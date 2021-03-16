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Крупнейший производитель труб закрыл сделку по покупке ЧТПЗ

В ТМК ожидают, что покупка контрольного пакета в ЧТПЗ позволит оптимизировать загрузку производственных мощностей и сократить логистические расходы, а также повысить операционную эффективность бизнеса
ТМК TRMK ₽91,8 -1,61% Купить
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Крупнейший в России производитель труб — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского — закрыл сделку по покупке у Андрея Комарова 86,54% акций другого производителя труб, ПАО «ЧТПЗ». Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

Стоимость акций ЧТПЗ на Московской бирже во вторник, 16 марта, выросла более чем на 1,5%. Резкий скачок их котировок произошел 9 марта, когда ТМК объявила о предстоящей покупке контрольного пакета. Тогда стоимость бумаг ЧТПЗ выросла сразу на 16,44%. Акции ТМК 16 марта подешевели более чем на 1,5%, однако с 9 марта они подорожали примерно в полтора раза.

В сообщении ТМК подчеркивается, что сделка, в периметр которой вошли активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ, позволит оптимизировать загрузку производственных мощностей и сократить логистические расходы, а также повысить операционную эффективность бизнеса.

«ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта», — отмечается в сообщении компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку, но потребовала от компаний не допускать необоснованного роста цен на продукцию.

Ранее аналитики отмечали, что объединение ТМК и ЧТПЗ создаст игрока, совокупно занимающего 41% российского рынка производства труб разных видов, в том числе 79% рынка бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Доля объединенной компании на рынке труб большого диаметра (ТБД), которые, в частности, используются для строительства газопроводов «Газпрома», может составить 30–35%.

«С учетом новых мощностей сможем полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах», — комментировал ранее предстоящую сделку Пумпянский.

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Кроме того, в периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы ЧТПЗ, а также активы, связанные с ломозаготовкой и переработкой. Нефтесервисный дивизион ГК «Римера» в периметр сделки не вошел.

Автор
Евгений Калюков
ЧТПЗ ТМК производство труб
Материалы по теме
Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ
Бизнес
ФАС выставила Пумпянскому условия для покупки ЧТПЗ
Бизнес
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