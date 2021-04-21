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Фиксированный рекорд IPO
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Газета
Фиксированный рекорд IPO
Газета № 056 (3345) (2104) Финансы,
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Фиксированный рекорд IPO

Российские компании в первом квартале привлекли $2,7 млрд инвестиций
Активность российских компаний на рынке акционерного капитала стала рекордной для первых кварталов за десять лет. Такой результат обеспечили всего три сделки, крупнейшая из которых — рекордное для ретейла IPO дискаунтера Fix Price
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

За первый квартал 2021 года российские компании привлекли $2,7 млрд на сделках по выпуску акций, депозитарных расписок и конвертируемых облигаций, свидетельствуют данные обзора российского инвестиционного банкинга от аналитической компании Refinitiv. Это на 121% выше результата для первого квартала 2020 года и лучшее начало года с 2011-го.

Львиную долю результата обеспечило IPO сети дискаунтеров Fix Price, которая привлекла в марте $1,77 млрд, разместив акции на Лондонской бирже, следует из данных Refinitiv. Владельцы компании предложили инвесторам 21% уставного капитала, или более 178 млн расписок (GDR). Компания разместилась по верхней границе $9,75 за акцию и была оценена в $8,3 млрд. Сейчас она торгуется на LSE по $9,59, капитализация составляет около $8,16 млрд. IPO Fix Price было крупнейшим за всю историю российского ретейла и рекордным по объему после размещения «Русала» в 2010 году.

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Помимо размещения Fix Price на рынке акционерного капитала в первом квартале 2021 года прошли еще две сделки: в феврале Ozon разместила облигации, конвертируемые в депозитарные акции, на $750 млн. Это более половины суммы, привлеченной компанией на IPO в 2020 году, — тогда Ozon разместилась на $1,2 млрд. Кроме того, в марте «М.Видео» провела вторичное размещение (SPO), продав акции на $241,3 млн.

Благодаря сделке Fix Price впервые с 2014 года IPO обогнало по объему привлеченных средств SPO и размещение конвертируемых облигаций одновременно.

В остальных сферах работы инвестбанков такого результата добиться не удалось: объем сделок слияния и поглощения (M&A) сократился до $4,8 млрд, на 87% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Такой результат объясняется эффектом высокой базы прошло года: в первом квартале 2020 года правительство объявило о приобретении контрольного пакета Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн руб. ($33,8 млрд). Крупнейшей сделкой начала этого года стала покупка разработчика мобильных игр Nexters SPAC-компанией Kismet Acquisition One совладельца «МузТВ» Ивана Таврина. В результате сделки Nexters была оценена в $2 млрд.

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Второй по величине сделкой стала покупка Трубной металлургической компанией Челябинского трубопрокатного завода за $1,13 млрд, третьей — анонсированная продажа «Русалом» 14% в Быстринском медном проекте «Интерросу» за $570 млн.

Refinitiv отмечает и увеличение активности российского среднего бизнеса. Показатель объема сделок с участием среднего бизнеса вырос на 164% по сравнению с прошлым годом.

Рынок заемного капитала сократился: российские компании за три месяца привлекли на нем $6,5 млрд, что на 28% меньше, чем в прошлом году. В список крупнейших сделок на рынке долгового капитала вошли размещения «Газпром Капитала» ($2 млрд), «Газ Финанса» ($1,211 млрд) и Московского кредитного банка ($729 млн).

Среди инвестбанков по размеру заработанных комиссий первое место занял «ВТБ Капитал» ($22,6 млн, сокращение на 14,8%), второе место — у Morgan Stanley ($15,7 млн, рост на 319%), замыкает тройку Citibank ($14 млн, рост на 49,9%).

Автор: Павел Казарновский.
Теги: M&A , IPO
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