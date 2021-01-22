ВТБ спрогнозировал рост безналичных платежей смартфонами в 2021 году

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В конце 2021 года на оплату смартфонами и другими гаджетами с приложениями Pay может прийтись половина безналичных платежей россиян. Об этом говорится в документе ВТБ, поступившем в РБК.

«Доля платежей с помощью смартфонов, по нашим прогнозам, будет расти ускоренными темпами и уже в этом году может по большинству категорий достичь 50% в обороте безналичных платежей», — приводятся слова руководителя департамента эквайринга, вице-президента ВТБ Алексея Киричека.

В банке напомнили, что еще в 2019 году путем токенизированных операций проводилась лишь четверть безналичных платежей, а в 2020 году эта доля выросла до трети.

Всего на технологии бесконтактной оплаты в 2019 году пришлось 84,5% безналичных транзакций россиян, в 2020-м — около 92%. В этом году, по прогнозам ВТБ, показатель может вырасти до 94–95%.