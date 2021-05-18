Между диагнозом и справкой

Шесть вопросов о деле «казанского стрелка»

Как «казанский стрелок» Ильназ Галявиев смог получить разрешение на владение оружием, несмотря на свое заболевание, какие странности за ним замечали близкие и можно ли было предотвратить трагедию в гимназии № 175, разбирался РБК

Фото: Маргарита Алёхина / РБК

Ученики казанской гимназии № 175, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев застрелил девять человек и ранил еще 21, в ближайшее время в нее не вернутся. Спустя неделю после трагедии ворота школы все еще закрыты, до последнего времени на территории работали следователи и эксперты. Сотни горожан приходят к стихийному мемориалу у ограды школы: укрытые багровой тканью парты и скамьи с цветами, свечами и мягкими игрушками вытянулись на 200 метров по обе стороны тротуара.

РБК опросил свидетелей трагедии, знакомых Галявиева и экспертов, чтобы выяснить, как выглядит картина преступления, разобраться в обстоятельствах и понять, можно ли было эту трагедию предотвратить.

Куда движется следствие

Расследованием инцидента занимаются федеральные органы. Заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика, комментируя журналистам дело Галявиева после его ареста 12 мая, подчеркнул, что представлял в суде интересы Генеральной прокуратуры России — именно она надзирает за следствием в этом деле. Капитан юстиции из 3-го следственного управления центрального аппарата СКР Дмитрий Макаровский после суда извинился перед осаждавшими его журналистами за невозможность прокомментировать детали дела и перенаправил их к официальному представителю СКР Светлане Петренко. Глава комитета Александр Бастрыкин в тот день находился в Казани.

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Сейчас Галявиеву вменяется убийство двух и более лиц (ст. 105 УК). Террористические составы ему пока не инкриминируются, но при наличии оснований это может измениться, объявил Заика журналистам после суда.

Следствие отрабатывает версию, что Галявиев мог быть кем-либо завербован, сообщило 17 мая издание Baza со ссылкой на неназванный источник. СКР ранее сообщил, что проверит возможную связь между преступлением Галявиева и самоубийством другого ученика этой гимназии, 17-летнего Данилы А., в 2020 году: незадолго до суицида тот якобы вел себя похожим образом. Его мать сообщила «Интерфаксу», что ее уже вызвали на допрос в рамках возобновленного дела.

Прокуратура республики ведет проверку по нескольким направлениям, сообщили РБК в ведомстве. Первое — обеспечение безопасности в школах (в гимназии № 175 по финансовым причинам отказались от услуг частной охранной организации). Второе — обстоятельства получения Галявиевым лицензии на оружие (известно, что свое ружье Hatsan escort PS и патроны он легально приобрел в оружейном магазине в Йошкар-Оле).

В управлении Росгвардии по Татарстану и в минздраве республики не стали комментировать РБК детали получения Галявиевым лицензии на оружие — в том числе информацию о том, в каком именно медучреждении он получил необходимые справки от офтальмолога, нарколога и психиатра.

Что известно о Галявиеве

На заседание Советского районного суда Казани, посвященное избранию меры пресечения, Галявиева доставили под усиленным конвоем. Перед тем как завести его в зал, сотрудница полиции тщательно, с фонариком, осмотрела пуленепробиваемый стеклянный бокс. В него завели Галявиева — вместе с тремя конвоирами, к двоим из которых он был пристегнут наручниками. Во время заседания обвиняемый вел себя спокойно, на вопросы судьи отвечал четко, кратко и тихо, с обвинением и запрошенной следствием мерой пресечения согласился. Следователь Макаровский сообщил, что Галявиев полностью признал вину в убийствах, однако выразил «уверенность в обоснованности и оправданности своих действий».

11 мая Telegram-канал «Еду в Татарстан» опубликовал видео первого допроса Галявиева — он вел себя неадекватно, говорил, что «осознал себя богом» и «всех ненавидел». Тогда же стало известно о Telegram-канале, который Галявиев создал за несколько дней до трагедии и сделал публичным за 15 минут до нее. В нем он писал о намерении совершить много убийств и покончить с собой.

СКР сообщил, что за некоторое время до преступления у Галявиева обнаружили заболевание мозга — он жаловался на головные боли, а его близкие «отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении». По данным «Коммерсанта» и Life Shot, у него диагностировали атрофию мозга, или энцефалопатию, — отмирание нейронов, которое может привести к когнитивным нарушениям.

Мемориал у школы № 175 (Фото: Маргарита Алёхина / РБК)

Как Галявиев мог получить оружие

Медики, осматривавшие Галявиева перед выдачей оружейной лицензии, не обязательно проявили халатность, считают эксперты. «Конечно, медик может «просмотреть» какие-то симптомы. Осмотр проходит очень формально. Нужно разрабатывать новый метод анализа, возможно, добавить психологический осмотр перед встречей с психиатром, чтобы он понимал, есть ли у него основания копать глубже. Может быть, его врач осмотрел и всю правду написал», — сказал РБК руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергей Ениколопов.

Следствию предстоит изучать вопрос не столько психического здоровья, сколько вменяемости Галявиева в момент подготовки к преступлению и его совершения. «Это разные категории. Можно быть психически здоровым и невменяемым. А можно — психически нездоровым и вменяемым», — поясняет эксперт. Делать выводы о здоровье и вменяемости Галявиева без экспертизы невозможно, уточнил Ениколопов. «По американским данным, у шутеров присутствует, как правило, некая депрессия. Но огромное количество депрессивных людей не собираются стрелять в окружающих», — сказал Ениколопов.

«Осмотр, как правило, занимает не более пяти минут. Самый распространенный вопрос психиатра: «Ну и зачем вам оружие?» Самый распространенный ответ: «На всякий случай». После этого осмотр заканчивается. Как правило, если лицо не стоит на учете в соответствующих диспансерах, никаких проблем с получением справок не возникает», — говорит управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Правительственный перечень заболеваний, при которых запрещается владеть оружием, несовершенен, отметила в беседе с РБК юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Хантимирова. Список содержит несколько категорий диагнозов по МКБ-10, в частности это деменция и болезнь Альцгеймера, шизотипические и бредовые расстройства, мании и депрессии, невротические расстройства, иные расстройства личности, а также умственная отсталость. При этом существуют заболевания, которые не обязательно влекут за собой расстройства и состояния, несовместимые с владением оружием, но могут к ним привести. Скорее всего, это случай Галявиева, предполагает юрист.

Таким образом, даже зная об энцефалопатии Галявиева, психиатр мог не иметь оснований отказать ему в справке.

Что говорят о Галявиеве знавшие его

До последнего времени Галявиев жил с родителями и старшим братом Инсафом (ему 21 год) на улице Туганлык недалеко от гимназии, у него также есть единокровная старшая сестра Гулина. Несколько месяцев назад его родные переехали в новую квартиру на улице Губкина, оставив Ильназа одного. Baza со ссылкой на данные допроса Галявиева сообщила, что семья, по версии самого юноши, опасалась его агрессии.

Жильцы дома № 10 по улице Туганлык после попытки Галявиева поджечь квартиру, многочасового обыска и эвакуации в основном отказываются от общения с журналистами. Двое соседей Галявиева, которые согласились поговорить с корреспондентом РБК, отметили, что почти не были с ним знакомы и не замечали странностей в его поведении. «Мальчики всегда здоровались. Отец у них отличный, часто встречались на улице. Непьющий, запаха от него никогда не чувствовал», — сказал пенсионер Мансур, живущий этажом ниже.

За месяц до трагедии Галявиев, после окончания гимназии учившийся в колледже при Казанском университете управления ТИСБИ, не явился на сессию, рассказала РБК директор учебного заведения Вероника Шамсутдинова. По ее словам, Галявиев неплохо учился, не имел ни с кем ни конфликтов, ни близкой дружбы. Приступов агрессии или иных проблем у него не было, к штатному психологу колледжа он или его родители никогда не обращались.

В апреле Галявиев пропустил экзамены, на связь не выходил. Педагоги связались с его отцом Ринатом, и он пообещал разобраться. 11 мая куратор группы позвонила Галявиеву-старшему, чтобы обсудить с ним приказ об отчислении сына; тот ответил на звонок, сообщил, что Ильназ совершил преступление и они с матерью вызваны в правоохранительные органы.

Сверстники Галявиева описывают его как человека, с которым по большому счету никто не общался по-настоящему близко. «Мы учились в одной параллели, но в разных классах. Он особо ни с кем не общался. У нас в 9-м классе выпуск, получается, был вместе — но я впервые вспомнила его лицо, когда увидела в новостях», — рассказала РБК выпускница 175-й гимназии Валерия, пришедшая в день трагедии возложить цветы к мемориалу.

«Вовремя она закончила школу», — добавила мать девушки.

Как Казань переживает трагедию

12 мая было объявлено в республике днем траура. В тот же день на кладбищах города простились с погибшими. 26-летнюю учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву похоронили на Самосыровском кладбище, 55-летнюю учительницу начальных классов Венеру Айзатову — на мусульманском кладбище в поселке Константиновка. В тот же день похоронили и подростков, учеников 8 «а» класса.

«Мы не хотим сегодня ничего говорить. Хотим только молчать», — сказал корреспонденту РБК один из педагогов, остававшихся у ворот гимназии накануне вечером в день трагедии.

Ученики, которым удалось спастись, делились переживаниями. «Мы сидели на уроке немецкого, услышали какую-то ругань, мат с улицы. Потом началась стрельба. Мы не успели эвакуироваться, забаррикадировали дверь партами — у нас мальчик один очень быстро сориентировался. Сидели в конце класса. Самый страшный момент был — когда к нам постучались», — рассказала корреспонденту РБК Аделя из 8-го «б».

«Мы были на третьем этаже, когда раздался первый взрыв. Мы ничего не поняли, подумали: наверное, что-то упало. Через пару минут раздались выстрелы, мы начали паниковать, звонить родителям. Директор по громкоговорителю сказала: закрывайте двери, не уходите из классов. Но мы были [в коридоре]. Пришла вахтерша, жестом показала нам: «Бегите». Мы взяли вещи, побежали и вышли через главный вход», — вспоминала Ангелина из 5-го «г». Выпускник гимназии Артур Юсупов упомянул об учителе татарского языка Алине Зариповой, чей сын погиб от рук стрелка: «Прекрасный педагог и очень храбрая женщина».

«Мы пришли потому, что наши дети тоже ходят в школу, хотя и в другую. И мы не представляем, как это страшно: проводить ребенка на занятия и больше его не увидеть», — сказала РБК жительница Казани Наталья, пришедшая, как и сотни горожан, возложить цветы в память о погибших.

Мемориал у школы № 175 (Фото: Маргарита Алёхина / РБК)

Можно ли было предотвратить стрельбу

«Безусловно, предотвратить все такие случаи нельзя. Но минимизировать можно», — сказал РБК доцент кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Алексей Яковлев. Решившемуся на преступление такого рода приходится преодолевать много преград, прежде всего при получении оружия, отмечает эксперт. При этом сейчас оформление лицензии и покупка оружия не сопровождаются многоуровневой проверкой, аналогичной, например, той, которую проводят службы безопасности банков при одобрении крупного кредита или при найме сотрудника на работу.

Потенциальные преступники также оставляют довольно много следов в Сети, которые дают возможность вовремя на них среагировать, считает Яковлев. «Шутерам же нужно войти в некий зал славы. Они создают ресурсы, где оставляют о себе максимум информации. Например, «казанский стрелок», скорее всего, намеренно прокладывал маршрут под камерами видеонаблюдения», — говорит эксперт.

По его словам, после трагедии в Керчи Следственный комитет вел системную работу по предотвращению массовых убийств — это был мониторинг групп в соцсетях, в том числе закрытых, и «отработка их участников оперативными методами». В последнее время, скорее всего, допускает Яковлев, интенсивность этой работы была снижена.

«Новая газета» подсчитала, что с 2013 года силовики сообщили о предотвращении 75 атак со стороны подростков; подавляющее большинство — в 2020 году. При этом количество совершенных нападений значимо не изменилось, их единицы в год.