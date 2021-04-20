Антикризисный запрос банков удовлетворен на треть

ЦБ провел очередной аукцион РЕПО в рублях

Спрос участников рынка на последнем аукционе длинного РЕПО в 3,6 раза превысил объем удовлетворенных заявок. Потребность банков в заимствованиях выросла на фоне санкций и возможного агрессивного повышения ключевой ставки

Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ впервые не удовлетворил потребность банков в ликвидности по антикризисному механизму длинного РЕПО — заимствований у регулятора под залог ценных бумаг. 19 апреля на аукционе сроком на 28 дней объем спроса со стороны участников рынка составил 360,3 млрд руб., а объем заключенных сделок — лишь 100 млрд руб., следует из информации на сайте Банка России. Средневзвешенная ставка составила 4,6% годовых, на 0,1 п.п. выше ключевой.

Аукционы длинного РЕПО Банк России запустил в мае 2020 года как один из инструментов предоставления дополнительной ликвидности кредитным организациям. Спрос рынка до этого всегда удовлетворялся полностью, даже когда банки запрашивали на аукционе месячного РЕПО 1,2 трлн руб.

Чем вызван повышенный спрос банков на деньги ЦБ

В апреле ситуация с ликвидностью в банковском секторе стала более напряженной, говорит начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин: «Во-первых, это связано с активными бюджетными заимствованиями. Во-вторых, в первой половине апреля наблюдался заметный отток средств с банковских счетов в наличность на уровне 250 млрд руб. На этом фоне структурный профицит ликвидности в банковском секторе прилично сжался, упал ниже 1 трлн руб.».

Еще один фактор, оказавший влияние на спрос, — ожидание рынком более агрессивного повышения ключевой ставки ЦБ, отмечают опрошенные РБК аналитики. В феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики, и уже на следующем заседании в марте регулятор повысил ставку на 0,25 п.п., до 4,5% годовых. Аналитики Morgan Stanley допустили, что ЦБ на заседании 23 апреля может поднять ставку сразу на 0,5 п.п. на фоне новых санкций США, касающихся российского суверенного долга. У Банка России сейчас, в преддверии решения по ставке, — «неделя тишины», когда он не дает комментарии по вопросам, прямо или косвенно связанным с денежно-кредитной политикой.

Сделки по аукциону РЕПО заключались на месяц — возможно, некоторые игроки захотели взять запас фондирования «под старую ставку и заработать», замечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Санкции напрямую не повлияли на банки. Конечно, есть косвенное влияние из-за роста санкционных рисков, но в целом пока ситуация стабильна», — добавляет он.

Банки заинтересованы в получении ликвидности от ЦБ на чуть более длительный срок, соглашается Сусин. «На рынке сейчас есть сразу три фактора неопределенности, которые приводят к тому, что форвардные рыночные ставки на конец года составляют 6,1–6,2%, гораздо выше ключевой. Напряженность и неопределенность связаны с тем, что рынок пока не может определить, что будет с бюджетными расходами в связи с посланием президента. Сохраняется фактор геополитической напряженности, что давит на рынки и провоцирует продажи со стороны нерезидентов. И наконец, есть неопределенность денежно-кредитной политики ЦБ», — перечисляет эксперт.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкций против России. Ограничения затронули российский госдолг: американским банкам и другим финансовым организациям с 14 июня запрещено приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и других валютах облигации Минфина и Банка России, а также предоставлять им ссуды. После сообщений о санкциях ЦБ объявил, что при необходимости готов задействовать инструменты для поддержания финансовой стабильности. Однако в тот же день регулятор значительно сократил лимит месячного РЕПО — с 1,5 трлн до 100 млрд руб.

Банк России пока не реагирует на рыночную неопределенность «ни вербально, ни технически (через лимиты РЕПО) и это создает дополнительное напряжение», отмечает Сусин. «Банки заинтересованы в том, чтобы получить фондирование на месяц по достаточно привлекательной ставке, но ситуация с ликвидностью не настолько критическая, чтобы регулятор сейчас был готов что-то менять в своей политике управления ликвидностью», — заключает он.