого года, отмечало министерство, доля юаня в международных (золотовалютных) резервах России составляла 13,2%.

Минфин предложил размещать средства ФНБ в китайских юанях
Экономика
Фото: China Photos / Getty Images

В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.

По данным Минфина, по состоянию на 1 апреля объем ФНБ составил 12,85 трлн руб., или 11,3% ВВП, прогнозируемого на 2020 год. Это эквивалентно $165,38 млрд.

В ноябре 2019 года министерство объявило о планах изменить валютную структуру ФНБ, сократив долю доллара в пользу юаня и валют других стран. Как отмечал замглавы ведомства Владимир Колычев, валютная структура фонда станет больше похожа на структуру золотовалютных резервов Центробанка, но не будет идентична ей. По подсчетам РБК, исходя из этого, доллар может занять до 20–25% ликвидной части ФНБ, а юань — 15–20%.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ФНБ, юани
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