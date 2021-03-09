Сервис Сбербанка «ЮMoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями

«ЮMoney» возобновил работу с 45 международными компаниями-нерезидентами. В январе сервис, принадлежащий Сбербанку и ранее носивший название «Яндекс.Деньги», столкнулся с ограничениями от Центробанка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») возобновил платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России, сообщили РБК в компании.

«Эти компании вновь могут принимать платежи через «ЮKassa» и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на площадках кошельком «ЮMoney» (там, где такой метод подключен)», — сообщили в «ЮMoney».

Там добавили, что продолжают консультации с Центробанком по вопросу снятия временных ограничений для других компаний-нерезидентов.

Источник на платежном рынке рассказал РБК, что ограничения сняты на переводы в адрес Aliexpress, Booking.com, Google и на игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming.