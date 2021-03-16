Крупнейший производитель труб закрыл сделку по покупке ЧТПЗ

В ТМК ожидают, что покупка контрольного пакета в ЧТПЗ позволит оптимизировать загрузку производственных мощностей и сократить логистические расходы, а также повысить операционную эффективность бизнеса

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Крупнейший в России производитель труб — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского — закрыл сделку по покупке у Андрея Комарова 86,54% акций другого производителя труб, ПАО «ЧТПЗ». Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

Стоимость акций ЧТПЗ на Московской бирже во вторник, 16 марта, выросла более чем на 1,5%. Резкий скачок их котировок произошел 9 марта, когда ТМК объявила о предстоящей покупке контрольного пакета. Тогда стоимость бумаг ЧТПЗ выросла сразу на 16,44%. Акции ТМК 16 марта подешевели более чем на 1,5%, однако с 9 марта они подорожали примерно в полтора раза.

В сообщении ТМК подчеркивается, что сделка, в периметр которой вошли активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ, позволит оптимизировать загрузку производственных мощностей и сократить логистические расходы, а также повысить операционную эффективность бизнеса.

«ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта», — отмечается в сообщении компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку, но потребовала от компаний не допускать необоснованного роста цен на продукцию.