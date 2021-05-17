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Дефицит лезет на стены
Газета № 068 (3357) (1705) Бизнес,
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Дефицит лезет на стены

Минпромторг рассматривает возможность введения экспортных пошлин на пиломатериалы
Цены на пиломатериалы для строительства деревянных домов за год выросли в два раза. Причина — дефицит материалов как в стране, так и на внешних рынках. Минпромторг не исключает ограничение экспорта древесины
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минпромторг обеспокоен сложившейся ситуацией с ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции, сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос РБК.

Министерство прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Министерство не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22% (сейчас пошлины не зависят от сырости древесины и по многим породам деревьев обнулены).

Стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020-го по апрель 2021 года увеличилась в два раза, свидетельствуют данные Ассоциации деревянного домостроения (входят компании Honka, Good Wood, корпорация «Русь», «Талион Трейдинг» и др.). Год назад 1 куб. м доски стоил в среднем 11–13 тыс. руб., сейчас — уже 22–26 тыс. руб., приводит пример сопредседатель правления ассоциации и совладелец компании «Изба де люкс» Юлия Юрлова.

Ассоциация деревянного домостроения также считает нужным временно ограничить экспорт и принять меры по сдерживанию роста внутренних цен на пиломатериалы хвойных пород, которые используются для строительства деревянных домов, изготовления строительных лесов и т.п. Письмо с соответствующими предложениями ассоциация на этой неделе направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову. РБК ознакомился с текстом, в Минпромторге подтвердили РБК получение письма.

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Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Рост цен в ассоциации связывают с дефицитом пиломатериалов, который наблюдается последние восемь месяцев. Он возник за рубежом и повлек за собой стремительное повышение экспортных цен, отмечают в ассоциации. По замыслу авторов письма, экспорт должен быть ограничен, пока спрос и цены не стабилизируются на внешних рынках — в Европе, США и Китае.

Рост цен на продукцию лесопромышленного комплекса связан с их ростом на мировом рынке, подтверждают в Минпромторге. По данным ведомства, цены за рубежом превышают внутренние российские на 7–30% в зависимости от вида продукции. Общемировой рост цен вызван увеличением спроса из-за стабилизации мировой экономики после кризисного 2020 года; на мировом рынке, уточняют в министерстве со ссылкой на отчеты отраслевых аналитических агентств, уже наблюдается стабилизация спроса и есть предпосылки корректировки цен на продукцию лесопромышленного комплекса до уровня 2019-го — первой половины 2020 года.

Договориться не получилось

Кроме ограничения экспорта Минпромторг предлагает и другие варианты стабилизации цен. Министерство, уверяют в его пресс-службе, с октября 2020 года прорабатывает вопрос приоритетного обеспечения домостроителей пиломатериалами.

Но их закупка имеет свою специфику: нестандартные размеры, широчайший ассортимент и небольшие объемы каждого конкретного материала. Домостроителям было предложено аккумулировать потребности для формирования большого заказа, однако компании пока не готовы работать по такой схеме, констатируют в Минпромторге.

Для производителей сухих пиломатериалов, то есть влажностью менее 22% (это, например, доска, брус, бруски), введение вывозных таможенных пошлин на сырые пиломатериалы в целом представляет собой меру полезную и своевременную, констатирует управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов. Тем самым откроются возможности «для более ощутимого насыщения российского рынка лесным сырьем». Но внутренний рынок нужно наполнять за счет сырых пиломатериалов и восстановления объема лесозаготовки и производства пиломатериалов, добавляет Иванов.

Дефицит продукции и рост цен характерен не только для пиломатериалов, но и для фанеры, древесных плит с ориентированной стружкой и других древесных материалов, констатирует Ассоциация деревянного домостроения. На дефицит материалов для выпуска деревянной мебели уже обращали внимание ее производители. В ответ Минпромторг выступил за возможное ограничение экспорта древесно-стружечных плит.

Бизнес
Власти предложили ограничить экспорт древесины из-за мебельного бума Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рост интереса к деревянному домостроению

На стоимости пиломатериалов сказывается «беспрецедентный спрос на деревянные дома в России», пояснили в Минпромторге. Многие производители загружены до конца этого года и повышают цены на готовые дома.

Пандемия в целом увеличила интерес к строительству и покупке индивидуальных жилых домов, значительная часть которых строится из дерева. В 2020 году, по информации Росстата, построено почти 39 млн кв. м индивидуальных жилых домов, из них 9,3 млн кв. м из дерева. Площадь ввода деревянных домов в прошлом году выросла на 520 тыс. кв. м и стала рекордной с 2009 года, когда в статистике стали учитываться использованные для стен материалы.

Рост интереса к деревянному домостроению связан с тем, что дерево позволяет строить быстро, а пандемия заставляет людей стремиться к быстрой стройке, уточняет Юрлова.

Средняя площадь индивидуальных жилых домов в России — 130–150 кв. м, уточняет руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Больше всего деревянных домов, по подсчетам «Дом.РФ», строится в Московской (1,65 млн кв. м в 2020 году) и Ленинградской областях (749 тыс. кв. м) и в Башкирии (641 тыс. кв. м).

Правительство планирует развивать деревянное домостроение, сейчас готовятся меры поддержки этой отрасти. Также деревянное домостроение могут включить в программу «Сельской ипотеки».

Финансы
Минфин предложил выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Но древесина активно используется и в других технологиях строительства. «Даже если вы строите дом из пеноблока, газобетона, кирпича, вы все равно используете дерево в стропильных системах, для опалубки», — напоминает Юрлова. Поэтому, отмечают в Ассоциации деревянного домостроения, рост спроса на индивидуальное жилье вызывает повышенный спрос на древесину.

Мощностей по лесозаготовке в стране достаточно, успокаивает Иванов. Сырья на внутреннем рынке хватает: за три последних года заготовка упала почти на 10%. «Это миллионы кубометров лесосырья и соответствующей продукции из него, причем продукции, дефицитной на внутреннем и внешнем рынках», — сетует Иванов.

Автор: Надежда Федорова.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: Строительство , частные дома , древесина , рост цен
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