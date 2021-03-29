UC Rusal продаст долю в медном активе Владимиру Потанину за $570 млн

После передачи Быстринского проекта всем акционерам компании «Норникель» UC Rusal продаст свою долю в нем (14%) «Интерросу» Владимира Потанина. Сумма сделки составит $570 млн и позволит UC Rusal снизить долг

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Компания UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, рассчитывает получить от «Норильского никеля» 14% акций Быстринского медного проекта. Затем она продаст эту долю за $570 млн «Интерросу», принадлежащему президенту и крупнейшему акционеру «Норникеля» Владимира Потанина. Об этом UC Rusal сообщил в понедельник, 29 марта.

Сейчас 50,01% Быстринского проекта (в него входят Быстринское месторождение и Быстринский ГОК в Забайкальском крае) принадлежит «Норникелю», а оставшиеся акции — «Интерросу» (36,66%) и китайскому фонду Hopu Investments (13,33%). 26 марта «Норникель» сообщил о планах выделения Быстринского проекта в пользу всех акционеров компании. UC Rusal, которой принадлежит 27,8% акций «Норникеля», поддержала эту идею.

«Мы достигли предварительной договоренности с UC Rusal о выкупе их доли в Быстринском проекте после потенциальной сделки по выделению», — подтвердил РБК представитель «Интерроса». Но, по его словам, это решение еще должно быть рассмотрено на совете директоров и собрании акционеров «Норникеля». С учетом сроков получения необходимых разрешений и прохождения корпоративных процедур, включая общее собрание акционеров «Норникеля», ожидается, что процесс выделения может занять около двух лет, сообщил «Норникель».

«Быстринский ГОК — отдельный актив, географически удаленный и практически не интегрированный в производственную цепочку «Норникеля», между двумя активами нет никаких существенных синергий», — говорил 26 марта Потанин. По его словам, у проекта есть самостоятельная и весьма интересная для рынка инвестиционная история, поэтому его выделение из состав «Норникеля» должно позволить создать новую стоимость для всех акционеров.