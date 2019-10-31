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Азербайджанская SOCAR получила почти 10% в Антипинском НПЗ
Нефтяная госкомпания Азербайджана SOCAR получила миноритарную долю в Антипинском НПЗ в Тюменской области, долги которого составляют $5 млрд. Компания планирует помочь заводу с управлением и не берет на себя риcки по обязательствам

Азербайджанская компания SOCAR завершила необходимые процедуры и стала миноритарным акционером Антипинского НПЗ мощностью 7,5 млн т в Тюменской области, сообщила ее пресс-служба в четверг, 31 октября.

Эффективная доля компании в заводе составила 9,6%, следует из выписок из кипрского реестра, где зарегистрированы акционеры завода. 100-процентная «дочка» SOCAR ООО «Сокар РУС» получила 20% в кипрской Socar Russia Investments, которая в свою очередь владеет 60% в СП со Сбербанком «Сокар Энергоресурс». Это СП в июне 2019 года стало владельцем 80% Антипинского НПЗ.

Главная роль SOCAR в проекте — обеспечить заводу управленческую поддержку, указала азербайджанская компания. При этом став акционером НПЗ, SOCAR не несет риски по предыдущим долгам завода, которые оцениваются в $5 млрд.

Крупнейший кредитор Антипинского НПЗ — Сбербанк (долг перед ним — $3,2 млрд). Еще в прошлом году этот банк выразил недовольство работой основателя завода Дмитрия Мазурова и начал поиск покупателя на актив. Тогда газета «Коммерсантъ» писала, что главным претендентом на НПЗ стала SOCAR, это подтверждали и источники РБК. В мае этого года Сбербанк стал владельцем 80% НПЗ, взыскав этот пакет у Мазурова, а затем передал долю совместному предприятию с Socar Russia Investments, владельцем которого был офшор Nitron Investments, зарегистрированный на Британских Виргинских островах (акционеры не раскрываются).

В начале октября глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов говорил журналистам, что ключевой проблемой для вхождения SOCAR в проект является убыточность завода. «Азербайджану незачем убыточные мощности», — говорил он.

Антипинский завод несколько месяцев простаивал из-за отсутствия финансирования, в июле 2019 года «Сокар Энергоресурс» запустила завод по давальческой схеме, рассказывал ТАСС гендиректор завода Максим Андриасов. «Сокар Энергоресурс» выступила «давальцем»: она привлекла финансирование, закупила нефть у «Сургутнефтегаза» и направила на переработку на завод для того, чтобы затем получить нефтепродукты. Антипинский НПЗ при этом получает только плату за процессинг (переработку).

Антипинский НПЗ находится в процедуре банкротства. В сентябре Тюменский арбитражный суд ввел в отношении завода наблюдение.

Автор: Алина Фадеева
Теги: сбербанк, Герман Греф, Антипинский НПЗ, Дмитрий Мазуров
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