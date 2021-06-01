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Вокруг «Восточного» кристаллизуются новые проблемы
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Вокруг «Восточного» кристаллизуются новые проблемы
Газета № 079 (3368) (0106) Финансы,
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Вокруг «Восточного» кристаллизуются новые проблемы

Купленный Совкомбанком актив стал лидером по росту просроченных корпоративных долгов
В апреле объем просроченных корпоративных кредитов у банка вырос почти вдвое. Это произошло на фоне сделки, в результате которой «Восточный» был продан Совкомбанку
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк «Восточный», проданный в апреле Совкомбанку, показал заметное увеличение просроченной задолженности в портфеле: за месяц объем проблемных рублевых кредитов вырос на 18%, до 70,1 млрд руб., следует из его оборотной ведомости на 1 мая. Портфель «плохих» ссуд, выданных в рублях нефинансовым частным компаниям, практически удвоился — с 7 млрд до 13,3 млрд руб. По этой статье баланса «Восточный» оказался лидером по приросту просрочки в секторе, такой динамики не наблюдалось минимум с начала 2020 года, показали расчеты РБК.

В просрочку вышли кредиты, «которые уже были зарезервированы на 100%», сообщил РБК представитель Совкомбанка. «На стоимость риска это не влияет. Никаких новых дефолтов нет», — сказал он.

Финансы
Бренд банка «Восточный» из дела Калви прекратит существование Фото: Никита Попов / РБК

Совкомбанк объявил о намерении приобрести банк «Восточный» 25 марта. Сделка была закрыта 8 апреля, свои пакеты продали основные собственники: инвестфонд Baring Vostok, основанный Майклом Калви, компания «Финвижн» Артема Аветисяна и Шерзод Юсупов. Сумма соглашения не раскрывалась, но при выставлении оферты миноритариям «Восточного» Совкомбанк оценил актив вдвое меньше капитала — 11 млрд руб. против 24,6 млрд руб. (собственные средства «Восточного» на 1 апреля).

Продажа «Восточного» состоялась после трехлетнего корпоративного конфликта между Baring Vostok и «Финвижн». Осенью 2020 года стороны заключили мировое соглашение, но в суде до сих пор рассматривается уголовное дело против Майкла Калви и его партнеров по инвестфонду. Две группы акционеров появились в «Восточном» после объединения розничного «Восточного экспресса», контролировавшегося фондом Baring Vostok, и Юниаструм Банка Артема Аветисяна, специализировавшегося на корпоративном бизнесе.

Что происходило в «Восточном» в апреле

Как следует из оборотной ведомости банка на 1 мая, за месяц рублевый корпоративный портфель «Восточного» с учетом резервов и просрочки вырос на 2%, до 27,5 млрд руб. Самое заметное движение происходило по счетам, на которых отражаются кредиты, выданные нефинансовым частным компаниям (452-я группа), — за отчетный период объем таких ссуд на балансе банка сократился почти на треть (29,9%), до 26,4 млрд руб. до вычета резервов. По российским стандартам отчетности проблемные кредиты включаются в портфель, поэтому сокращения как такового не произошло, пояснил аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Часть кредитов просто перешла из категории непросроченных в просрочку в течение апреля», — заметил он.

Розничный рублевый портфель «Восточного» в апреле не претерпел таких изменений: кредиты, выданные физлицам, сократились всего на 1,5 млрд руб. (минус 1,5%), до 96,1 млрд руб. до вычета резервов. Объем просроченной задолженности в рознице уменьшился на 0,8 млрд руб., или на 4%.

Финансы
Банк «Восточный» перед продажей снизил норматив достаточности капитала Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В апреле совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК оценил объем незарезервированного корпоративного портфеля «Восточного» в 10 млрд руб. «Мы купили практически полностью зарезервированный и давно законченный корпоративный бизнес и ту розницу, которая сгенерировала возможность абсорбировать те проблемы «Восточного» [c корпоративными займами]», — пояснил Хотимский. Работа с проблемной задолженностью юрлиц велась в банке недостаточного эффективно, отметил он, и специалисты Совкомбанка могут усилить работу в этом направлении.

Нельзя исключать, что апрельский рост просрочки по корпоративным кредитам в «Восточном» связан с прежним портфелем «Юниаструма», предположил Рыбалкин. «Совкомбанк заплатил за актив заметно меньше капитала «Восточного» на 1 апреля, и перспектива досоздания резервов учитывалась в цене. Думаю, Совкомбанк уже достаточно критично оценивал риски этих заемщиков на момент сделки», — пояснил эксперт.

Финансы
Совладелец Совкомбанка — РБК: «Мы купили банк, из которого ЦБ не вылезал» Сергей Хотимский <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -132px; top: -5px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Как в «Восточном» появились проблемные клиенты

Корпоративный портфель банка «Восточный» сформировался благодаря объединению с банком «Юниаструм». Baring Vostok после кризиса 2014–2015 годов искал инвестора и договорился с Аветисяном и его партнерами об объединении банков. Аветисян с 2011 года возглавляет направление «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив, а также «Клуб лидеров» — объединение бизнесменов при нем.

Вопросы к качеству бывшего портфеля «Юниаструма» появились вскоре после объединения банков: в 2018 году ЦБ проверил баланс «Восточного» и указал, что больше половины его корпоративного портфеля приходится на две группы заемщиков — компании Вячеслава Зыкова (15 млрд руб.) и производителя автобусов «Волгабас» Алексея Бакулина (5,6 млрд руб.). Оба в прошлом были участниками «Клуба лидеров». Оценка качества портфеля банком и регулятором отличались, и «Восточный», следуя предписаниям ЦБ, в течение последних лет активно резервировал свои кредиты.

В 2021 году, незадолго до продажи, банк добился погашения части кредитов «Волгабаса» и реструктуризации остальных долгов (из судебных документов известно, что часть кредита пролонгирована до 2025 года). Как писал РБК, сумма долгов группы тогда оценивалась более чем в 5 млрд руб. «Волгабас» остается заемщиком «Восточного» и регулярно обслуживает свои кредиты, сообщил РБК Бакулин. «Ситуация [после смены собственника банка] не изменилась, потому что все договоры подписаны и их условия соблюдаются. Бизнес сейчас стабилизировался и проблем, с обслуживаем долга больше нет», — уточнил он.

Финансы
Один из самых проблемных заемщиков «Восточного» начал гасить долги Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

С бизнесами Зыкова ситуация сложнее. Связанный с ним производитель обуви «Брис-Босфор» в апреле 2021 года был признан банкротом по заявлению ФНС из-за долга на 16 млн руб. Другая компания, «Полтавские консервы», находится в банкротстве с 2019 года. В базе СПАРК указано, что оба предприятия имеют действующие залоги в «Восточном». РБК направил вопросы в «Брис-Босфор».

Долг на 1,6 млрд руб. перед банком «Восточный» был и у компании «Финвижн» Аветисяна. Она взяла кредит в банке на выкуп долей в компаниях, появление которых на балансе «Восточного» вызвало вопросы в ходе проверки Банком России (доли в производственных компаниях приобретались «Юниаструмом» у самой «Финвижн» еще в 2016 году). «Финвижн» обещала досрочно погасить свой долг незадолго до продажи банка.

Как рост просрочки повлияет на «Восточный»

«Честно говоря, не знаю, кто там из «Клуба лидеров», кто нет, — это нам неинтересно. Нам интересно, что там есть залоги, есть денежный поток для обслуживания и так далее», — прокомментировал Хотимский дальнейшее взаимодействие с клиентами, связанными с бывшим собственником «Восточного». По словам банкира, корпоративный бизнес «Восточного» будет постепенно свернут, а проблемные ссуды — взысканы.

Часть проблемных корпоративных кредитов уже была зарезервирована, заметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. «Рост резервов по корпоративному портфелю в апреле составил 3,3 млрд руб. Ухудшение качества портфеля фактически не отразилось на нормативах достаточности капитала», — констатировал он.

Финансы
Совкомбанк после покупки вольет в капитал «Восточного» ₽7 млрд Фото: Андрей Любимов / РБК

Эксперт также напомнил, что сделка Совкомбанка с «Восточным» сопровождалась докапитализацией, чтобы поддержать нормативы достаточности собственных средств приобретенного банка. Покупатель сообщал о намерении влить в капитал 7 млрд руб. В апреле поддержка составила 3 млрд руб. — это отражено на балансе на 1 мая, но еще не учитывается при расчете регуляторного капитала и, как следствие, нормативах, отметил Лопатин.

Авторы: Юлия Кошкина, Павел Казарновский.
Теги: Банки , «Восточный» , Совкомбанк , Сергей Хотимский , Артем Аветисян
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