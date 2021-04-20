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QIWI переводит риски инвесторам
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Газета
QIWI переводит риски инвесторам
Газета № 055 (3344) (2004) Финансы,
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QIWI переводит риски инвесторам

Одна из крупнейших российских платежных компаний допустила возможность новых ограничений со стороны властей
QIWI не может гарантировать отсутствие дальнейших ограничений от ЦБ вплоть до отзыва лицензии, сказано в ее отчете. Впрочем, в компании этот риск оценивают как крайне низкий: ей уже удалось добиться смягчения позиции Банка России
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Платежная компания QIWI не исключает возможность дальнейших ограничений в результате проверок ЦБ. Об этом сообщается в финансовом отчете компании для инвесторов, опубликованном на прошлой неделе.

«Любое нарушение применимых правил может подвергнуть нас потенциальной ответственности, включая штрафы, запрет на проведение определенных операций, введение временной администрации со стороны ЦБ РФ и, в некоторых случаях, отзыв нашей банковской лицензии», — говорится в отчете. В прошлом раскрытии компании в конце марта подробные формулировки о рисках из-за регулирования ЦБ не употреблялись, хотя группа и отмечала, что Банк России может ввести текущие ограничения, влияющие на ее работу, как постоянные.

Представитель QIWI пояснил РБК, что компания информирует инвесторов о всех гипотетических рисках, с которыми может столкнуться. «Риск отзыва лицензии у Киви Банка мы оцениваем как крайне низкий», — указал он. В QIWI напомнили, что компания находится в постоянном диалоге с ЦБ: банк уже устранил почти все выявленные в ходе проверки регулятора нарушения и получил разрешение на возобновление платежей в адрес ряда иностранных магазинов.

Финансы
QIWI заявила о снятии части ограничений ЦБ по переводам за рубеж Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Что случилось с QIWI

В конце 2020 года ЦБ оштрафовал Киви Банк и выдал ему предписание, которое на шесть месяцев запретило проводить большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и осуществлять переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Запрет мог быть связан с борьбой регулятора с незаконными онлайн-казино, букмекерами и другими игроками серого рынка, говорили РБК участники платежного рынка. Аналогичное предписание получила и другая платежная компания — «дочка» Сбербанка «ЮMoney» (сейчас они тоже частично сняты).

Киви Банк играет центральную роль в работе всех ключевых бизнес-сегментов группы, указано в отчете QIWI. Он предоставляет услуги эквайринга и расчетов по депозитам внутри группы, а также является банковским учреждением, на основе которого функционирует банк для предпринимателей «Точка» и на основе которого в проекте «Факторинг Плюс» запущены электронные банковские гарантии.

В экосистему QIWI входят Киви Банк, платежные системы CONTACT и Rapida, QIWI-кошелек, сеть платежных терминалов, банк «Точка», сервисы для самозанятых и бизнеса «Рокетбанк» и «Факторинг Плюс», QIWI Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и т.д.

Опасения из-за ЦБ

Как поясняется в отчете, кроме проверки 2020 года ЦБ проводил масштабную плановую проверку Киви Банка в 2018 году, в результате которой был выявлен ряд нарушений, в том числе в сфере требований к отчетности, борьбы с отмыванием денег, кибербезопасности и т.д. «Меры, принятые в отношении нас ЦБ РФ, не оказали существенного влияния на нашу деятельность и в основном были отменены», — говорится в отчете для инвесторов. Ограничения 2020 года, по мнению QIWI, вызваны общими тенденциями усиления контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей.

По мнению компании, нет никаких гарантий того, что новые санкции ЦБ не будут наложены в результате каких-либо прошлых или будущих проверок, а также того, что QIWI не подвергнется более тщательной проверке регулятора, которая может обнаружить существенные или незначительные нарушения банковских правил. «Любые такие санкции могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на наш бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности», — подчеркивается в докладе.

Финансы
Сооснователь QIWI Борис Ким уйдет с поста главы компании Борис Ким

К рискам при проверках QIWI относит необходимость значительного финансирования новых проектов, что оказывает «определенное давление на способность Киви Банка соблюдать применимые требования к капиталу и другие пруденциальные нормативы», а также дополнительные проверки компании, связанные с деятельностью карт рассрочек «Совесть» (в прошлом году проект был продан Совкомбанку) и «Рокетбанка» (больше не работает). «Учитывая, что бизнесы были проданы или прекращены, у нас может не быть всех необходимых архивных материалов, которые могут потребоваться регулирующему органу, и мы не сможем получить такие документы по запросу. Любое невыполнение каких-либо требований регулирующего органа в этом отношении может привести к дополнительным санкциям в отношении нас со стороны ЦБ РФ».

Формулировки отчетности в отношении отсутствия стопроцентной уверенности, что со стороны регулирующих органов не последует дальнейших ограничений, являются стандартными и ранее употреблялись QIWI в их официальных раскрытиях, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Но, по его словам, на текущий момент существует неопределенность относительно дальнейших действий Банка России в отношении Киви Банка. «Более пристальное внимание регулятора будет сохраняться на протяжении всего срока действия предписания», — добавляет Асатуров.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: QIWI , Киви Банк , Банк России , платежи , лицензия
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