Силуанов раскрыл план действий в случае санкций против госдолга

Если Запад введет ограничения против суверенного долга России, власти будут договариваться с коммерческими банками об инвестициях в госбумаги, а также с ЦБ о помощи финансовым структурам

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В случае западных санкций против суверенного долга России власти будут привлекать к решению вопроса коммерческие банки, а также договариваться с ЦБ о помощи им, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы.

«Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центробанком, с тем чтобы вопросы ликвидности ЦБ решал бы, помогал бы таким финансовым институтам. Это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено», — заверил министр.

Он напомнил, что, по его мнению, самое безопасное — «не раздувать дефицит бюджета», поскольку «нет дефицита — нет таких больших заимствований». В этом случае Россия сможет обойтись силами внутренних инвесторов, вкладывающихся в государственные бумаги, не привлекая иностранных.

В конце февраля Минфин сообщил, что объем госдолга России в 2020 году увеличился на 5,4 трлн руб., однако его показатели не превысили безопасный уровень. «Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется», — поясняли в ведомстве.