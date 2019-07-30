Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ

Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области. Письмо от 18 июля опубликовал телеграм-канал «Зеленый змий», федеральный чиновник подтвердил РБК обращение Грефа. На письме стоит резолюция «рассмотреть и доложить предложения». Представители Сбербанка, вице-премьера Дмитрия Козака и первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (им поручено рассмотреть письмо) пока не ответили на запросы РБК.
Антипинский НПЗ мощностью около 9 млн т 14 лет строил Дмитрий Мазуров с партнерами в основном на кредиты Сбербанка, последние установки были сданы осенью прошлого года. Сейчас, по оценкам гендиректора завода, долг предприятия перед Сбербанком — $3,2 млрд, поручительства перед другими кредиторами — около $600 млн. По данным Грефа, суммарный объем долгов — около $5 млрд.
Но «изменившиеся налоговые условия и текущая конъюнктура не позволяют обслуживать задолженность», пишет Греф Путину. Финансовые проблемы уже дважды приводили к остановке работы предприятия, последняя продлилась более трех месяцев и вызвала «существенную озабоченность в социальном и техническом плане».
Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного после заявления Сбербанка. Он находится в СИЗО до 12 сентября. Сбербанк в 2015 году открыл Антипинскому НПЗ кредитную линию на $100 млн, летом 2018-го завод ее выбрал, в сентябре сделал последний процентный платеж и перестал погашать долг, говорится в заявлении вице-президента Сбербанка Игоря Кондрашова (копия есть у РБК). Сейчас долг по этому кредиту с учетом пеней составляет $105 млн. Вторая претензия банка — продажа в 2017 году компании New Stream Trading Мазурова почти 3 млн т бензина и дизеля по ценам якобы ниже рыночных, что причинило заводу ущерб в $79,6 млн, писал Forbes. При этом НПЗ без ведома банка выдал поручительства по кредитам на $571 млн.
Мазуров признавал, что привлекал сторонние кредиты, но утверждал, что банку было об этом известно, как и о марже продаж трейдеру New Stream Trading. По его словам, гендиректор предприятия Максим Андриасов, нанятый в ноябре 2018 года Сбербанком, создал искусственные основания для дефолта и банкротства завода. Сбербанк списал в счет долга заложенные по кредитам акции офшора Мазурова Vikay Industrial Ltd (владеет 80% НПЗ) и подал заявление в правоохранительные органы, чтобы лишить бизнесмена возможности защищать права и законные интересы, считает он.