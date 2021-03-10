Власти решили ускорить идущий «черепашьим шагом» сбор биометрии россиян

Граждан хотят побудить более активно сдавать биометрические данные. В Минцифры допустили, что вопрос об увеличении темпов сбора данных можно решить «административными мерами»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Правительство решило активизировать продвигающийся «черепашьим шагом» сбор биометрических данных россиян. Этот вопрос обсуждался 26 февраля на совещании в Минцифры, которое было посвящено применению Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации абонентов связи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на троих участников мероприятия.

На совещании, по данным издания, обсуждался вопрос увеличения количества способов сбора биометрических данных россиян. Один из собеседников газеты, отметил, что чиновники Минцифры, признавая крайне низкий темп заполнения ЕБС (управляется «Ростелекомом»), обещали «решить вопрос административными мерами».

По словам другого участника совещания, речь, в частности, идет о том, чтобы побудить граждан к более активной сдаче биометрических данных в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) и через специальное мобильное приложение. «Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно», — добавил он.

Сейчас в ЕБС зарегистрированы около 164 тыс. граждан. В министерстве надеются увеличить этот показатель до 70 млн (столько зарегистрировано граждан на портале госуслуг).