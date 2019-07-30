Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ

Глава Сбербанка Герман Греф попросил Владимира Путина поддержать банкротящийся Антипинский НПЗ в Тюменской области. Завод должен банку $3,2 млрд и без помощи государства долг вернуть не может

Владимир Путин и Герман Греф (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области. Письмо от 18 июля опубликовал телеграм-канал «Зеленый змий», федеральный чиновник подтвердил РБК обращение Грефа. На письме стоит резолюция «рассмотреть и доложить предложения». Представители Сбербанка, вице-премьера Дмитрия Козака и первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (им поручено рассмотреть письмо) пока не ответили на запросы РБК.

Антипинский НПЗ мощностью около 9 млн т 14 лет строил Дмитрий Мазуров с партнерами в основном на кредиты Сбербанка, последние установки были сданы осенью прошлого года. Сейчас, по оценкам гендиректора завода, долг предприятия перед Сбербанком — $3,2 млрд, поручительства перед другими кредиторами — около $600 млн. По данным Грефа, суммарный объем долгов — около $5 млрд.

Но «изменившиеся налоговые условия и текущая конъюнктура не позволяют обслуживать задолженность», пишет Греф Путину. Финансовые проблемы уже дважды приводили к остановке работы предприятия, последняя продлилась более трех месяцев и вызвала «существенную озабоченность в социальном и техническом плане».