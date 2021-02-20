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Финансы ,  
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Минфин предложил выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов

Подготовленный ведомством документ предлагает расширить действие льготной программы семейной ипотеки на строительство частных домов
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Министерство финансов России выступило с предложением распространить действие льготной программы ипотеки для семей с детьми, в рамках которой кредиты выдаются под 6% годовых, на строительство частных домов. Подготовленный ведомством проект постановления правительства размещен на портале проектов правовых актов.

В соответствии с документом, банкам предлагается выплачивать компенсации «до уровня ключевой ставки, увеличенной на 5,5 процентных пункта» с тем, чтобы кредиты на строительство частных жилых домов выдавались ими не более чем под 6% годовых.

Минфин предлагает распространить действие льготной программы на ипотечные кредиты, соответствующие следующим условиям:

  • выданы гражданам России после 1 марта 2021 года;
  • средства используются для оплаты строительства индивидуального жилого дома (ИЖД) на уже имеющемся земельном участке в России или для покупки такого участка и строительства на нем ИЖД;
  • строительство должно вестись на основании договора подряда юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Кроме того, кредит может быть использован для покупки у компании или индивидуального предпринимателя частного дома, который будет построен уже после заключения сделки и передан в собственность покупателя вместе с земельным участком.

В связи с тем, что строящийся частный дом не может служить залогом по ипотеке, проектом постановления предусмотрена передача в залог «иного недвижимого имущества на территории Российской Федерации», а также использование иных видов обеспечения, в том числе поручительства физических лиц.

«Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», — прокомментировал инициативу Минфина заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

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В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что предложенные Минфином новации позволят дополнительно выдать порядка 20,8 тыс. кредитов на общую сумму около 79 млрд руб., которые будут направлены на строительство индивидуальных жилых домов площадью около 2,8 млн кв. м.

За время действия льготной программы ипотеки для семей с детьми, по данным Минфина, выдано под 6% годовых 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд руб., в том числе 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд руб. в 2020 году. При этом субсидий из федерального бюджета предоставлено на сумму 6,3 млрд руб., из них в 2020 году  4,9 млрд руб.

При этом в пояснительной записке отмечается, что реализация предложений Минфина не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований, а их финансирование будет осуществляться в пределах уже выделенных на господдержку семейной ипотеки средств федерального бюджета.

Кто может получить льготный кредит

В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок. При этом заемщик, его супруг и дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны иметь гражданство России. По общим правилам вне зависимости от региона льготная ставка действует при покупке до 31 декабря 2022 года квартиры или дома с участком, но только на первичном рынке у юридического лица, покупка на вторичном рынке не попадает под требования господдержки.

Размер кредита, который можно получить под 6% годовых с господдержкой, зависит от региона, в котором расположено жилье, и составляет:

  • для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн руб.;
  • для остальных регионов России — 6 млн руб.
Автор
Евгений Калюков
ипотека Минфин
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