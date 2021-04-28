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Шереметьево открывает лицевой счет
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Газета
Шереметьево открывает лицевой счет
Газета № 061 (3350) (2804)
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Шереметьево открывает лицевой счет

Крупнейший аэропорт московского региона готов осенью протестировать систему биометрической идентификации пассажиров
В сентябре Шереметьево начнет эксперимент по идентификации пассажиров «по лицу»: технология позволит ускорить посадку и сократить контакты между людьми в условиях пандемии. Но для ее внедрения нужно поменять авиационные правила
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Суть проекта

Аэропорт Шереметьево проведет эксперимент по идентификации пассажиров в сентябре 2021 года. Это следует из рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта, копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили три источника, знакомых с деталями обсуждения. Двое из них подчеркнули, что документ находится в стадии обсуждения и пока не утвержден.

Представитель Минцифры подтвердил РБК сроки запуска эксперимента в аэропорту. Контроль будет проводиться при посадке на тестовом внутреннем рейсе «Аэрофлота» (какое именно направление будет задействовано, не уточняется), рассказал он. При идентификации будут использоваться данные из Единой биометрической системы (ЕБС). Представитель министерства подчеркнул, что биометрия станет дополнительным инструментом для прохождения контроля в аэропорту и пассажиры смогут проходить контроль с помощью этой технологии исключительно по своему желанию.

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Сбербанк и «Ростелеком» создадут СП для сбора биометрии россиян Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

По словам представителя Шереметьево, систему биометрической идентификации установят на входе в зону предполетного досмотра внутренних авиалиний (там требуется предъявить паспорт и посадочный талон), а также на выходах на посадку. В дальнейшем аэропорт рассчитывает подключить к пилоту и другие авиакомпании.

Как пояснил РБК официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, на гейте будет установлен биометрический турникет с камерой, которая за доли секунды идентифицирует личность человека, то есть при посадке в самолет пассажиру не нужно будет предъявлять диспетчеру посадочный талон и паспорт. Система самостоятельно проверит, является ли человек пассажиром данного рейса и прошел ли он предполетный досмотр службой безопасности аэропорта.

Участники

По данным Шереметьево, общий пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 19,8 млн человек, из них на внутренних воздушных линиях — 13,4 млн. За прошлый год «Аэрофлот» перевез 30,2 млн пассажиров, в том числе 24,2 млн — на внутренних линиях.

Технологии и медиа
Государство войдет в компанию «Ростелекома» и Сбербанка по биометрии Михаил Осеевский

Изначально ЕБС позволяла только дистанционно открывать счета и получать кредиты, но в конце прошлого года список услуг был расширен. В ближайшее время оператором этой системы вместо «Ростелекома» станет «Центр технологий идентификации» (по 49% этой организации будет принадлежать «Ростелекому» и Сбербанку, еще 2% — правительству России). Сейчас в ЕБС собрано около 200 тыс. слепков, а в биометрической системе Сбербанка — 34 млн слепков, говорил глава банка Герман Греф в интервью РБК. Объединение этих баз должно привести к тому, что в короткие сроки база ЕБС вырастет до 30–40 млн слепков, прогнозировал в интервью РБК президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Это, по его словам, должно придать импульс запуску массовых сервисов с использованием системы: оплаты «по лицу» проезда в транспорте или покупок товаров и услуг, дистанционной сдачи экзаменов, дистанционного судопроизводства и др.

Перспективы и риски

По итогам эксперимента в Шереметьево в декабре этого года планируется утвердить программу внедрения биометрии на объектах воздушного транспорта до 2030 года. По словам представителя Минцифры, к этому сроку доля пассажиров, обслуживаемых с помощью биометрии, должна достичь 30%.

Михаил Демин рассказал, что «Аэрофлот» запустил пилот по посадке на рейс с помощью биометрических сканеров в аэропорту Храброво (Калининград) и в дальнейшем планирует масштабировать использование технологии на другие аэропорты своей маршрутной сети. «Благодаря нововведению общее время посадки на борт самолета существенно сократится, а количество контактов пассажиров с персоналом уменьшится. Это в том числе важный фактор ограничения распространения инфекций», — пояснил Демин.

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СМИ узнали о решении ускорить идущий «черепашьим шагом» сбор биометрии Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По мнению гендиректора группы компаний ЦРТ (разрабатывает технологии распознавания речи и верификации личности по голосу и лицу) Дмитрия Дырмовского, использование биометрии «позволит сделать аэропорт удобным и безопасным на всех этапах прохождения предполетных формальностей: от регистрации пассажира, персонализированной навигации по терминалу до посадки на рейс». Также это позволит повысить качество подтверждения личности пассажира по сравнению с классическим сопоставлением лица с фотографией из паспорта, считает Дырмовский. Гендиректор VisionLabs (создает технологии распознавания лиц и объектов) Дмитрий Марков считает, что никаких технических препятствий для внедрения биометрии нет, но пока это невозможно «из-за законодательства и правил обслуживания пассажиров». По словам источника РБК на рынке биометрии, для внедрения этой технологии в аэропортах потребуется внести изменения в федеральные авиационные правила, разрешив отказаться от использования посадочного талона и документа, удостоверяющего личность, в пользу технологии распознавания лиц.

РБК направил запрос в Минтранс о ходе подготовки изменений для внедрения биометрии в аэропортах. «Аэрофлот» до момента внесения изменений в законодательство будет применять биометрию вместе с ручной проверкой документов, уточнил Демин.

Ранее представители Шереметьево заявляли о планах провести эксперимент по биометрической идентификации, в том числе на международных рейсах. Пограничная служба ФСБ хотела установить в аэропортах специальные кабины для пропуска россиян через границу по биометрии, сообщал ТАСС в октябре 2019 года. Предполагалось, что эти кабины в будущем будут работать и для иностранных граждан, но для этого им придется оставить в России свои биометрические данные. Представители Минцифры и Шереметьево пояснили, что возможность использования ЕБС для идентификации на международных рейсах будет рассматриваться в будущем. Пока проведение эксперимента «технически возможно только для рейсов с российскими паспортами», пояснил источник РБК, близкий к Шереметьево, что связано «со спецификой работы госуслуг и технологической карты Минцифры и «Ростелекома».

Технологии и медиа
Минтранс предложил массово внедрять биометрию в аэропортах Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По словам эксперта в области информационной безопасности Алексея Лукацкого, при использовании биометрии в аэропортах появятся те же риски, что и при любом использовании ЕБС, в частности, риск утечки персональных данных из биометрической системы. По его словам, интеграция ЕБС с информсистемой аэропорта увеличивает число компаний, у которых есть доступ к базе данных, что «увеличивает, хоть и несущественно», риски несанкционированного доступа к этим данным. «Также сохраняются риски, связанные с использованием deepfake (технология, которая позволяет смоделировать лицо и голос человека. — РБК) и подменой биометрических данных. Каких-либо мероприятий против них пока не предусмотрено, по крайней мере публично о них не сообщалось», — отметил Лукацкий.

Как планируют внедрять биометрию в аэропортах

В феврале этого года Минтранс опубликовал ведомственную программу цифровой трансформации, в которой указал, что к концу 2023 года биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур должна появиться в 6% российских аэропортов (12 аэропортов), а в случае получение дополнительного финансирования — в 15% (30 аэропортов). Для использования технологии оператор аэропорта должен будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), на развитие которой из бюджета планируется выделить 585,2 млн руб. (и еще 3,8 млрд руб. допфинансирования, которое пока не утверждено).

Автор: Владислав Скобелев.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: биометрия , «Шереметьево» , Минтранс
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