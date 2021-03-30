QIWI заявила о снятии части ограничений ЦБ по переводам за рубеж

В декабре ЦБ запретил QIWI проводить платежи в адрес иностранных магазинов, за которыми могли скрываться нелегальные казино. Часть ограничений сняты, но некоторые из них могут стать постоянными, заявили в QIWI

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Банк России снял с платежной компании QIWI часть ограничений, которые были наложены на нее в декабре 2020 года. QIWI вновь может проводить онлайн-платежи в адрес некоторых ключевых иностранных магазинов, говорится в сообщении группы о финансовых результатах за 2020 год.

«В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ЦБ РФ по устранению выявленных недостатков и нарушений, устранению или сокращению введенных ограничений и считаем, что на дату настоящего пресс-релиза практически все выявленные ЦБ РФ нарушения были устранены. В результате такого сотрудничества ЦБ РФ разрешил нам возобновить платежи в пользу некоторых ключевых иностранных мерчантов и снял некоторые другие ограничения, введенные в декабре 2020 года», — говорится в сообщении. В компании не назвали число и наименования магазинов, в отношении которых сняты ограничения.

При этом в QIWI считают, что нет гарантий по дальнейшему ослаблению ограничений. В компании не исключают, что в итоге они могут стать постоянными, в том числе путем принятия новых законов или нормативных актов.

В декабре 2020 года ЦБ по результатам проверки оштрафовал QIWI Банк на 11 млн руб., а также запретил проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. ЦБ ввел этот запрет для борьбы с переводами в адрес нелегальных онлайн-казино, букмекеров и других серых игроков платежного рынка. Аналогичные ограничения в январе 2021 года начали действовать и в отношении «дочки» Сбербанка «ЮMoney». В марте сервис возобновил работу с 45 иностранными компаниями, в том числе с AliExpress, Booking.com, Google, игровыми сервисами Steam, Epic Games, Wargaming. В декабре ЦБ также отозвал лицензии у банков «Финтех» и «Онего» за проведение непрозрачных операций.