Запретный долг

США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден, как и ожидалось, ввел новые санкции против России. Несмотря на обилие объявленных мер, эксперты не называют эти санкции очень жесткими. Самыми серьезными выглядят ограничения против рублевого госдолга

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент США Джо Байден подписал указ «О блокировке собственности за определенные вредительские действия правительства Российской Федерации». Этот указ вводит новую правовую базу для потенциально существенного расширения американских санкций в отношении российских чиновников, организаций и компаний.

В преамбуле указа объясняется, что Россия несет ответственность за:

попытки подорвать демократические выборы в США и союзнических странах;

причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США и стран-союзников;

транснациональную коррупцию с целью повлиять на зарубежные правительства;

попытки навредить диссидентам и журналистам за пределами российской территории;

нанесение ущерба безопасности стран и регионов, важных для национальной безопасности США, включая нарушение территориальной целостности других стран.

В связи с этим Байден объявил еще одно национальное «чрезвычайное положение» (national emergency) в ответ на угрозы из России. В марте 2014 года президент Барак Обама ввел такой режим в связи с присоединением Крыма к России, в сентябре 2018 года Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для предотвращения угрозы иностранного вмешательства в выборы США.

Ответ России на новые санкции будет проработан в ближайшее время, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой», — отметила она.

Санкции против ОФЗ

В соответствии с новым указом Байден ввел новые санкции в отношении России. Прежде всего это дополнительные секторальные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Министерство финансов США выпустило директиву (.pdf), которая запрещает американским финансовым институтам участие в первичных размещениях облигаций Минфина России или Банка России независимо от валюты выпуска. Запрет распространяется на рублевые бумаги, которые будут выпущены после 14 июня 2021 года.

С августа 2019 года американским инвесторам уже запрещено участвовать в первичных размещениях российских гособлигаций, номинированных в иностранной валюте (эти ограничения продолжают действовать). Поскольку «участие» включало в себя не только покупку бондов, но и проведение корреспондентских расчетов, на практике для Минфина России рынок долларовых заимствований закрылся. Однако облигации в евро разместить удалось без участия американских банков.

Новые ограничения означают, что после 14 июня американские инвесторы не смогут покупать ОФЗ на регулярных аукционах Минфина России. Санкции никак не затрагивают вторичный рынок ОФЗ, подчеркнуло Казначейство США. «Ограничение на участие в первичных размещениях ОФЗ решается с помощью российских финансовых институтов, которые смогут выступать в роли первичных дилеров», — пояснил РБК главный стратег «Атона» Александр Кудрин. Однако, возможно, резиденты США не станут покупать ОФЗ и на вторичном рынке, учитывая иногда излишне строгие программы комплаенса и риск дальнейших ограничений. Санкции никак не ограничивают инвестиции в российский госдолг физических лиц США.

На 1 января 2021 года резиденты США владели около 6,9% всех обращающихся ОФЗ, или примерно $12,8 млрд, оценивал ЦБ (.pdf). Однако с того времени часть нерезидентов ушла с рынка ОФЗ. Администрации Байдена не удалось привлечь Евросоюз или Великобританию к санкциям против российского госдолга, поэтому европейские и британские инвесторы (на 1 января держали около 12% всех ОФЗ) смогут продолжать инвестировать в ОФЗ без оглядки на американские санкции. Ограничения США не затрагивают облигации структур, подконтрольных Минфину России или ЦБ.

Ответ российских властей

Минфин и Банк России выпустили заявления сразу после объявления санкций, в которых изложили план действий по минимизации последствий для российского рынка. По сообщению Минфина:

внутренние госзаимствования в 2021 году будут сокращены на 875 млрд руб. (вместо этого будут задействованы свободные остатки средств в казне);

решения о проведении новых аукционов по размещению ОФЗ в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры;

размещение ОФЗ после 14 июня будет производиться посредством эмиссии новых выпусков с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее (Минфин опасается, что такие доразмещения после 14 июня привели бы к выходу американских инвесторов из всего выпуска ОФЗ, включая бумаги, размещенные до 14 июня).

Еще до официального объявления о новых санкциях против России на рынке российского госдолга наблюдалась повышенная волатильность в ожидании их введения. Инвесторы рассматривали возможности их более жесткого варианта: в конце марта часть нерезидентов выходила из рублевых активов. На этом фоне эксперты допускали и более серьезные меры со стороны Минфина или ЦБ, например приостановку покупки иностранной валюты на рынке по бюджетному правилу, чтобы ослабить давление на рубль. Распродажа иностранцами ОФЗ, как правило, приводит к ослаблению национальной валюты, поскольку они конвертируют рубли от реализованных бумаг в иностранную валюту.

Министр финансов Антон Силуанов ранее также допускал, что власти будут специально договариваться с российскими банками и ЦБ о вливаниях ликвидности на рынке ОФЗ.

Банк России сообщил, что «при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности». По его словам, на начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема, а их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%. Ниже 20% доля иностранцев в российском госдолге опустилась впервые с лета 2015 года.

«Действительно, это не самые худшие санкции [которые могли бы быть], но тем не менее мы ожидаем, что в общем портфеле ОФЗ продолжится сокращение доли иностранцев в течение года», — сказала РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее мнению, это ограничит потенциал для снижения ставок по российским госбумагам. В целом рынок «адекватно переварил новости, избежав панических настроений», поэтому есть потенциал укрепления рубля, считает эксперт. Другим положительным моментом является наступление ясности в санкционной истории вокруг ОФЗ, поскольку неопределенность оказывала негативное влияние на инвесторов, сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова полагает, что теперь Минфин может сократить предложение бумаг с фиксированным доходом, которыми традиционно интересуются нерезиденты, и нарастить предложение ОФЗ с плавающим купоном, которые больше интересны российским банкам. «Я считаю, что эти ограничения не аннулируют возможность более жестких санкций на госдолг в будущем, тема санкций против госдолга не выглядит исчерпанной, возможно, это лишь первый шаг», — предупреждает Орлова.

С ней согласен директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин, который напоминает, что изначально санкции в отношении ОФЗ ожидались по Закону о химическом и биологическом оружии. После мартовского первого раунда «химических» санкций их обязательный второй раунд практически неизбежен, говорил Госдепартамент США, и Волошин допускает, что администрация Байдена может использовать его, чтобы сильнее ужесточить санкции в отношении российского госдолга.

Потенциал будущих санкций

Минфин США также добавил в блокирующий санкционный список несколько российских фирм и организаций технологического сектора, связанных, по мнению ведомства, со спецслужбами, крымских чиновников и симферопольское СИЗО № 1, а также несколько новостных сайтов, которые, по данным американских властей, управляются российскими разведслужбами.

Несмотря на то что администрация Байдена официально признала Службу внешней разведки (СВР) организатором кампании по кибершпионажу против США, американское Казначейство не стало вносить СВР в санкционный список.

Для некоторых попавших под санкции фирм в сфере кибербезопасности последствия будут довольно ощутимыми, ожидает управляющий партнер юрфирмы Art De Lex Дмитрий Магоня: петербургскому «Необиту» будет затруднительно осуществлять взаимодействие с американскими партнерами (Dell, Intel, IBM, HP), а Positive Technologies нужно будет пересматривать свои отношения с глобальными клиентами со всего мира.

Американские санкции в будущем могут быть расширены и на другие компании и организации российского технологического сектора, следует из указа Байдена. Кроме того, администрация США вправе определить и другие секторы российской экономики, которые могут стать объектами санкций. Это расширение потенциала секторальных санкций в отношении России, что создает значимый санкционный риск. Указание на технологический сектор в указе Байдена означает, что лица, работающие в нем, могут быть подвергнуты персональным санкциям, подчеркивает Минфин США. До этого в качестве потенциальных секторов — мишеней санкций (в указе Обамы от марта 2014 года) назывались секторы финансовых услуг, энергетики, металлургии и горной добычи, инжиниринга и обороны.

Наконец, указ Байдена потенциально расширяет сферу действия американских санкций за счет указания на то, что персональные санкции могут быть введены также и в отношении супруга (супруги) или взрослых детей любых лиц, которые уже внесены в санкционный список по этому указу.