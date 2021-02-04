Власти предложили ограничить экспорт древесины из-за мебельного бума

Минпромторг предлагает сделать возможным ограничение экспорта ДСП из-за дефицита этой продукции на внутреннем рынке. Нехватку древесины в министерстве связывают с увеличением спроса на мебель

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Минпромторг предлагает включить древесно-стружечные плиты (ДСП) в перечень важных для внутреннего рынка России товаров, на которые могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта, следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством. Документ размещен на федеральном правовом портале проектов нормативных правовых актов. Ограничения на экспорт также предлагается сделать возможными для древесины в виде щепок или стружки хвойных пород.

Такое предложение обусловлено значительным ростом экспорта древесно-стружечных плит ‎и снижением их доли на внутреннем рынке, говорится в пояснительной записке к документу. По данным министерства, объем производства ДСП в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 1,5%. При этом, согласно оперативным данным ФТС России, объем экспорта этой продукции за рассматриваемый период вырос на 15,8%.

Текущая ситуация негативным образом сказывается на предприятиях мебельной промышленности, использующих ДСП в производстве мебели, констатируют авторы инициативы. В пояснительной записке говорится, что начиная с сентября 2020 года отмечается взрывной рост потребности ‎в мебельной продукции, вызванный отложенным спросом, который связан с вынужденным простоем производств весной 2020 года из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

«Увеличение спроса на мебельную продукцию приводит к повышенному потреблению ДСП предприятиями мебельной промышленности, что в свою очередь вызывает существенный дефицит указанной продукции на внутреннем рынке», — заключают в Минпромторге.

Потребители активно вернулись к покупкам мебели и товаров для дома в июне 2020-го после отмены ограничений для непродовольственной торговли, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные «СберИндекса»: мартовское падение спроса в этой категории составило 72,6% год к году, а в последнюю неделю июня потребители тратили на мебель и предметы интерьера на 24,7% больше, чем в сопоставимый период 2019-го. Интерес к категории также отражает и спрос на мебель на вторичном рынке — аналитики площадки объявлений «Авито» отмечали, что на фоне пандемии он вырос на 48%.