Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,58 75,75 EUR Нал. 92,23 91,37 USD Бирж. 76,04 -0,31 EUR Бирж. 91,77 -0,16 USD ЦБ. 76,25 +0,70 EUR ЦБ. 91,48 +1,02 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 53951,00 -1724,91 IMOEX 3583,36 +0,26% RTSI 1484,76 +0,55% Brent 67,80 +1,47% DJIA 34077,63 -0,36% Nasdaq 13914,77 -0,98%
Антикризисный запрос банков удовлетворен на треть
Лента новостей
Российский бизнес установил 10-летний рекорд по размещениям в I квартале 10:00, Финансы Трамп оценил свои взаимоотношения с Путиным 09:59, Политика Трамп заявил о серьезном отношении к идее участия в президентских выборах 09:53, Политика Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля 09:46, Общество Как правильно выбрать криптобиржу. 10 простых шагов 09:41, Крипто Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев 09:36, PRO Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке 09:32, РБК Cтиль и Dyson Производитель овсяного молока с инвестициями Jay-Z проведет IPO на NASDAQ 09:20, Инвестиции Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе 09:18, Общество Колумбия выразила протест России в связи с нарушением воздушных границ 09:00, Политика Эксперты оценили шансы на повышение уже в апреле ключевой ставки ЦБ до 5% 09:00, Финансы После взрыва в Нижегородской области задержали сотрудников газовой службы 08:55, Общество Посол США уедет в Вашингтон, QIWI опасается санкций. Главное за ночь 08:49, Общество Присяжные не смогли вынести вердикт по делу об убийстве Флойда 08:45, Общество Серийное производство Aurus начнется в мае на заводе в Татарстане 08:38, Бизнес Как иммунитет работает против вирусов 08:34, РБК и Деринат Между бездельем и авралом: сколько нужно работать, чтобы быть счастливым 08:32, PRO Аналитики подсчитали, в каких городах можно быстрее накопить на квартиру 08:30, Общество Маск указал на отсутствие включенного автопилота на разбившейся Tesla 08:17, Бизнес Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей 08:05, РБК и Альфа-Банк Как выглядит здание ресторана «Прага» перед реставрацией. Фотогалерея 08:00, Фотогалерея  Домашнее вино: как израильская винодельня заработала за время пандемии 07:54, PRO Apple решила вернуть в App Store популярную у сторонников Трампа соцсеть 07:50, Технологии и медиа Умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл 07:42, Политика Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины 07:37, РБК и Фонд Потанина МИД ответил на идею экс-президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС 07:23, Политика Что надо знать o шинах. Тест 07:08, РБК и Nokian Tyres Посол США уедет из России на несколько недель 07:05, Политика
Газета
Антикризисный запрос банков удовлетворен на треть
Газета № 055 (3344) (2004) Финансы,
0

Антикризисный запрос банков удовлетворен на треть

ЦБ провел очередной аукцион РЕПО в рублях
Спрос участников рынка на последнем аукционе длинного РЕПО в 3,6 раза превысил объем удовлетворенных заявок. Потребность банков в заимствованиях выросла на фоне санкций и возможного агрессивного повышения ключевой ставки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ впервые не удовлетворил потребность банков в ликвидности по антикризисному механизму длинного РЕПО — заимствований у регулятора под залог ценных бумаг. 19 апреля на аукционе сроком на 28 дней объем спроса со стороны участников рынка составил 360,3 млрд руб., а объем заключенных сделок — лишь 100 млрд руб., следует из информации на сайте Банка России. Средневзвешенная ставка составила 4,6% годовых, на 0,1 п.п. выше ключевой.

Аукционы длинного РЕПО Банк России запустил в мае 2020 года как один из инструментов предоставления дополнительной ликвидности кредитным организациям. Спрос рынка до этого всегда удовлетворялся полностью, даже когда банки запрашивали на аукционе месячного РЕПО 1,2 трлн руб.

Финансы
Банки впервые воспользовались одним из антикризисных инструментов ЦБ Фото: Андрей Любимов / РБК

Чем вызван повышенный спрос банков на деньги ЦБ

В апреле ситуация с ликвидностью в банковском секторе стала более напряженной, говорит начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин: «Во-первых, это связано с активными бюджетными заимствованиями. Во-вторых, в первой половине апреля наблюдался заметный отток средств с банковских счетов в наличность на уровне 250 млрд руб. На этом фоне структурный профицит ликвидности в банковском секторе прилично сжался, упал ниже 1 трлн руб.».

Еще один фактор, оказавший влияние на спрос, — ожидание рынком более агрессивного повышения ключевой ставки ЦБ, отмечают опрошенные РБК аналитики. В феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики, и уже на следующем заседании в марте регулятор повысил ставку на 0,25 п.п., до 4,5% годовых. Аналитики Morgan Stanley допустили, что ЦБ на заседании 23 апреля может поднять ставку сразу на 0,5 п.п. на фоне новых санкций США, касающихся российского суверенного долга. У Банка России сейчас, в преддверии решения по ставке, — «неделя тишины», когда он не дает комментарии по вопросам, прямо или косвенно связанным с денежно-кредитной политикой.

Финансы
Morgan Stanley спрогнозировал более резкий рост ставки ЦБ из-за санкций Фото: Андрей Любимов / РБК

Сделки по аукциону РЕПО заключались на месяц — возможно, некоторые игроки захотели взять запас фондирования «под старую ставку и заработать», замечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Санкции напрямую не повлияли на банки. Конечно, есть косвенное влияние из-за роста санкционных рисков, но в целом пока ситуация стабильна», — добавляет он.

Банки заинтересованы в получении ликвидности от ЦБ на чуть более длительный срок, соглашается Сусин. «На рынке сейчас есть сразу три фактора неопределенности, которые приводят к тому, что форвардные рыночные ставки на конец года составляют 6,1–6,2%, гораздо выше ключевой. Напряженность и неопределенность связаны с тем, что рынок пока не может определить, что будет с бюджетными расходами в связи с посланием президента. Сохраняется фактор геополитической напряженности, что давит на рынки и провоцирует продажи со стороны нерезидентов. И наконец, есть неопределенность денежно-кредитной политики ЦБ», — перечисляет эксперт.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкций против России. Ограничения затронули российский госдолг: американским банкам и другим финансовым организациям с 14 июня запрещено приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и других валютах облигации Минфина и Банка России, а также предоставлять им ссуды. После сообщений о санкциях ЦБ объявил, что при необходимости готов задействовать инструменты для поддержания финансовой стабильности. Однако в тот же день регулятор значительно сократил лимит месячного РЕПО — с 1,5 трлн до 100 млрд руб.

Банк России пока не реагирует на рыночную неопределенность «ни вербально, ни технически (через лимиты РЕПО) и это создает дополнительное напряжение», отмечает Сусин. «Банки заинтересованы в том, чтобы получить фондирование на месяц по достаточно привлекательной ставке, но ситуация с ликвидностью не настолько критическая, чтобы регулятор сейчас был готов что-то менять в своей политике управления ликвидностью», — заключает он.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: банки , ликвидность , ключевая ставка , санкции , РЕПО
Материалы по теме
Сбербанк стал крупнейшим заемщиком ЦБ Финансы
Российские банки удвоили спрос на деньги ЦБ Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter