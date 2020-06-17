QIWI продала карту рассрочки «Совесть» Совкомбанку

Что будет с «Халвой» и «Совестью»
Совкомбанк, который уже выпускает основного конкурента «Совести» — карту рассрочки «Халва», объединит обе программы в «Национальную систему рассрочек «Халва». Для держателей карты «Совесть» текущие условия карты рассрочки «Халва» начнут действовать автоматически в течение месяца, уточняют QIWI и Совкомбанк: замена карт, мобильного приложения, личного кабинета и изменения графика платежей по рассрочке не потребуется. Совкомбанк также планирует сделать предложения по трудоустройству ряду сотрудников проекта «Совесть» и компенсировать QIWI часть расходов, связанных с увольнениями.
«Клиенты «Совести» получат доступ дополнительно к 200 тыс. магазинов—партнеров «Халвы» (у «Совести более 60 тыс. магазинов-партнеров. — РБК), а также к более длинным срокам рассрочки», — пообещал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
«Халва» была запущена в марте 2017 года, картой пользуются 5 млн клиентов, сообщил РБК представитель кредитной организации. Число карт «Совесть», выпуск которых начался в ноябре 2016 года, на данный момент не уточняется. По итогам 2019 года банк QIWI эмитировал 1,3 млн таких карт, следует из его отчетности. Таким образом число клиентов объединенной системы может превысить 6,3 млн человек.
На конец 2019 года на карты «Халва» приходилось 15,8% розничного кредитного портфеля Совкомбанка. Задолженность клиентов по этому продукту составляла 43,2 млрд руб. Портфель карт рассрочки за 2019 год увеличился более чем в два раза, следует из отчетности Совкомбанка по МСФО. За тот же период чистый процентный доход банка по картам рассрочки составил чуть больше 6 млрд руб., или 14% от этой статьи дохода.
На конец прошлого года розничный кредитный портфель банка QIWI составлял 8,74 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Он весь сформирован за счет выданных карт «Совесть». В 2019 году чистый убыток группы QIWI в сегменте потребительских финансовых услуг, который формируется за счет «Совести», составил 1,98 млрд руб. За год объем потерь сократился за счет увеличения доходности сегмента. Отрицательный финансовый результат по этому направлению в основном обусловлен растущими расходами на маркетинг и рекламу «Совести», отмечалось в отчетности QIWI.
Почему QIWI отказалась от карты рассрочки
«Продажа проекта «Совесть» позволит QIWI сфокусироваться на стратегических для нас направлениях — обслуживании ключевых клиентских ниш и развитии синергетических продуктов экосистемы нашего платежного бизнеса», — сказал CEO группы QIWI Борис Ким.
QIWI планировала развивать «Совесть» по мультибанковской модели, чтобы проект можно было масштабировать, не принимая на себя все кредитные риски и не обеспечивая собственными силами весь объем фондирования, рассказывает Ким: «Однако, принимая во внимание как текущую ситуацию, так и некоторые другие факторы, нам не удалось создать мультибанковскую модель, которая была бы экономически выгодной и технологически эффективно реализуемой для всех участников. Проанализировав возможности развития проекта «Совесть», включая необходимые финансовые вложения для создания полноценного банковского предложения, мы пришли к выводу, что такая стратегия повлечет за собой значительные инвестиции с нашей стороны, увеличит кредитные риски, а также поставит нас в ситуацию острой конкуренции с другими участниками рынка».
По оценкам QIWI, убыток по результатам сделки не превысит 1,5 млрд руб. и не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль группы, а общий скорректированный чистый убыток по сегменту потребительских финансовых сервисов за полный 2020 год не превысит 2 млрд руб.
Как устроена QIWI
В экосистему QIWI входят QIWI Банк, платежные системы CONTACT и Rapida, QIWI-кошелек, сеть платежных терминалов, банк «Точка», сервис «Рокетбанка» для самозанятых, QIWI Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и т.д. В марте QIWI объявила о сворачивании розничного бизнеса «Рокетбанка» до конца 2020 года: группа приобрела сервис в 2017 году у банка «Открытие» и позже не смогла его продать. В конце 2019 года QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint.