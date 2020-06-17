QIWI продала карту рассрочки «Совесть» Совкомбанку

Совкомбанк приобрел проект «Совесть» у группы QIWI за 6–6,5 млрд руб. Он объединит его со своей системой рассрочек «Халва». QIWI же, для которой «Совесть» была убыточной, намерена сконцентрироваться на платежном бизнесе

Фото: sovestclub / Facebook

Платежная компания QIWI и Совкомбанк 18 июня заключили соглашение о продаже проекта потребительского кредитования «Совесть», говорится в совместном заявлении QIWI и Совкомбанка (есть у РБК). В рамках сделки банк получит кредитный портфель и клиентов «Совести», ему также перейдут права на бренд и доменные имена.

Балансовая стоимость прав требований к клиентам составляет около 9 млрд руб., чистая — около 7,6 млрд руб. За их передачу QIWI получит от Совкомбанка, развивающего свою карту рассрочки «Халва», денежное возмещение в размере от 6 до 6,5 млрд руб. Окончательная стоимость передаваемых прав требований и полученных по ним денежных возмещений подлежит оценке, которая должна завершиться примерно через месяц; на это же время намечено и закрытие сделки, уточняется в сообщении.

Принцип работы карт рассрочки следующий: клиент получает возможность на кредитные средства оплатить товары и услуги в магазинах — партнерах банка и оплачивает покупку в рассрочку в течение нескольких месяцев (срок зависит от условий партнерства). Проценты по выданному кредиту банку оплачивают магазины, которым такая схема позволяет привлекать покупателей.

QIWI продает портфель с дисконтом, так как доход карты рассрочки формируется в момент совершения транзакции за счет получения комиссии от магазина и продажи опций, объясняет представитель группы: «Накопленный кредитный портфель «Совести» в момент продажи исключает весь ранее полученный доход, это в том числе объясняет размер дисконта».