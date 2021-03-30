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QIWI заявила о снятии части ограничений ЦБ по переводам за рубеж

В декабре ЦБ запретил QIWI проводить платежи в адрес иностранных магазинов, за которыми могли скрываться нелегальные казино. Часть ограничений сняты, но некоторые из них могут стать постоянными, заявили в QIWI
QIWI QIWI ₽828 +5,61% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Банк России снял с платежной компании QIWI часть ограничений, которые были наложены на нее в декабре 2020 года. QIWI вновь может проводить онлайн-платежи в адрес некоторых ключевых иностранных магазинов, говорится в сообщении группы о финансовых результатах за 2020 год.

«В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ЦБ РФ по устранению выявленных недостатков и нарушений, устранению или сокращению введенных ограничений и считаем, что на дату настоящего пресс-релиза практически все выявленные ЦБ РФ нарушения были устранены. В результате такого сотрудничества ЦБ РФ разрешил нам возобновить платежи в пользу некоторых ключевых иностранных мерчантов и снял некоторые другие ограничения, введенные в декабре 2020 года», — говорится в сообщении. В компании не назвали число и наименования магазинов, в отношении которых сняты ограничения.

При этом в QIWI считают, что нет гарантий по дальнейшему ослаблению ограничений. В компании не исключают, что в итоге они могут стать постоянными, в том числе путем принятия новых законов или нормативных актов.

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Борис Ким

В декабре 2020 года ЦБ по результатам проверки оштрафовал QIWI Банк на 11 млн руб., а также запретил проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. ЦБ ввел этот запрет для борьбы с переводами в адрес нелегальных онлайн-казино, букмекеров и других серых игроков платежного рынка. Аналогичные ограничения в январе 2021 года начали действовать и в отношении «дочки» Сбербанка «ЮMoney». В марте сервис возобновил работу с 45 иностранными компаниями, в том числе с AliExpress, Booking.com, Google, игровыми сервисами Steam, Epic Games, Wargaming. В декабре ЦБ также отозвал лицензии у банков «Финтех» и «Онего» за проведение непрозрачных операций.

По подсчетам QIWI, влияние запрета на выручку сегмента платежных сервисов за четвертый квартал 2020 года составило от 500 млн до 600 млн руб. За этот период чистая выручка в сегменте платежных сервисов выросла на 6%, до 5,8 млрд руб. Если бы регуляторные ограничения действовали в течение девяти месяцев 2020 года, то это негативно затронуло бы примерно 33–40% чистой выручки сегмента платежных сервисов, оценивала компания в конце прошлого года.

ЦБ запретил QIWI переводить деньги иностранным магазинам
Финансы
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

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«Наложенные на нас ограничения были обусловлены в первую очередь эволюцией общего подхода ЦБ РФ к толкованию применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей, которые мы наблюдаем в последнее время, а не конкретными выявленными недостатками», — объясняется в сообщении. QIWI считает, что эти ограничения существенно снизят оборот электронной коммерции и денежных переводов и, следовательно, будут продолжать оказывать негативное влияние на операционные результаты сегмента платежных сервисов.

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Эффект ставок

В QIWI также негативно оценили создание нового государственного органа — Единого центра учета переводов интерактивных ставок (ЕЦУП). Закон о создании центра был принят в декабре 2020 года. QIWI с 2016 года выступает оператором Центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) — структуры, созданной совместно с одной из саморегулируемых ассоциаций букмекерских контор. Это позволяет группе принимать электронные ставки от имени букмекерских компаний и обрабатывать их платежи.

«Если мы не сможем обеспечить себе активную роль в этом новом отраслевом секторе, то можем столкнуться с уменьшением или полной потерей оборотов платежей и выручки, прямо или косвенно связанных с ЦУПИСом, созданным QIWI Банком», — предупредили в QIWI. По мнению компании, это или любое другое существенное изменение законодательства о ставках может негативно повлиять на оборот платежей, выручку и маржу бизнеса платежных сервисов. Единый оператор еще не выбран, поэтому QIWI пока может проводить операции, связанные со ставками.

Автор
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
ЦБ платежи QIWI
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