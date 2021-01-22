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Финансы ,  
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ВТБ спрогнозировал рост безналичных платежей смартфонами в 2021 году

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В конце 2021 года на оплату смартфонами и другими гаджетами с приложениями Pay может прийтись половина безналичных платежей россиян. Об этом говорится в документе ВТБ, поступившем в РБК.

«Доля платежей с помощью смартфонов, по нашим прогнозам, будет расти ускоренными темпами и уже в этом году может по большинству категорий достичь 50% в обороте безналичных платежей», — приводятся слова руководителя департамента эквайринга, вице-президента ВТБ Алексея Киричека.

В банке напомнили, что еще в 2019 году путем токенизированных операций проводилась лишь четверть безналичных платежей, а в 2020 году эта доля выросла до трети.

Visa не увидела в России перспектив развития оплаты по QR-коду
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Всего на технологии бесконтактной оплаты в 2019 году пришлось 84,5% безналичных транзакций россиян, в 2020-м — около 92%. В этом году, по прогнозам ВТБ, показатель может вырасти до 94–95%.

Кроме того, в 2020 году в России доля безналичных транзакций впервые превысила долю операций по снятию наличных, отметили в банке. «Структурный сдвиг в наличных и безналичных платежах совершила пандемия», — пояснил Киричек.

Ранее гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер рассказал РБК, что сейчас доля безналичных платежей в стране составляет около 70%, и спрогнозировал ее рост до 90% за три-четыре года.

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Осенью 2020 года Россия, по данным Boston Consulting Group, заняла четвертое место в топ-5 стран мира по темпам отказа от наличных в пользу безналичных платежей, уступив Великобритании, Канаде и Австралии.

ВТБ прогноз платежи смартфоны
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