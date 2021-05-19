₽110 млрд за НПЗ и кредит в придачу

Новым владельцем крупнейшего независимого нефтеперерабатывающего комплекса стала компания «Русинвест»

Имущество крупнейшего независимого нефтеперерабатывающего завода, Антипинского НПЗ, выкупила компания «Русинвест» по стартовой цене 110,8 млрд руб. Основной кредитор завода, Сбербанк, предоставит покупателю финансирование

Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Победителем на торгах 18 мая по продаже имущества крупнейшего независимого нефтеперерабатывающего завода в России, Антипинского НПЗ в Тюменской области (мощность — 7,5 млн т в год), стала компания «Русинвест», принадлежащая зампреду совета директоров банка «Авангард» Анатолию Яблонскому. В лот также вошли три лицензии на нефтяные месторождения в Оренбургской области. Это следует из информации в картотеке Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Русинвест» предложил за активы 110,867 млрд руб., или стартовую сумму, второй претендент — «СБК Комплект», подконтрольный Сбербанку (крупнейший кредитор завода), не подал ни одной заявки по цене, следует из материалов торгов.

«Слава богу, что нашелся покупатель. Мы теперь будем иметь дело с ним», — заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф уже после подведения итогов торгов. По его словам, Сбербанк сформировал необходимые резервы, поэтому завершение банкротства завода никак не отразится на балансе банка.

Как Антипинский НПЗ стал банкротом

Бизнесмен Дмитрий Мазуров с партнерами строил Антипинский НПЗ с нуля около 14 лет, в основном на кредиты Сбербанка. В конце 2018 года он не смог погасить один из займов и был вынужден передать банку управление заводом, а затем и контроль над ним. Долг Антипинского НПЗ оценивался в $5 млрд, из них $3,2 млрд — перед Сбербанком. В июле 2019 года Мазуров был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Бизнесмен не признал вину и выдвинул встречные претензии к Сбербанку.

«Промашка риск-менеджмента касалась не только Антипинского НПЗ, а, к сожалению, всей отрасли нефтепереработки. И это не только промашка нашей системы риск-менеджмента, но и риск-менеджмента всех нефтяников вместе взятых», — заявил журналистам Греф во вторник, 18 мая. По его словам, во время налогового маневра в нефтяной отрасли (предполагал рост НДПИ при снижении экспортной пошлины), который наложился на резкое падение цен на нефть в 2015–2017 годах и снизил маржу нефтепереработки, были настолько изменены правила игры, что, когда банк начинал кредитовать строительство завода, рентабельность нефтепереработки достигала 25–30%, а по итогам реформы она не превышала 5% или даже стала отрицательной. «Мы получили эту системную проблему со всеми заводами», — заключил банкир.

Летом 2019 года 80% завода приобрело совместное предприятие Сбербанка и группы инвесторов «Сокар Энергоресурс», его участником стала государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Вместе с долей примерно в 10% в НПЗ она стала управлять заводом. Главная роль SOCAR в проекте — обеспечить заводу управленческую поддержку, указывала азербайджанская компания. Источники РБК рассказывали, что она является основным претендентом на покупку контроля над заводом. Но глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов говорил журналистам, что ключевой проблемой для вхождения SOCAR в проект является убыточность завода. «Азербайджану незачем убыточные мощности», — подчеркивал он.

В декабре 2019 года Антипинский НПЗ был признан банкротом и выставлен на торги. Но SOCAR в итоге решила в них не участвовать — 22 апреля компания сообщила, что «успешно» завершает участие в проекте по управлению заводом и его месторождениями, а также выходит из капитала «Сокар Энергоресурс». Согласно ее сообщению, потенциальная покупка «не входит в контур текущей стратегии развития SOCAR».

Об интересе к покупке завода ранее заявляла компания ЛУКОЙЛ. Среди претендентов были и структуры совладельца «РуссНефти» Михаила Гуцериева, говорили источники РБК. Но они также не стали участвовать в торгах.

После смены собственников в 2019 году Антипинский завод несколько месяцев простаивал из-за отсутствия финансирования, но в июле 2019 года «Сокар Энергоресурс» запустила завод по давальческой схеме, рассказывал гендиректор завода Максим Андриасов. «Сокар Энергоресурс» выступила «давальцем»: она привлекла финансирование, закупила нефть у «Сургутнефтегаза» и направила на переработку на завод для того, чтобы затем получить нефтепродукты. Антипинский НПЗ при этом получает только плату за процессинг (переработку).

Что известно о покупателе

«Русинвест» входит в группу «Русэнергокапитал», которая принадлежит Анатолию Яблонскому. В качестве основного вида деятельности компании указаны аренда и управление собственной или арендованной нежилой недвижимостью. Эта группа объединяет активы в сфере ЖКХ и энергосбытовой бизнес в Московской и Костромской областях. В частности, она обеспечивает 85% объемов поставок электроэнергии в Костромской области.

Выручка «Русинвеста» с уставным капиталом 10 тыс. руб. в 2020 году составила 16 млн руб., чистая прибыль — 18 тыс. руб. Уставный капитал УК «Русэнергокапитал» — 303,24 млн руб. Ее выручка в 2020 году достигала 348,29 млн руб., чистая прибыль — 93,9 млн руб., следует из отчетности по российским стандартам.

Отвечая на вопрос журналистов, Греф сказал, что новый владелец Антипинского НПЗ может претендовать на финансирование Сбербанка. «Мы последние недели активно переговоры вели с ними (представителями «Русинвеста». — РБК) в отношении условий привлечения кредитования и т.д. Когда у завода появится хозяин, я очень надеюсь, что в ближайшее время он начнет нормально, стабильно функционировать», — сказал Греф. РБК направил запрос в «Русинвест».

Сбербанк также предоставил кредит покупателю своего другого крупного заемщика, доставшегося банку за долги, — крупнейшего производителя цемента в России «Евроцемента». 2 апреля 2021 года холдинг «Смиком» (ранее назывался «Базэлцемент» и входил в «Базэл»), связанный с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым, согласился заплатить за этот актив 161 млрд руб. (120 млрд руб. из них могут быть покрыты кредитом Сбербанка).