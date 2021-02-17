Минтранс предложил массово внедрять биометрию в аэропортах

К концу 2023 года биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур должна появиться в 6% российских аэропортов, рассчитывает Минтранс. Но внедрение может быть и масштабнее, если ведомство найдет финансирование

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О том, что к концу 2023 года 6% российских аэропортов должны будут использовать биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных «для упрощения транспортных процедур», говорится в опубликованной программе цифровой трансформации Минтранса. Если у министерства получится найти дополнительное финансирование (реализовать так называемый сценарий развития), показатель должен достичь 15%.

На конец 2019 года в России было 202 аэропорта: 78 международных, 89 федерального значения, четыре с пассажиропотоком до 10 млн человек в год и 31 — до 1 млн человек в год, приводятся в документе данные Росавиации. То есть если к концу отчетного периода число аэропортов не изменится (сам Минтранс публично данных по развитию аэропортовой инфраструктуры на этот временной диапазон не давал), то к началу 2024 года система должна быть внедрена не менее чем в 12 аэропортах в базовом сценарии и в 30, если появятся дополнительные средства.

Для использования технологий оператор аэропорта должен будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Будет ли как-то влиять размер аэропорта по объему пассажиропотока для внедрения систем, в документах Минтранса не указано.

На развитие системы предусмотрены 585,2 млн руб. из бюджета, следует из программы, для реализации «сценария развития» потребуется еще 3,8 млрд руб. Всего на реализацию программы цифровой трансформации министерство намерено потратить 8,7 млрд руб., размер необходимого дополнительного финансирования оценен еще в 12,7 млрд руб.