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Власти решили ускорить идущий «черепашьим шагом» сбор биометрии россиян

Граждан хотят побудить более активно сдавать биометрические данные. В Минцифры допустили, что вопрос об увеличении темпов сбора данных можно решить «административными мерами»
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Правительство решило активизировать продвигающийся «черепашьим шагом» сбор биометрических данных россиян. Этот вопрос обсуждался 26 февраля на совещании в Минцифры, которое было посвящено применению Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации абонентов связи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на троих участников мероприятия.

На совещании, по данным издания, обсуждался вопрос увеличения количества способов сбора биометрических данных россиян. Один из собеседников газеты, отметил, что чиновники Минцифры, признавая крайне низкий темп заполнения ЕБС (управляется «Ростелекомом»), обещали «решить вопрос административными мерами».

По словам другого участника совещания, речь, в частности, идет о том, чтобы побудить граждан к более активной сдаче биометрических данных в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) и через специальное мобильное приложение. «Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно», — добавил он.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Сейчас в ЕБС зарегистрированы около 164 тыс. граждан. В министерстве надеются увеличить этот показатель до 70 млн (столько зарегистрировано граждан на портале госуслуг).

По официальным данным, пишет газета, сбором биометрии могут заниматься 228 банков, однако масштабы сбора данных законодательно не закреплены. Поэтому ЦБ намеревается обязать банки с универсальной лицензией собирать биометрические данные в 80% подразделений в населенных пунктах, где проживают более 1 тыс. жителей, сообщает издание.

В Минцифры «Коммерсанту» подтвердили, что прорабатывают вопрос по сбору биометрии в МФЦ. Ранее ведомство разработало проект постановления правительства, который вносит соответствующие изменения в порядок работы центров.

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В «Ростелекоме» изданию также сообщили, что планируется запуск приложения, с помощью которого россияне смогут самостоятельно регистрировать свои биометрические данные. На их основе граждане смогут пользоваться оплатой «по лицу» проходить на массовые мероприятия, заключать договоры с мобильным оператором, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. В компании пояснили, что эти меры позволят увеличить скорость наполнения и количество регистраций в ЕБС.

Материал дополняется.

Авторы
Михаил Юшков, Мария Лисицына
Минцифры биометрические данные
РБК
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