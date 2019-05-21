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Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,47%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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ЛУКОЙЛ заявил об отсутствии интереса к Антипинскому НПЗ

У ЛУКОЙЛА в настоящее время отсутствует интерес к Антипинскопу НПЗ, заявил вице-президент компании по нефте- и газопереработке Рустем Гималетдинов, сообщает корреспондент РБК.

«Антипинский НПЗ находится в зоне наших рынков. Мы на него посмотрели, но вы все имеете представление, какая там ситуация. С таким финансовым обременением. которое есть у завода сейчас, нам он неинтересен. Мы следим за процессом банкротства завода, но это будет длительный процесс. Как он закончится, может быть, мы вернемся к вопросу (обсуждения покупки актива. — РБК). До его финансовой очистки этот актив нам неинтересен», — заявил Гималетдинов.

Бизнес
Перед банкротством у крупнейшего независимого НПЗ появился новый акционер

20 мая входящий в группу компаний «Новый поток» Антипинский НПЗ обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом из-за нехватки оборотных средств и невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей. Гендиректор НПЗ Максим Андриасов запросил у банков-кредиторов (Сбербанк, Промсвязьбанк, МКБ, «Абсолют») и акционеров дополнительное финансирование. Ранее «Транснефть» прекратила поставки нефти на Антипинский НПЗ.

Бизнес
Нефть с обременением: зачем ЛУКОЙЛу активы «Нового потока»

Ранее в мае «РБК Тюмень» сообщил, что петербургская компания «Сибнефтегазпереработка» направила письмо главе Сбербанка Герману Грефу с предложением выкупить Антипинский НПЗ и принадлежащие ему нефтегазовые месторождения в Оренбургской области. В феврале аналогичное предложение Сбербанку поступило от ЛУКОЙЛА, сообщили РБК федеральный чиновник и источник, близкий к одной из сторон возможной сделки. По данным «Коммерсанта», на НПЗ также претендует азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR.

Антипинский НПЗ может перерабатывать 9 млн т нефти в год — это крупнейший независимый завод, не входящий в вертикально интегрированные компании.

Теги: Антипинский НПЗ, «ЛУКОЙЛ»
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