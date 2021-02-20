Минфин предложил выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов

Подготовленный ведомством документ предлагает расширить действие льготной программы семейной ипотеки на строительство частных домов

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Министерство финансов России выступило с предложением распространить действие льготной программы ипотеки для семей с детьми, в рамках которой кредиты выдаются под 6% годовых, на строительство частных домов. Подготовленный ведомством проект постановления правительства размещен на портале проектов правовых актов.

В соответствии с документом, банкам предлагается выплачивать компенсации «до уровня ключевой ставки, увеличенной на 5,5 процентных пункта» с тем, чтобы кредиты на строительство частных жилых домов выдавались ими не более чем под 6% годовых.

Минфин предлагает распространить действие льготной программы на ипотечные кредиты, соответствующие следующим условиям:

выданы гражданам России после 1 марта 2021 года;

средства используются для оплаты строительства индивидуального жилого дома (ИЖД) на уже имеющемся земельном участке в России или для покупки такого участка и строительства на нем ИЖД;

строительство должно вестись на основании договора подряда юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Кроме того, кредит может быть использован для покупки у компании или индивидуального предпринимателя частного дома, который будет построен уже после заключения сделки и передан в собственность покупателя вместе с земельным участком.