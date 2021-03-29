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Бизнес ,  
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UC Rusal продаст долю в медном активе Владимиру Потанину за $570 млн

После передачи Быстринского проекта всем акционерам компании «Норникель» UC Rusal продаст свою долю в нем (14%) «Интерросу» Владимира Потанина. Сумма сделки составит $570 млн и позволит UC Rusal снизить долг
Норникель GMKN ₽23 236 +4,64% Купить
«Русал» RUAL ₽47,95 +4,72% Купить
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Компания UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, рассчитывает получить от «Норильского никеля» 14% акций Быстринского медного проекта. Затем она продаст эту долю за $570 млн «Интерросу», принадлежащему президенту и крупнейшему акционеру «Норникеля» Владимира Потанина. Об этом UC Rusal сообщил в понедельник, 29 марта.

Сейчас 50,01% Быстринского проекта (в него входят Быстринское месторождение и Быстринский ГОК в Забайкальском крае) принадлежит «Норникелю», а оставшиеся акции — «Интерросу» (36,66%) и китайскому фонду Hopu Investments (13,33%). 26 марта «Норникель» сообщил о планах выделения Быстринского проекта в пользу всех акционеров компании. UC Rusal, которой принадлежит 27,8% акций «Норникеля», поддержала эту идею.

«Мы достигли предварительной договоренности с UC Rusal о выкупе их доли в Быстринском проекте после потенциальной сделки по выделению», — подтвердил РБК представитель «Интерроса». Но, по его словам, это решение еще должно быть рассмотрено на совете директоров и собрании акционеров «Норникеля». С учетом сроков получения необходимых разрешений и прохождения корпоративных процедур, включая общее собрание акционеров «Норникеля», ожидается, что процесс выделения может занять около двух лет, сообщил «Норникель».

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Финансы
Владимир Потанин

«Быстринский ГОК — отдельный актив, географически удаленный и практически не интегрированный в производственную цепочку «Норникеля», между двумя активами нет никаких существенных синергий», — говорил 26 марта Потанин. По его словам, у проекта есть самостоятельная и весьма интересная для рынка инвестиционная история, поэтому его выделение из состав «Норникеля» должно позволить создать новую стоимость для всех акционеров.

Быстринский проект вышел на полную мощность по добыче меди во втором квартале 2020 года и по итогам года заработал $700 млн доналоговой прибыли (EBITDA). На этом проекте планируется добывать около 70 тыс. т меди и около 240-250 тыс. унций золота (в концентратах) в год.

Продажа доли UC Rusal в этом проекте позволит компании снизить долг, который по итогам 2020 года составил $5,5 млрд. РБК направил запрос представителю алюминиевой компании.

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Исходя из договоренности UC Rusal и «Интерроса», 100% Быстринского проекта оценивается в $4 млрд. Hopu Investments купил долю в нем в 2015 году за $100 млн, когда весь проект оценивался в лишь в $751 млн, он владеет пут-опционом на продажу своей доли «Норникелю» за $428 млн.

Потанин с 2016 года планировал провести IPO Быстринского проекта, однако, оно несколько раз переносилось из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. После завершения выделения (spin off) акционеры «Норникеля» получат акции Быстринского проекта, которые будут торговаться на Московской бирже, говорится в сообщении UC Rusal.

Автор
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
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