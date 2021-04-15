Безналичность на кольце с ключами

Mastercard и российские партнеры запустили новый продукт для оплаты товаров

Зеленоградская группа ISBC, Mastercard и восемь банков запускают брелоки для бесконтактной оплаты. В России безналичными способами оплачивается более 70% покупок, пока преимущественно через банковские карты и смартфон

Фото: ISBCgroupRus / Facebook

Суть проекта

В среду, 14 апреля, Mastercard, российский производитель бесконтактных платежных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo запустили первый совместный продукт в России — брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Об этом говорится в совместном сообщении компании, поступившем в РБК.

Держатели карт Mastercard, эмитированных банками — участниками проекта, смогут привязать их к брелоку и использовать его для оплаты товаров. Как пояснил РБК управляющий директор ISBC Никита Кожемякин, в отличие от других брелоков для оплаты, которые есть на рынке, в рамках совместного проекта клиенты смогут привязать к устройству карту Mastercard любого участвующего в проекте банка, удалять ее и подключать карту другого банка. Через месяц-два появится возможность привязать карту также к ремешкам для механических часов и другим предметам, рассказал он.

Участники

ISBC — российская группа компаний, которая специализируется на RFID-технологиях, системах безопасного доступа и смарт-картах. В группу входят зарегистрированные в Зеленограде ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом», ООО «Кредис», ООО «Смарт Системз» и другие юрлица. Основатель — бизнесмен Иван Демидов.

Группа начала продавать брелок с меткой RFID в 2015 году, изначально на него можно было записать функцию пропуска в офис, транспортные и бонусные карты и др. В 2018 году ISBC сертифицировала брелок как платежное средство в Mastercard и Visa, после чего начала продавать их в Австрии. В 2019–2020 годах было несколько проектов с отдельными банками в России, когда они выпускали брелоки со своей картой. Изначально устройство продвигалось под брендом AIRTAG Pay, но осенью 2019 года ISBC продала эту торговую марку Apple.

С 2015 года ISBC произвела более 7 млн носимых RFID-устройств для разных сфер применения, приводятся в сообщении слова Ивана Демидова. Он приводит данные Strategy Analytics, согласно которым в 2020 году рынок носимых устройств в мире вырос на 37%, до 527 млн штук. ISBC не раскрывает, сколько рассчитывает заработать на проекте. Лишь объясняет, что при продаже брелока ISBC будет отчислять часть суммы Fidesmo.

Mastercard — одна из крупнейших международных платежных систем. Доля в России не раскрывается, но, по данным Федеральной антимонопольной службы, на 1 января 2019 года доля активных карт Mastercard составляла 36%. Директор по развитию цифрового бизнеса Mastercard в России Дмитрий Тартышев отметил, что проведенный ими опрос показал, что оплата в одно касание является самым предпочтительным способом расчета за офлайн-покупки для 70% респондентов в России.

На первом этапе к проекту присоединились восемь банков: Газпромбанк, Почта Банк, МКБ, Россельхозбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Татсоцбанк и Промсвязьбанк (ПСБ), подтвердили РБК представители этих банков.

По словам заместителя лидера блока «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Алексея Перова, сейчас карту банка в зависимости от платежной системы можно подключить к смартфону, отдельным моделям часов и фитнес-браслетов.

Представитель ПСБ отметил, что они работают со всеми крупными сервисами безналичной оплаты с помощью NFC (технология бесконтактной оплаты). «В большинстве случаев сотрудничество с сервисами строится на бизнес-моделях без комиссионных, в формате win-win: поставщик платежного сервиса предоставляет подходящее для клиента устройство (форм-фактор) и продвижение на рынке, а банк поддерживает востребованный способ платежа», — рассказал он, добавив, что Россия в числе лидеров как по цифровизации, так и по количеству карт, привязанных к платежным сервисам. Так, у ПСБ около 20% оборота по торговым операциям с картами составляют токены.

Перспективы и риски

Представители ISBC и участвующих в проекте банков называют в числе преимуществ брелока как средства оплаты то, что ему не требуются доступ в интернет и подзарядка, на нем нет маркировки и персональных данных владельца. «Банковскую карту можно забыть дома, телефон может разрядиться — в таких случаях пригодится брелок с функцией оплаты. Можно выпустить несколько таких брелоков и дать детям; если они его потеряют, ничего страшного не случится — на брелоке нет платежных реквизитов, его можно заблокировать, не блокируя саму карту», — рассказал Никита Кожемякин. Кроме того, брелоки можно брендировать, что может быть важно для определенных категорий пользователей, например футбольных фанатов или детей.

Кроме детей брелоки могут быть востребованы на отдыхе или при занятиях активным спортом — они не боятся воды, высоких и низких температур, отметил начальник управления пластиковых карт Татсоцбанка Вадим Иванов. Он указал, что различные платежные сервисы, в том числе ISBC Pay, предназначены для разных сегментных групп. Смартфоны, смарт-часы — с модулем NFC — это довольно дорогое оборудование, тогда как стоимость брелока составляет 1490 руб.

По прогнозу Кожемякина, в России до 10% владельцев банковских карт Mastercard могут стать пользователями подобных устройств. Руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк ожидает, что к концу текущего года три из четырех платежей будут совершаться с помощью платежных инструментов, альтернативных банковским картам. Причем доля бесконтактных платежей, совершаемых с помощью смартфонов и современных платежных устройств, будет только увеличиваться. «Пластиковые карты по большей части давно замещены телефонами и «умными» часами. Чем больше у клиентов будет выбора в форм-факторе, который можно использовать для оплаты, тем активнее бесконтактные технологии оплаты будут замещать классические пластиковые карты», — согласен представитель Альфа-банка.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея согласен, что «россияне любят» бесконтактные способы оплаты и чем больше у клиента форм-факторов, тем больше гибкости и вероятности использования безналичных, а не наличных платежей в самых разных сценариях. «Если банки будут запускать технологию за свой счет, то есть не заставляя клиента платить за брелоки, это может быть приятным и необычным бонусом к карте, — рассуждает Кривошея. — Если же брелок будет продаваться, технология может остаться нишевой и заинтересовать энтузиастов безналичной оплаты». Он отметил, что существует множество других форм-факторов: перчатки, одежда, кольца, браслеты, но в ближайшее время они вряд ли вытеснят карты или смартфоны как средство оплаты, поскольку в большинстве случаев каких-то существенных отличий между этими способами нет. «Однако в пандемию из-за масочного режима у клиентов появилось новое неудобство: лицо в маске не распознается смартфоном. Это может подстегнуть спрос на брелоки и другие носимые форм-факторы, которые не требуют биометрической идентификации по лицу», — оговорился эксперт.

Руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек отметил, что сейчас в России основным конкурентом пластиковой карты являются различные токенизирующие системы на мобильных телефонах — через них проходит порядка 40% бесконтактных платежей. «Если говорить о полном отказе от физических носителей оплаты, то наиболее перспективной технологией представляется развитие биометрии, а также выпуск цифровых карт», — указал он.

По данным ЦБ, в 2020 году доля безналичных платежей в торговом розничном обороте составила 70,3%. По итогам 2020 года россияне активно использовали 209,5 млн карт, свидетельствует статистика ЦБ. Монополистом на этом рынке был Сбербанк — он выдал 138 млн банковских карт. Представитель этого банка не ответил на вопрос РБК, есть ли у него планы присоединиться к проекту.