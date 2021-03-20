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В ЦБ предложили создать «конвейер» для поддержки компаний перед IPO

На российским рынке первичных размещений «не все так радужно», заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Нужно создавать среду, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке, считает он
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов предложил создать «конвейер поддержки IPO», чтобы компании могли расти и привлекать капитал на фондовом рынке. Пока в этом направлении, по его оценке, «не все так радужно». Об этом Швецов сказал во время выступления на сессии ЦБ и Минфина по работе над стратегией развития финансового рынка до 2030 года.

«Защита инвесторов, к сожалению, не стала приоритетом государства [в отношении] как публичных компаний, так и растущих компаний. Поэтому на графике [объемов IPO по странам] Россия еле видна», — сказал Швецов. Он признал, что рынок капитала не стал источником привлечения средств для российских копаний и, «хотя последние IPO были достаточно успешны», они проводились IT-компаниями, «которые реализуют новые бизнес-модели с помощью IT-технологий».

Акции Fix Price начали первые после IPO торги на Мосбирже ростом
Инвестиции
Фото:Shutterstock

«Нам нужно об этом серьезно задуматься. Если мы не создадим конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим их выходом на IPO, то только на долговом финансировании будет достаточно сложно растить нашу экономику», — заметил зампред ЦБ. По его словам, инвестиции в капитал могут стать источником средств на модернизацию экономики и на CAPEX (капитальные затраты компаний). «Это [должно быть] создание среды, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке», — заключил Швецов.

После введения санкций за присоединение Крыма российские компании практически перестали выходить на рынок IPO. В 2020 году ситуация улучшилась: прошли 22 сделки по выпуску акций и других ценных бумаг на $7,7 млрд (рост на 131% к 2019 году), однако $4,5 млрд от этой суммы составили SPO (повторные размещения). В 2020 и 2021 году году на IPO вышли Ozon (на бирже NASDAQ), «Совкомфлот» и девелопер «Самолет» (на Московской бирже), ретейлер Fix Price (в Лондоне и Москве). На 2021 год у аналитиков более позитивные прогнозы: инвестбанк UBS ожидает размещений на $10 млрд. О планируемом размещении уже объявил, например, золотодобытчик GV Gold.

Российские компании заинтересовались IPO на фоне притока на рынок розничных инвесторов (брокерские счета открыли 10 млн россиян) и бума размещения в США. В 2020 году в США компании привлекли рекордные за все время $167 млрд, писал Wall Street Journal. Практически половину этого роста обеспечили размещения SPAC (Special Purpose Acquisition Company — компании, привлекающие инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощению).

Золотодобывающая GV Gold проведет IPO в Москве на $500 млн
Бизнес
Фото:GV-Gold / Facebook

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Российские власти уже задумались о создании законодательства для работы SPAC в России. Предложение разрешить SPAC-компаниям привлекать средства. размещения акции или токены, содержалось в «Дорожной карте по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития», которая разрабатывалось в правительстве, писал РБК.

Автор
Павел Казарновский
Сергей Швецов ЦБ IPO
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