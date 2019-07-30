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Бизнес ,  
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Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ
Глава Сбербанка Герман Греф попросил Владимира Путина поддержать банкротящийся Антипинский НПЗ в Тюменской области. Завод должен банку $3,2 млрд и без помощи государства долг вернуть не может
Владимир Путин и Герман Греф  (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области. Письмо от 18 июля опубликовал телеграм-канал «Зеленый змий», федеральный чиновник подтвердил РБК обращение Грефа. На письме стоит резолюция «рассмотреть и доложить предложения». Представители Сбербанка, вице-премьера Дмитрия Козака и первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (им поручено рассмотреть письмо) пока не ответили на запросы РБК.

Антипинский НПЗ мощностью около 9 млн т 14 лет строил Дмитрий Мазуров с партнерами в основном на кредиты Сбербанка, последние установки были сданы осенью прошлого года. Сейчас, по оценкам гендиректора завода, долг предприятия перед Сбербанком — $3,2 млрд, поручительства перед другими кредиторами — около $600 млн. По данным Грефа, суммарный объем долгов — около $5 млрд.

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Но «изменившиеся налоговые условия и текущая конъюнктура не позволяют обслуживать задолженность», пишет Греф Путину. Финансовые проблемы уже дважды приводили к остановке работы предприятия, последняя продлилась более трех месяцев и вызвала «существенную озабоченность в социальном и техническом плане».

Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного после заявления Сбербанка. Он находится в СИЗО до 12 сентября. Сбербанк в 2015 году открыл Антипинскому НПЗ кредитную линию на $100 млн, летом 2018-го завод ее выбрал, в сентябре сделал последний процентный платеж и перестал погашать долг, говорится в заявлении вице-президента Сбербанка Игоря Кондрашова (копия есть у РБК). Сейчас долг по этому кредиту с учетом пеней составляет $105 млн. Вторая претензия банка — продажа в 2017 году компании New Stream Trading Мазурова почти 3 млн т бензина и дизеля по ценам якобы ниже рыночных, что причинило заводу ущерб в $79,6 млн, писал Forbes. При этом НПЗ без ведома банка выдал поручительства по кредитам на $571 млн.

Мазуров признавал, что привлекал сторонние кредиты, но утверждал, что банку было об этом известно, как и о марже продаж трейдеру New Stream Trading. По его словам, гендиректор предприятия Максим Андриасов, нанятый в ноябре 2018 года Сбербанком, создал искусственные основания для дефолта и банкротства завода. Сбербанк списал в счет долга заложенные по кредитам акции офшора Мазурова Vikay Industrial Ltd (владеет 80% НПЗ) и подал заявление в правоохранительные органы, чтобы лишить бизнесмена возможности защищать права и законные интересы, считает он.

Что предлагает Греф

Глава Сбербанка просит президента согласовать две меры поддержки.

— Первая: повысить так называемый логистический коэффициент с 1,1 до 1,5. На этот коэффициент умножается сумма обратного акциза на нефть, который заводы получают по действующей налоговой системе. Чем дальше от границы (и экспортных рынков) находится НПЗ, тем выше логистический коэффициент и тем больше сумма вычета. Так государство компенсирует им высокие транспортные расходы, из-за которых заводы не могут конкурировать с другими игроками на зарубежных рынках. Отрицательный акциз на нефть вводится постепенно к 2024 году, напоминает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Если логистический коэффициент для Антипинского НПЗ будет увеличен с 1,1 до 1,5, то в текущих ценовых условиях и при полной загрузке в 2024-м завод сможет дополнительно получать 1320 руб. на 1 т продукции, или 12 млрд руб. в год, подсчитал эксперт.

— Вторая мера поддержки: изменить условия лицензий на месторождения в Бузулукском бору. Антипинский НПЗ купил их за 16 млрд руб. в 2015 году, они пока не введены в эксплуатацию. По условиям лицензий, нефть должна направляться на переработку на заводе. Но отсутствие реверсных нефтепроводов не позволяет наладить эффективную логистику сырья, пишет Греф. Он просит разрешить своп-поставки нефти (например, «Сургутнефтегаз» будет поставлять сырье на Анипинский НПЗ, а нефть с месторождений — «Сургутнефтегазу»). Это позволит избежать экономических потерь в $100–120 млн в год, оценивает глава Сбербанка.

Почему завод стал терпеть убытки

Ранее Мазуров также просил Минэнерго дать льготы заводу, который из-за изменений коньюнктуры терпел убытки, рассказывал РБК федеральный чиновник. Но эти просьбы никто не воспринял всерьез, льгот не дали, добавлял он.

Первый крупный кредит — $1,75 млрд Сбербанк выдал Антипинскому НПЗ в начале 2014 года. Летом 2018-го на большом совещании, посвященном нефтепереработке, Греф обвинил Минфин в том, что с 2013 года налоговый маневр обрушил маржу переработки, рассказывали РБК два федеральных чиновника. В ответ представитель министерства спросил, зачем банк вообще ввязывался в этот бизнес, если уже в 2013-м было понятно, что налоговые условия для заводов будут серьезно меняться, продолжает собеседник РБК. Представитель Минфина также указал на совещании, что налоговый маневр только улучшил положение заводов, производящих светлые нефтепродукты, заключил один из собеседников.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Дмитрий Мазуров
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