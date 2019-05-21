Михаил Гуцериев стал претендентом на покупку Антипинского НПЗ

Сбербанк нашел еще одного претендента на активы своего проблемного должника — Антипинского НПЗ. Это совладелец группы «Сафмар» и крупный заемщик Сбербанка Михаил Гуцериев

Михаил Гуцериев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Завод для Гуцериева

Сбербанк может продать активы проблемного заемщика — Антипинского НПЗ (входит в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова и партнеров) — своему давнему партнеру — структурам бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом РБК рассказали два человека, близких к акционерам завода, и федеральный чиновник.

О Гуцериеве-претенденте слышал и собеседник в консалтинговой компании, которая работает со Сбербанком. Гуцериев может получить имущество завода в ходе банкротства, но окончательно решение о сделке пока не принято, рассказывают два собеседника РБК. Представители Сбербанка и Гуцериева отказались от комментариев.

Гуцериев хорошо знаком с главой Сбербанка Германом Грефом: в 2010 году банкир помог ему вернуться в Россию из Лондона после уголовного преследования, а в 2015–2016 годах — заработать на хеджировании цен на нефть минимум $700 млн. В 2016 году группа «Сафмар» Гуцериева (бывшая группа БИН) должна была Сбербанку $5 млрд из $8 млрд общего долга, писали «Ведомости». Сколько сейчас структуры Гуцериева должны банку, представители бизнесмена и банка не говорят. Если сделка состоится, это будет уже второй НПЗ под управлением группы «Новый поток», который достался Гуцериеву с согласия Сбербанка. В конце апреля «Ойл Технолоджис», входящая в «Сафмар» выкупила у Владимира Когана контрольный пакет Афипского НПЗ, писал «Коммерсантъ». Еще 16,7% было у «Нового потока», который управлял заводом и планировал увеличить долю.

Знакомство с Грефом увеличивает шансы Гуцериева на покупку Антипинского НПЗ, но пока позиция другого возможного претендента — азербайджанской госкомпании Socar — сильнее, говорят три собеседников РБК. Но Socar готова была купить действующий НПЗ, а 18 мая завод подал заявление о собственном банкротстве, и теперь не ясно, захочет ли иностранный инвестор покупать такой актив, говорят два источника. Это должно быть ясно в течение примерно месяца, добавляет один из собеседников. Представитель Socar не ответил на запрос РБК.