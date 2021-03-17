Силуанов раскрыл план действий в случае санкций против госдолга
В случае западных санкций против суверенного долга России власти будут привлекать к решению вопроса коммерческие банки, а также договариваться с ЦБ о помощи им, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы.
«Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центробанком, с тем чтобы вопросы ликвидности ЦБ решал бы, помогал бы таким финансовым институтам. Это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено», — заверил министр.
Он напомнил, что, по его мнению, самое безопасное — «не раздувать дефицит бюджета», поскольку «нет дефицита — нет таких больших заимствований». В этом случае Россия сможет обойтись силами внутренних инвесторов, вкладывающихся в государственные бумаги, не привлекая иностранных.
В конце февраля Минфин сообщил, что объем госдолга России в 2020 году увеличился на 5,4 трлн руб., однако его показатели не превысили безопасный уровень. «Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется», — поясняли в ведомстве.