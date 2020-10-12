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Банки впервые воспользовались одним из антикризисных инструментов ЦБ

Банки впервые решили занять у ЦБ деньги с помощью месячного РЕПО - механизма, введенного регулятором в мае на фоне пандемического кризиса. Они взяли в долг сразу 600 млрд руб. До этого все аукционы были признаны несостоявшимися
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральному банку впервые удалось провести аукцион РЕПО сроком на месяц — кредитные организации взяли у него 600 млрд руб. под 4,35% годовых на 28 дней под залог ценных бумаг. Это шестой аукцион с момента введения механизма месячного РЕПО в мае, все предыдущие аукционы не состоялись.  ЦБ также провел аукцион годового РЕПО, на котором банки взяли значительно меньшую сумму — 20 млрд руб. под 4,5%.

Кредитные организации использовали больше половины лимита по месячному РЕПО. В пятницу, 9 октября, ЦБ установил лимит по таким операциям в 1 трлн руб., повысив его в десять раз. По годовому РЕПО лимит был установлен на уровне 400 млрд руб.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В ЦБ объясняли, что установление лимита объясняется смещением бюджетных расходов на последние недели года в сочетании с текущим активным размещением ОФЗ для финансирования этих расходов. Из-за таких действий в банковском секторе может возникнуть кратковременный дисбаланс распределения ликвидности.

До конца года Минфин намерен занять 2 трлн руб. На аукционе размещения ОФЗ 7 октября был установлен новый рекорд — Минфин смог занять 315 млрд руб., разместив флоутеры — облигации с переменным купонным доходом.

Чем объясняется спрос банков

Предлагая механизм месячных и годовых аукционов РЕПО рынку, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в мае говорила, что в банковском секторе растет дисбаланс активов и пассивов по срочности: банки выдают все больше долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов до одного года.

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«Дисбаланс может дальше усилиться в результате того, что банки предоставляют гражданам и бизнесу кредитные каникулы. Чтобы эти дисбалансы не ограничивали способности банков к реструктуризации текущих кредитов и выдаче новых долгосрочных кредитов, мы временно вводим более длительный по сроку инструмент рефинансирования», — отмечала Набиуллина. В качестве залога по таким сделкам банкам разрешено использовать только облигации федерального займа (ОФЗ) и муниципальные облигации с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале. Тем не менее до сих пор инструмент не был востребован.

«Банки заимствуют ликвидность у ЦБ с помощью РЕПО преимущественно в напряженной ситуации на рынке ликвидности, так как это достаточно дорогой инструмент", - замечает аналитик банка БКФ Максим Осадчий, напоминая, что предыдущий всплеск заимствований у ЦБ с помощью сделок РЕПО был в марте-мае (тогда проводились аукционы однодневного и недельного РЕПО) — в начале кризиса и на пике первой волны пандемии. «Текущий всплеск на рынке РЕПО с ЦБ связан с ростом ставок на денежном рынке, банкам стало выгодно заимствовать не на рынке МБК, а у ЦБ под 4,35%», — говорит аналитик. Не исключено, что этот всплеск связан с ростом активности Минфина по привлечению заимствований, в первую очередь, с помощью флоатеров, добавляет он. По мнению Осадчего, наиболее вероятно, что деньги ЦБ на 28 дней привлекли два-три крупных игрока.

Аналитик Fitch Антон Лопатин отмечает, что запас ликвидности в банковском секторе остается на комфортном уровне и составляет 20-25% от активов. «Понятно, что у некоторых банков ситуация может быть лучше или хуже, но в целом нет предпосылок для резкого роста секторального спроса на ликвидность», — считает он.

РБК отправил запрос в топ-15 банков.

Автор
Павел Казарновский
При участии
Юлия Кошкина
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