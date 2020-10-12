Банки впервые воспользовались одним из антикризисных инструментов ЦБ

Банки впервые решили занять у ЦБ деньги с помощью месячного РЕПО - механизма, введенного регулятором в мае на фоне пандемического кризиса. Они взяли в долг сразу 600 млрд руб. До этого все аукционы были признаны несостоявшимися

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Центральному банку впервые удалось провести аукцион РЕПО сроком на месяц — кредитные организации взяли у него 600 млрд руб. под 4,35% годовых на 28 дней под залог ценных бумаг. Это шестой аукцион с момента введения механизма месячного РЕПО в мае, все предыдущие аукционы не состоялись. ЦБ также провел аукцион годового РЕПО, на котором банки взяли значительно меньшую сумму — 20 млрд руб. под 4,5%.

Кредитные организации использовали больше половины лимита по месячному РЕПО. В пятницу, 9 октября, ЦБ установил лимит по таким операциям в 1 трлн руб., повысив его в десять раз. По годовому РЕПО лимит был установлен на уровне 400 млрд руб.

В ЦБ объясняли, что установление лимита объясняется смещением бюджетных расходов на последние недели года в сочетании с текущим активным размещением ОФЗ для финансирования этих расходов. Из-за таких действий в банковском секторе может возникнуть кратковременный дисбаланс распределения ликвидности.

До конца года Минфин намерен занять 2 трлн руб. На аукционе размещения ОФЗ 7 октября был установлен новый рекорд — Минфин смог занять 315 млрд руб., разместив флоутеры — облигации с переменным купонным доходом.