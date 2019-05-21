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Михаил Гуцериев стал претендентом на покупку Антипинского НПЗ
Сбербанк нашел еще одного претендента на активы своего проблемного должника — Антипинского НПЗ. Это совладелец группы «Сафмар» и крупный заемщик Сбербанка Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Завод для Гуцериева

Сбербанк может продать активы проблемного заемщика — Антипинского НПЗ (входит в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова и партнеров) — своему давнему партнеру — структурам бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом РБК рассказали два человека, близких к акционерам завода, и федеральный чиновник.

О Гуцериеве-претенденте слышал и собеседник в консалтинговой компании, которая работает со Сбербанком. Гуцериев может получить имущество завода в ходе банкротства, но окончательно решение о сделке пока не принято, рассказывают два собеседника РБК. Представители Сбербанка и Гуцериева отказались от комментариев.

Гуцериев хорошо знаком с главой Сбербанка Германом Грефом: в 2010 году банкир помог ему вернуться в Россию из Лондона после уголовного преследования, а в 2015–2016 годах — заработать на хеджировании цен на нефть минимум $700 млн. В 2016 году группа «Сафмар» Гуцериева (бывшая группа БИН) должна была Сбербанку $5 млрд из $8 млрд общего долга, писали «Ведомости». Сколько сейчас структуры Гуцериева должны банку, представители бизнесмена и банка не говорят. Если сделка состоится, это будет уже второй НПЗ под управлением группы «Новый поток», который достался Гуцериеву с согласия Сбербанка. В конце апреля «Ойл Технолоджис», входящая в «Сафмар» выкупила у Владимира Когана контрольный пакет Афипского НПЗ, писал «Коммерсантъ». Еще 16,7% было у «Нового потока», который управлял заводом и планировал увеличить долю.

Знакомство с Грефом увеличивает шансы Гуцериева на покупку Антипинского НПЗ, но пока позиция другого возможного претендента — азербайджанской госкомпании Socar — сильнее, говорят три собеседников РБК. Но Socar готова была купить действующий НПЗ, а 18 мая завод подал заявление о собственном банкротстве, и теперь не ясно, захочет ли иностранный инвестор покупать такой актив, говорят два источника. Это должно быть ясно в течение примерно месяца, добавляет один из собеседников. Представитель Socar не ответил на запрос РБК.

Бизнес
ЛУКОЙЛ заявил об отсутствии интереса к Антипинскому НПЗ

Антипинским НПЗ интересовался и ЛУКОЙЛ, но завод с большим долгом компании не интересен, сказал 21 мая вице-президент ЛУКОЙЛа Рустем Гималетдинов. «Мы следим за процессом банкротства завода, но это будет длительный процесс. <...>. До его финансовой очистки этот актив нам неинтересен, добавил он.

У Гуцериева есть опыт в нефтепереработке: группе «Сафмар» принадлежит Орский НПЗ. В действующих налоговых условиях покупка Антипинского НПЗ не выглядит привлекательной: это высокорискованный бизнес, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но все зависит от условий, на которых Гуцериев купит завод: если они будут привлекательными, актив можно будет привести в порядок и перепродать дороже, рассуждает аналитик. Гуцериеву приносят деньги действующие нефтяные активы (прибыль «РуссНефти», входящей в «Сафмар», за 2018 год составила 12 млрд руб.), но на такую серьезную покупку бизнесмен может занять, возможно, в том же Сбербанке, считает Полищук.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Сергей Буторин / Интерпресс / ТАСС)

Налоговый маневр и банкротство

Антипинский НПЗ — крупнейший частный завод с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году. Дмитрий Мазуров строил бизнес на кредиты, и сейчас «Новый поток» должен крупнейшему кредитору — Сбербанку — $2,9 млрд (у него находятся в залоге имущество завода и акции Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% завода), еще $500 млн — кредиты МКБ, Промсвязьбанка и ВТБ, говорит источник, близкий к компании.

В 2015–2017 годах правительство провело налоговый маневр (предполагает рост НДПИ при снижении экспортной пошлины), который наложился на резкое падение цен на нефть и снизил маржу нефтепереработки, вспоминает знакомый Мазурова. Крупные компании пережили этот кризис с помощью доходов от добычи, а Мазуров, в 2015 году купивший у ВТБ еще и Марийский НПЗ, оказался в сложной ситуации, рассказывает он. Бизнесмен понял, что прежняя финансовая модель не работает, и попытался найти партнеров, чтобы наладить ситуацию, вспоминает его знакомый. Но договориться с возможными инвесторами не удалось.

Бизнес
Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

Одновременно Мазуров стал просить поддержку у государства, вспоминает федеральный чиновник: «Он просил стабильных налоговых условий и льгот, отсрочки по уплате акцизов». Но льгот Антипинский НПЗ так и не получил. Свою роль сыграли не только налоговый маневр, но и слишком интенсивные инвестиции, считает директор информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. НПЗ строился слишком быстро, не было баланса между прибыльностью активов и объемом долгов, так что в какой-то момент «касса порвалась», считает эксперт.

Поиски партнеров

До конца 2017 года основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров владел 100% кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежит 80% завода, еще 20% — у адвоката Николая Егорова, однокурсника президента Владимира Путина. Опцион на покупку 25% завода был также у бывшего коллеги мэра Москвы Сергея Собянина Владимира Калашникова, рассказывали источники РБК, но Мазуров должен был сохранить контроль.

Однако в конце 2017 года Мазуров продал 50% Vikay владельцу компании «Арети» Игорю Макарову, отношения с которым не сложились. Уже летом 2018 года Макаров продал свою долю Калашникову, который затем собирался перепродать этот пакет бывшему топ-менеджеру Газпромбанка Андрею Зокину, рассказывал РБК знакомый акционеров Антипинского НПЗ. Но в конце 2018 года сделка с Зокиным сорвалась, а операционный контроль над заводом перешел его главному кредитору и владельцу золотой акции Сбербанку. 14 мая 100% минус одна акция Vikay получила кипрская Dilus Holdings Limited, еще одна акция — у Сбербанка, следует из кипрского реестра. Dilus на паритетных началах владеют Мазуров и Калашников. Эта надстройка появилась для удобства продажи Vikay, говорит источник, близкий к акционерам завода.

Спор кредиторов

Из-за нехватки средств Антипинский НПЗ стал работать с перебоями в конце прошлого года, в апреле 2019 года остановился полностью. На прошлой неделе компания подала иск о собственном банкротстве. Это вынужденная мера, указывал Сбербанк, — из-за действий «дочки» ВТБ VTB Commodities Trading. Завод остановился, потому что ряд трейдеров, включая структуру ВТБ, прекратил выдачу авансов для закупки нефтепродуктов, сообщал сам НПЗ. Кроме того, по заявлению VTB Commodities Trading Высокий суд Лондона заморозил активы завода на €225 млн.

Представитель ВТБ опроверг претензии Сбербанка. По его словам, «дочка» банка выплатила аванс Антипинскому НПЗ, но при этом завод продал нефтепродукты «третьим сторонам», а также несколько месяцев не выполнял контрактные обязательства. ВТБ считает, что в проблемах завода виноват новый менеджмент, который появился на заводе по инициативе Сбербанка в конце прошлого года. «Мы стали свидетелями значительного ухудшения системы управления компании, что привело к сбоям в цепочке поставок, в том числе в связи с сомнительными операциями в сфере сбыта продукции», — сообщал представитель банка.

Сбербанку невыгодно банкротить завод, говорил РБК партнер А2 Михаил Александров: процедура займет не меньше 15 месяцев, а в случае с большим НПЗ может растянуться и на несколько лет. Но залоговый кредитор (Сбербанк, под кредиты которого заложены акции НПЗ) — самый защищенный в этой ситуации, а вот остальные кредиторы, по статистике, получат 1–3% от суммы кредитов, добавил юрист компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Автор: Алина Фадеева
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Гуцериев, Антипинский НПЗ
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