ЛУКОЙЛ заявил об отсутствии интереса к Антипинскому НПЗ

У ЛУКОЙЛА в настоящее время отсутствует интерес к Антипинскопу НПЗ, заявил вице-президент компании по нефте- и газопереработке Рустем Гималетдинов, сообщает корреспондент РБК.

«Антипинский НПЗ находится в зоне наших рынков. Мы на него посмотрели, но вы все имеете представление, какая там ситуация. С таким финансовым обременением. которое есть у завода сейчас, нам он неинтересен. Мы следим за процессом банкротства завода, но это будет длительный процесс. Как он закончится, может быть, мы вернемся к вопросу (обсуждения покупки актива. — РБК). До его финансовой очистки этот актив нам неинтересен», — заявил Гималетдинов.

20 мая входящий в группу компаний «Новый поток» Антипинский НПЗ обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом из-за нехватки оборотных средств и невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей. Гендиректор НПЗ Максим Андриасов запросил у банков-кредиторов (Сбербанк, Промсвязьбанк, МКБ, «Абсолют») и акционеров дополнительное финансирование. Ранее «Транснефть» прекратила поставки нефти на Антипинский НПЗ.