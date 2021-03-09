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Финансы ,  
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Сервис Сбербанка «ЮMoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями

«ЮMoney» возобновил работу с 45 международными компаниями-нерезидентами. В январе сервис, принадлежащий Сбербанку и ранее носивший название «Яндекс.Деньги», столкнулся с ограничениями от Центробанка
Сбербанк SBER ₽277,5 +1% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») возобновил платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России, сообщили РБК в компании.

«Эти компании вновь могут принимать платежи через «ЮKassa» и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на площадках кошельком «ЮMoney» (там, где такой метод подключен)», — сообщили в «ЮMoney».

Там добавили, что продолжают консультации с Центробанком по вопросу снятия временных ограничений для других компаний-нерезидентов.

Источник на платежном рынке рассказал РБК, что ограничения сняты на переводы в адрес Aliexpress, Booking.com, Google и на игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming.

Сервис Сбербанка ограничил переводы россиян иностранным компаниям
Финансы
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

«ЮMoney» сообщил, что получил предписание от ЦБ, накладывающее ограничения на операции клиентов сервиса с компаниями, зарегистрированными за пределами России, в середине января. «Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Все компании, чью деятельность затронули ограничения, проинформированы индивидуально. Изменения затронули небольшое число компаний относительно общей базы», — заявили тогда в компании. Там отметили, что на работу внутри России ограничения не распространяются.

Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК отказался комментировать работу действующих кредитных организаций, однако отметил, что «Банк России последовательно принимает меры, в том числе и ограничительного характера, к кредитным организациям, вовлеченным в проведение непрозрачных трансграничных операций».

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AliExpress перестал принимать оплату через сервис Сбербанка «ЮMoney»
Финансы
Фото:Aly Song / Reuters

Введенные ЦБ ограничения затронули работу «ЮMoney» с сайтом AliExpress, который перестал принимать платежи с помощью сервиса. Помимо этого, на ограничения также пожаловались пользователи онлайн-игр, в частности League of Legends и Valorant, а также клиенты Origin — магазина игр от Electronic Arts. Помимо этого, запрет ЦБ мог отразиться на работе криптовалютных бирж. Некоторые из них имели возможность вывода средств при помощи «ЮMoney», однако после введения ограничения такая функция была отключена.

В конце 2020 года стало известно, что ЦБ оштрафовал Киви Банк на 11 млн руб. и запретил сервису проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Активность регулятора в отношении QIWI и других игроков могла быть связана с борьбой с рынком нелегальных онлайн-казино и азартных игр. После новости о штрафе и запретах ЦБ в отношении сервиса бумаги QIWI на бирже NASDAQ потеряли более чем 20% стоимости.

Авторы
Виктория Полякова, Евгения Чернышова
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